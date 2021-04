Por: Ximena Mella Urra

Foto: Nico Carrasco

Este martes, el Sindicato de Trabajadores N°1 de Intersalud inició una huelga legal indefinida, suceso que hicieron público con lienzos en las afueras del recinto y donde algunos de sus socios daban cuenta también de lo que están viviendo en materia gremial y laboral.

Esta agrupación reúne a un total de 60 colaboradores, en su mayoría TENS y funcionarios administrativos más algunos profesionales no médicos, que representan cerca del 80% de los colaboradores de este centro de salud. Lo que piden hoy es principalmente un aumento de sueldo entre otros beneficios para los trabajadores y sus familias. Melisa Ortiz, presidenta del único sindicato de esta empresa, indicó a #ElRancagüino que “Llevamos ocho años en que hemos tenido una negociación de copia y pega. Los no sindicalizados han tenido más beneficios. En 2013 hicimos una huelga legal y se pudo conseguir algunos bonos pero no un aumento en los salarios. En 2017 se volvió a negociar con lo mismo de 2013. Hoy se volvió a solicitar un aumento de sueldo de $186.000 a lo que la empresa no accedió”, explicó la dirigente.

A lo anterior contextualizó que “antes que se cumpliera el plazo de la mesa negociadora, nos reunimos pero fue prácticamente un monólogo, nos escucharon sin darnos una respuesta, por eso se votó la huelga”, esto tras reuniones de negociación donde según ella, nunca se alcanzó un acuerdo satisfactorio en comparación a lo que estaban solicitando desde el inicio.

“A eso se sumó que de un total de 30 puntos en el petitorio debieron bajarlos a 13, “y para evitar conflictos nos bajamos a 6 y aun así no quisieron aceptarlos. Por eso nos fuimos a huelga”, acotó por su parte la secretaria del gremio, Teresa Lara. “Nos están tratando como delincuentes. Mandaron un carro de fuerzas especiales de Carabineros, es una humillación, nos sentimos amedrentados por estar aquí”, relató.

RESPUESTA INTERSALUD

Por su parte, la empresa lamentó en una declaración pública que “pese a los esfuerzos desplegados para llegar a un acuerdo con el Sindicato de Trabajadores de Intersalud N°1, esta agrupación inició la huelga”. Es que según esta institución, la “última oferta de esta administración fue entregada el pasado 23 de marzo, la cual fue rechazada y votada la huelga. El 5 de abril solicitamos la mediación de la Dirección del Trabajo, a fin de retomar las reuniones con la directiva sindical”, aseguraron en sus descargos, argumentando que quisieron propiciar el diálogo, pero este “habría resultado infructuoso dada la exigencia de beneficios adicionales que van más allá de lo que podemos comprometer”.

Además informó de su plan de contingencia ante estas paralizaciones en sus operaciones. Por ello acortaron el horario de funcionamiento, quedando establecido desde las 8:00 a las 17:00 horas. Mientras que aquellos pacientes que estaban citados con posterioridad deberán ser reprogramados. “A quienes acudan a nuestro centro de especialidades médicas en los próximos días, les recomendamos obtener su bono en la sucursal virtual de su Isapre o FONASA”, agrega la declaración. También invitan a usar el servicio de reserva de horas en su sitio web. Lamentamos los inconvenientes que esto pueda provocar a nuestros pacientes, sobre todo estando en contexto de pandemia, y agradecemos su comprensión frente a esta contingencia”, concluye el texto.