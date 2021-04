Fernando Ávila F.

Un accidente con una persona fallecida fue el resultado del hecho ocurrido en calle Millán, comuna de Rancagua, esto la noche del sábado. En el lugar dos motocicletas que transitaban de oriente a poniente colisionan, resultando uno de los conductores con lesiones de carácter reservado, sin riesgo vital de 53 años, quien fue trasladado hasta el hospital regional mientras que el otro conductor resultó fallecido en el lugar producto de sus lesiones.

El fallecido no mantenía ningún antecedente, no pudiendo ser identificado por el Servicio Médico Legal, como tampoco por personal policial, ya que no tenía registros chilenos. Se instruyó por parte de la fiscalía dar cuenta como N.N.

Además no se pudo verificar si el lesionado y el fallecido mantenían permiso para transitar por la vía pública en toque de queda, debido a que el lesionado no se encontraba consiente, siendo hospitalizado en el hospital regional. Trabajó personal de la SIAT para esclarecer los hechos.