La comuna, de unos 3.400 habitantes, escogerá entre el RN Francisco “Nolo” Castro, quien va a la reelección, y el independiente Gonzalo Baraona. Aquí, ambos candidatos entregan sus definiciones de cara a las votaciones del 15 y 16 de mayo.

Gonzalo Baraona,

candidato independiente

– ¿Cuáles considera son los dos principales problemas en la comuna y cómo los abordaría?

“Pumanque necesita mejoras en varios ámbitos, pero hoy más que nunca la prioridad es salud. Tenemos cuatro postas rurales sin mayor tecnología para exámenes y capacidad resolutiva. Además, desde hace un tiempo no tenemos un responsable titular que esté a cargo del Departamento de Salud por ello es que una de mis propuestas es llamar a concurso público para cubrir esa plaza en busca de un profesional que sepa liderar este proceso, desde la salud mental al área dental. A ello debo sumar que la infraestructura es básica y no responde a la demanda que hoy necesita Pumanque.

El segundo tema de importancia es el agua potable. Somos una comuna que ya vive la falta de agua en muchos de sus sectores. Para hacer frente a ello, debemos buscar ayudas y acciones dentro y fuera de la comuna para el abastecimiento de agua a las viviendas, los animales y la agricultura”.

– ¿Cuál ha sido el peor efecto de la pandemia en la comuna y cómo pretende abordarlo al asumir el cargo?

“Aunque hemos sido una comuna privilegiada en términos de bajo nivel de contagios, tenemos una deuda en salud mental que se arrastra por años y que, en pandemia, puede que se acreciente aún más. Creo que ese es, por ahora, el principal efecto. Y esto lo digo porque somos una comuna de muchos adultos mayores, quienes en todos estos meses han debido aislarse de sus seres queridos. A ello se suma que muchos participaban en talleres o clubes de adultos mayores, pero todo se suspendió, lo que ha aumentado el aislamiento. Y este tema de no compartir con los otros también lo podemos ver en los niños y jóvenes de la comuna, quienes, por falta de acceso a internet en muchos sectores de la comuna han visto afectado su acceso a la educación.

– ¿Cómo definiría el sello de lo que será su gestión?

“Mi experiencia de vida ha sido liderar equipos, por lo que una de mis fortalezas es la gestión del capital humano y administrativo. Y en un municipio la gestión es el sello diferenciador de un bueno mal alcalde. Cuando he estado a cargo de equipos en el ámbito público y privado, siempre he buscado maximizar no sólo a la institución, sino también a que cada trabajador pueda desarrollarse plenamente. En ese sentido, liderar es mucho más que administrar, porque da la posibilidad de generar confianza en el equipo, de conocer las fortalezas de cada uno y así saber con el capital que contamos. Un buen gestor y líder también cree en las personas para que, si él no está, la institución siga funcionando de forma eficiente. Además, para hacer buena gestión se debe contar con capacidad de diálogo, de escucha, de análisis y soluciones efectivas. Esto, claramente, acompañado de total transparencia en la manera de administrar los recursos públicos y el municipio en general”.

Francisco Castro,

candidato Renovación Nacional

– ¿Cuáles considera son los dos principales problemas en la comuna y cómo los abordará?

“A mi juicio los principales problemas que afectan a la comuna son el déficit en infraestructura para salud, ya que hoy nos limita demasiado en incorporar nuevos servicios y más prestaciones para la comunidad, mayoritariamente compuesta por adultos mayores, el grupo etario más demandante en esta área.

Un segundo problema, es lo que se relaciona con la crisis hídrica. Debemos realizar las inversiones que sean posibles para asegurar el agua potable a las familias, lo que significa también inversión en mejoramientos y ampliaciones de servicios existentes”.

– ¿Cuál ha sido el peor efecto de la pandemia en la comuna y cómo pretende comenzar a enfrentarlo al asumir el cargo?

“El peor efecto, sin duda, ha sido la falta de servicios y prestaciones en salud a personas mayores y enfermos crónicos, pero también el daño que han sufrido los niños que asisten a las escuelas de la comuna ha sido inconmensurable y, por desgracia, veremos los efectos en unos años más, acrecentado todo esto por la carencia de tecnología en las zonas rurales, pésima señal de internet, profundizando las desigualdades entre nuestros niños y los de las zonas urbanas y más acomodadas”.

– ¿Cómo definiría el sello de su gestión?

“Eminentemente social, preocupado por la calidad de vida de los más vulnerables. Por eso es que, por ejemplo, implementamos programas sociales con financiamiento municipal relacionados con los adultos mayores, que son el 40% aproximadamente de nuestra población comunal y que, como todos lo sabemos, reciben pensiones miserables, creando un programa de devolución del 100% del costo de medicamentos para los mayores de 65 años, beneficio universal, además de programas de mejoramiento de viviendas, habitabilidad, pavimentaciones rurales, más agua potable, becas para estudiantes de enseñanza superior, etc.”.