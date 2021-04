Al DT no le gustó el desempeño de su equipo especialmente en la primera parte. Si bien es cierto reconoció que llegaron mucho al arco, desde el funcionamiento cree que deben seguir mejorando.

“El primer tiempo fue flojo de parte nuestra, no lo vimos al equipo como pretendíamos, fue opaco, no me gustó”, dijo el DT de O’Higgins, Dalcio Giovagnoli, tras la igualad sin goles frente a Deportes La Serena.

Esos primeros 45 minutos lo dejaron más molesto dijo, más cuando tras el descanso el equipo encontró la fluidez que él pretendía ver desde la planificación.

En ese sentido, expresó que “un segundo tiempo distinto, generamos opciones y un mejor funcionamiento”, y que “tuvimos opciones claras, pero también lo pudimos perder sobre el final”.

Es más, Dalcio añadió que “estamos tal vez, un tanto molestos, porque queríamos ganar”, pero de todas maneras destacó al debute Nelson Espinoza y también la labor que cumplió Antonio Díaz por la banda izquierda. “Nelson hizo un muy buen trabajo, Toño también”, sostuvo.

De cara a lo que viene, señaló “obviamente tenemos que ajustar”, especialmente en el medio terreno, donde cree quedaron al debe.

El próximo partido será el sábado a las 18 horas frente a Unión La Calera en Rancagua.