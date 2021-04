El día viernes pasado el Minsal entregó información sobre los efectos de la vacuna coronavac en nuestro país, una muestra que tuvo un gran numero de personas… un total de 10.5 millones de personas. Con ello se buscaba medir la efectividad de la campaña de vacunación.

¿Los resultados? A decir la verdad, aun nos dejaron muchas incertidumbres. Y la más preocupante de ellas, es que las vacunas no nos dan la certeza de que no llegue una tercera ola, o que frene por completo la pandemia.

Aunque también hay resultados que nos dan muestra de una luz de esperanza, donde el proceso de inmunización reduce el 67% de contraer Covid 19 sintomático, en 80% el de hospitalización y el de 89% de tener que ser internado en la UCI producto de las complicaciones de la enfermedad. El ultimo y más significativo análisis se refiere a la mortalidad, donde la diminución fue de un 80%.

Las vacunas son un paso, pero no una salvación para finalizar con la enfermedad, por ello que las medidas sanitarias aun son importantes, especialmente mantener el distanciamiento y si no podemos hacerlo totalmente, es ideal seguir con las medidas de uso de mascarilla lavado de manos, en especial, cuando vemos que el estudio no indica de forma tajante y a ciencia cierta que las vacunas protejan de la misma forma el Covid 19 con variantes. El informe no da detalle de las vacunas en enfermos con las variantes, aunque si se realizó en un periodo de tiempo, en donde las mutaciones brasilera y británica, ya estarían en el país y en sospecha de contagios comunitarios. Pero esta semana se reportó un caso en el aeropuerto de la variante sudafricana.

Finalmente podemos decir que los datos no pueden definir un periodo para la espera inmunidad de Rebaño, que enfrento esta semana al ex ministro Mañalich con el actual ministro Paris, donde este último indicaba que se podría alcanzar en junio, mientras que su antecesor señaló que no.

La verdad que dar fechas son puras conjeturas, donde en todo el mundo, pese a las innumerables estrategias para detener la enfermedad, aun no se ha logrado alcanzar la estrategia de rebaño. Hoy sabemos mucho más de la enfermedad que el año pasado, pero con el tiempo también hemos aprendido, que debemos seguir investigando y cuidándonos, ya que el Sars-cov-2, lo más probable que llegó para cambiar nuestras vidas, pero pareciera que no temporalmente, sino que por varios años más.

Lamentable época nos toca vivir, y si miramos al pasado muchas otras generaciones también vivieron momentos difíciles, este es el nuestro y juntos debemos superarlo. Más tarde que temprano, al parecer.

Alejandra Sepúlveda

Jefe de Informaciones