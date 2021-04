La candidata PS Práxedes Pérez, la independiente por el pacto Chile Vamos María Estrella Montero, y los independientes Jorge Peña y Evaristo Orellana son los candidatos que aspiran a llegar a la alcaldía de la comuna de Olivar en las próximas elecciones del 15 y 16 de mayo.

A ellos es consultamos las principales problemáticas de su comuna, algunas de sus propuestas y las razones por las que la comunidad debería votar por ellos. Aquí les dejamos sus respuestas.

Por Gisella Abarca

Evaristo Orellana Correa (Independiente), opción 253: “Voy a ser un alcalde social, en terreno, que va a trabajar por todos los sectores de la comuna”

¿Cuáles son las principales problemáticas de su comuna?

R.- Una de los principales problemas en la comuna es el tema de la salud, tenemos que trabajar con más recursos para una mejor salud para adultos mayores, mejor atención para todos. Que haya una atención de salud permanente en los sectores, porque los fines de semana no tenemos médico en algunos de ellos. En Olivar Bajo tenemos una posta que los fines de semana está cerrada y eso para mí es un grave error. Mi fin es potenciar la salud con mejor atención, médicos. También tenemos problemas en seguridad, no tenemos seguridad ciudadana, no hay un convenio con el servicio de Carabineros, está al debe la seguridad en la comuna.

El tema de la vivienda es muy importante, ya que los subsidios son muy bajos y por eso las empresas no están interesados en esos vecinos, porque para ellos no es rentable, por ende los comité llevan más de 20 años esperando una solución que no llega y en eso trabajaré en llegar al parlamento, haré gestión para que se modifique esa situación.

¿Qué propuestas de campaña usted destacaría?

R.- Queremos potenciar la salud, la seguridad pública como dije anteriormente, pero también otro tema muy importante que se destaca en nuestra propuesta es la cultura, el deporte, sabemos que acá es muy masivo el fútbol, pero también hay más deportes como tenis donde queremos hacer canchas para practicarlo; ciclismo, tenemos tres complejos deportivos que no tienen pista para ciclismo. Como Olivar es una zona agrícola y de campo, también potenciar y apoyar los Clubes de Huaso a fin de postular a proyectos para una medialuna.

¿Por qué se destaca usted frente a los otros candidatos?

R.- La gente tiene que votar por esta opción, porque soy un candidato que lleva tres períodos como concejal, tengo la mejor apuesta para trabajar con todos en la comuna, soy el candidato con más ideas, con nuevas ideas y gestiones; y con ganas de trabajar, no quedarnos en oficinas. Soy un candidato nuevo, no que se repite, porque soy independiente sin compromisos políticos, soy un candidato que quiere hacer algo mejor por la comuna.

¿Por qué los vecinos deberían votar por usted?

R.- Porque soy un tipo transparente, no tienen nada que sacarme en cara y de eso me siento orgulloso. Quiero que me elijan, porque voy a ser un alcalde social, en terreno, que va a trabajar por todos los sectores de la comuna.

Jorge Antonio Peña Bruce (Independiente), opción 252: “Quiero hacer una comuna con identidad y un proyecto distinto a lo que tuvieron los alcaldes anteriores”

¿Cuáles son las principales problemáticas de su comuna?

R.- Creo la primera es el entendimiento del empresario chico va a ser uno de los elementos principales de este candidato de fomentar el microempresario, las pymes chicas, porque hay mucho obstáculo para ellas y mi trabajo va a ser potenciar a la microempresa.

La problemática que existe hoy en el sector de Gultro de los malos olores, hay un olor de alcantarillado espantoso, esas van a ser mis prioridades en los primeros tres meses, vamos a trabajar en ese proyecto mal hecho del alcantarillado desde Los Lirios a Olivar, que hoy está en el olvido, para eso estamos en conversaciones con candidatos de Requínoa.

¿Qué propuestas de campaña usted destacaría?

R.- Una de las tantas propuestas es trabajar con los empresarios, con las microempresas y en menos de tres meses trabajar con las colas en el sistema de salud municipal, porque la gente tiene que llegar a las seis de la mañana para recibir unos pocos números y no hay más atención, eso lo voy a eliminar.

¿Por qué se destaca usted frente a los otros candidatos?

R.- Me destaco porque soy uno de los candidatos más joven, con proyecciones, me gusta el turismo que es mi rubro, donde voy a implementar que todas las instituciones de la comuna salgan a conocer Chile.

¿Por qué los vecinos deberían votar por usted?

R.- Porque simplemente ya nada más de lo mismo, soy un candidato totalmente independiente y porque tengo todas las ganas de sacar adelante la comuna y quiero hacer una comuna distinta. Darle una identidad clara a la comuna. Quiero hacer una comuna con identidad y un proyecto distinto a lo que tuvieron los alcaldes anteriores, no más de lo mismo.

María Estrella Montero Carrasco (Independiente por Chile Vamos) opción XX 251: “Quiero integrar a todos los sectores y que sean parte de este gran sueño que tengo: ver crecer y progresar a Olivar”.

¿Cuáles son las principales problemáticas de su comuna?

R.- Olivar siempre se ha destacado por sus vecinos. Durante este tiempo he podido recorrer mi comuna, y he podido conversar con ellos. En estas instancias de diálogo, me han podido transmitir sus inquietudes, sus sueños y como se imaginan el futuro de Olivar. Y es lo que he incorporado en mi programa, buscando recuperar la confianza en la gestión municipal. También por mi trabajo actual -cerca de tres años- he podido conocer otras realidades sociales que aborda el Programa Quiero Mi Barrio, del Ministerio de Vivienda y Urbanismo. Aprendí en él que lo social se debe trabajar con las comunidades, siendo para mí muy enriquecedor y de una gran enseñanza, y me interpreta un 100%. Por supuesto que todo lo que he aprendido en el Programa, lo implementaré en mi gestión.

Del mismo modo, las problemáticas más concretas en Olivar son salud, vivienda, educación y cultura. También tenemos problemas de conectividad vial, y queremos mejorarlos mediante la construcción de ciclovías, en los lugares aptos para ello.

¿Qué propuestas de su campaña Usted destacaría?

R.- Yo destacaría las siguientes: Olivar merece una nueva oficina del Registro Civil; también necesitamos un Centro Diurno para los adultos mayores de la comuna; gestionar de mejor forma los servicios y prestaciones de salud para los olivarinos y olivarinas; y un nuevo jardín infantil que permita a nuestros niños tener acceso a una educación de calidad en un periodo trascendental de sus vidas. Asimismo, quiero que Olivar sea reconocida como una comuna que se destaque por sus obras y acciones positivas, tanto en la gestión como en el trato hacia las personas.

¿Por qué se destaca Usted frente a los otros candidatos?

R.- No me gusta hablar de otras personas. Lo que sí puedo responder, con mucha seguridad, es que mi experiencia en el servicio público, sumado a mi constante conexión y diálogo permanente con las personas de Olivar, me han permitido conocer sus distintas realidades y hacen que tenga claro en que debemos apurar el tranco mediante una gestión eficiente, para lograr que nuestros vecinos mejoren su calidad de vida.

¿Por qué los vecinos deberían votar por Usted?

R.- Porque estamos ante un gran desafío para nuestra comuna. Creo en el trabajo y en la gestión como herramientas de cambio y de progreso para todos y todas los olivarinos. Además, quiero integrar a todos los sectores, y que sean parte de este gran sueño que tengo: ver crecer y progresar a Olivar. Es y será una tarea que, humildemente, asumo con gusto. Olivar debe volver a brillar nuevamente.

Praxedes Pérez Aránguiz (PS, Unidad por el Apruebo) opción K 250: “Todavía quedan desafíos pendientes que conjuntamente debemos afrontar como comunidad”

¿Cuáles son las principales problemáticas de su comuna?

R.- A mi parecer una de las grandes problemáticas sociales que enfrenta la comuna, dice relación con comités de vivienda que esperan la casa propia hace más de 25 años. Asimismo, hay una herencia de proyectos mal diseñados en materia de actualización de servicios sanitarios. También, hay una notable falta de infraestructura en materia de salud, lo que genera una falta de espacios donde brindar calidad en la atención. Finalmente, una problemática que urge abordar es la conectividad de la comuna con Rancagua.

¿Qué propuestas de campaña usted destacaría?

R.- Entre mis principales propuestas está impulsar un nuevo Cesfam para la comuna. Asimismo, nos hemos propuesto concretar la construcción e implementación de un parque de la juventud. Por supuesto, seguiremos apoyando a los comités de vivienda, terminando la implementación de la farmacia popular para ponerla en marcha lo antes posible. También, nos hemos propuesto adquirir un terreno para construir una sala cunas y una casa del adulto mayor. Sin duda, son muchos los proyectos que queremos ver nacer en Olivar.

¿Por qué se destaca usted frente a los otros candidatos?

R.- Porque tanto como dirigente social como Alcaldesa, me encuentro conectada con la comuna, conozco todos los rincones de Olivar, me he preocupado de saber las necesidades de los habitantes de los distintos sectores. Porque lo que hemos hecho en cuatro años, ha sido abrir espacios. Hemos permitido que se generen más juntas de vecinos, hemos dado una participación a la juventud, a la cultura, hemos llegado a lugares que antes el Municipio no llegaba ya sea porque no había preocupación o porque no tenían afinidad con la administración. Hemos ido acercando la municipalidad a la gente. Asimismo, mejoramos la participación, fortaleciendo la democracia.

¿Por qué los vecinos deberían votar por usted?

R.- Porque todavía quedan desafíos pendientes que conjuntamente debemos afrontar como comunidad, porque creo que hemos avanzado mucho en la inclusión de todos los sectores, porque el desarrollo debe llegar a todos, creo que el cambio que la administración he liderado, ha sido notorio y así seguir creciendo en el desarrollo de la comuna.