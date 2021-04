Por: Ricardo Obando.

Una contusión en la rodilla izquierda y una miotendinitis poplítea lo dejaría fuera del partido. Augusto Batalla, portero de O’Higgins, no estaría este sábado frente a Deportes La Serena según consigna el parte médico emitido por el club este jueves.

El tendón en cuestión, permite la estabilidad de la articulación, más cuando su función es la flexión y rotación de la pierna.

En ese sentido, se informó que el meta está en tratamiento de fisioterapia y trabajo físico en gimnasio y además de aquello, necesita descanso. Es más, Dalcio Giovagnoli había informado el miércoles que el trasandino venía arrastrando una lesión y que estaban esperando por una mejoría. “Está en rehabilitación, que se está trabajando paralela en cuanto a un golpe que ha tenido Augusto. Se vino citando otro arquero precisamente por eso”, había señalado el DT al ser consultado del porque en dos partidos anteriores citó a tres porteros, algo no muy común.

Eso sí, a Batalla lo esperarán hasta último minuto para ver si es o no convocado. De no estar, su lugar en el once titular será utilizado por Nelson Espinoza.

Cabe consignar que, además del trasandino, no estarán en convocados Esteban Moreira, Raúl Osorio, Alejandro Márquez y Hugo Herrera.