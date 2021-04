Con el objetivo de frenar el grave aumento de nuevos contagios diarios en Chile por coronavirus y fallecidos a causa de este virus, las autoridades han implementado nuevas restricciones a fin de disminuir la movilidad. Lo anterior, tanto en los horarios y permisos del plan “paso a paso”. No obstante, se amplió el horario de la franja para hacer deporte en comunas en cuarentena, dada la evidente y comprobada importancia que la actividad física genera en nuestro organismo. Beneficios que van más allá de su impacto positivo en el sistema cardiovascular, sino también por lo beneficioso que es para la salud mental. A este respecto y como recomendación general para quienes se preguntan: ¿qué ejercicio puedo hacer? ¿cómo saber si el ejercicio me hará bien? ¿con cuánta intensidad debo hacerlo? vale la pena recomendar que se busque una actividad física que mejore nuestra capacidad cardiorrespiratoria, es decir, caminar, trotar o andar en bicicleta. Considerar, además, un tiempo mínimo de 30 minutos en adultos y de 45 a 60 minutos en adolescentes y niños. Este periodo sugerido se podría dividir en bloques de 10 minutos con descansos breves de 5 minutos a una intensidad moderada. ¿Cómo puedo estimar esta intensidad? Por lo general se sugieren ejercicios donde la persona pueda hablar, pero que no pueda cantar al realizarlo. Si buscamos intensidades mayores y con menos tiempos, es imperativo un chequeo medico previo o una adecuada supervisión por parte de un profesional capacitado. Aprovechemos esta franja para activarnos, movernos, no olvidemos que nuestra naturaleza humana se basa en el movimiento. Si mantenemos la adecuada distancia física, un buen uso de mascarilla y un acertado lavado de manos, sin duda, podremos aprovechar hacer de esta franja horaria para hacer ejercicio, sea el mejor “medicamento”. para proteger no sólo nuestros pulmones sino también nuestras mentes ante esta nueva forma de vivir en tiempos de covid-19.

Klgo. Gonzalo Pavez Pérez

Academico Escuela de Kinesiologia

Universidad Andrés Bello