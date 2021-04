Por: Ximena Mella Urra.

Preocupación existe entre los profesionales contadores por los distintos problemas que han debido sortear para su ejercicio durante toda la pandemia del Covid 19. Su “dolor de cabeza” ha sido el sortear con éxito la Operación Renta, proceso que este 2021 se ha agravado aún más, según explican desde este gremio.

Es que estos profesionales son los que sustentan este proceso de recaudación tributario. Pese a ello se les había catalogado como rubro no esencial, decisión que cambió el pasado jueves cuando la autoridad decidió revocar esta medida y permitirles acceder a un permiso de desplazamiento en Comisaría Virtual, durante los próximos 30 días. Pero su principal petición es poder aplazar el proceso en general en dos meses más, que es prorrogar la entrega de las Declaraciones Juradas hasta el 31 de mayo y las presentaciones de las Rentas hasta el 30 de junio.

Esta y otras peticiones más fueron entregadas ayer por el organismo colegiado a nivel nacional mediante una carta al Presidente Sebastián Piñera, mientras que en regiones, los presidentes de los consejos locales hicieron también lo suyo frente a los representantes de Hacienda. Así lo hicieron el Presidente del Consejo Regional del Colegio de Contadores de Chile, Rodrigo Muñoz, y el Aremi de Hacienda en O’Higgins, Jorge Palma, en dependencias del gremio en la ciudad de Rancagua.

“Principalmente nuestras dificultades han estado con la plataforma del Servicio de Impuestos Internos que es la principal herramienta para realizar nuestra labor. Ha estado colapsada, no cumpliendo con sus objetivos ni con la normativa tributaria. Algo muy similar con lo que pasó este sábado con la implementación del Bono de Clase media”, explicó Muñoz. “Somos socios estratégicos del Estado en materia de recaudación de impuestos con alimentación de información al SII. Si no fuera por nosotros y la base de datos está en cero, no tendrían propuesta que ofrecer”, reclamó.

A su juicio, este año ha sido peor que el anterior. A la pandemia se ha sumado los cambios en los procesos tributarios con la reforma. “Este año ya sabemos cómo trabajar en pandemia. Pero hoy es escenario es distinto. Durante los últimos 5 años, el sistema tributario chileno ha tenido tres escenarios distintos donde recién hemos ido adaptando los conocimientos y adecuándonos a la migración de estos regímenes tributarios. Cuando ya se han aprendido, nos encontramos con otro cambio no menor”, refutó el representante regional de los contadores. Debido a esta falta de apoyo y de acceso a las autoridades que acusan desde este gremio, “hoy el tema está en el tapete, en el Congreso donde hay una línea transversal de parlamentarios que nos están ayudando”, concluyó el representante regional de los contadores colegiados.

Hasta el cierre de esta edición, el gremio no había recibido respuesta de las autoridades y sienten que se les han cerrado puertas. La facultad de modificación en los plazos recae sobre el Ejecutivo y el Ministerio de Hacienda para presentar esta moción frente al Congreso. Por lo pronto, la organización espera vislumbrar algunas luces a su petitorio luego de que hoy a las 15 horas se realice la comisión de Hacienda de la Cámara de Diputadas y Diputados, instancia donde están citados a presentarse el Ministro de Hacienda, Rodrigo Cerda, y el Director Nacional del SII, Fernando Barraza.