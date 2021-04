En la capital regional la carrera por el sillón alcaldicio comenzó hace tiempo, cuando autoridades anunciaron con anticipación la salida de sus cargos para postularse a la jefatura comunal, mientras que otros brindaban abiertamente su apoyo, invitando a sus cartas a inauguraciones y puntos de prensa.

Lo concreto, es que en la papeleta habrá siete candidatos, dos mujeres y cinco hombres. Aquí, sus definiciones.

Pamela Jadell, candidata independiente por Chile Vamos

– ¿Cuáles considera son los dos principales problemas en la comuna y cómo los abordará?

“Sin duda que serán en mi gestión prioritarias la seguridad pública y crear un acceso oportuno a salud primaria Hoy no es posible que Rancagua, con más de 250 mil habitantes no cuente con una dirección de seguridad municipal que contribuya a prevenir la comisión de delitos y acompañar a los vecinos. Por ello crearemos la primera Dirección de Seguridad municipal, que comenzará progresivamente a operar en el sector poniente de Rancagua y contará con recursos humanos y tecnológicos, como postes inteligentes, cámaras y drones especialmente para sectores con mayor complejidad delictual. Dispondremos de puntos de seguros para llegar a más. Hoy Rancagua está perdiendo la batalla contra la delincuencia y es urgente enfrentarla.

En salud primaria, el gran problema es la falta de acceso oportuno. Por ello construiremos el primer centro de especialidades médicas. Tendremos un programa de especialidad dental, que devuelva la sonrisa a nuestros vecinos, una óptica popular y farmacias municipales móviles, que contribuirán a mejorar el acceso a una salud municipal que puede entregar mucho más”.

– ¿Cuál ha sido el peor efecto de la pandemia en la comuna y cómo pretende comenzar a enfrentarlo al asumir el cargo?

“Sin duda la pobreza, que genera el cierre de fuentes productivas y la necesaria obligación de limitar la movilidad. En 2020 acompañé más de 110 ollas comunas, que nombré como “Ollas de amor”, a pesar de la molestia de las autoridades. Estaba convencida que detrás de ellas había miles de rostros y personas que necesitaban como nunca ayuda. Comprobé personalmente que la gestión municipal al respecto fue sesgada y muy poco transparente. Por ello mi primer compromiso y con el objetivo de alcanzar a más vecinos, es transparentar la entrega de gift cards, vales de gas, planes de ayuda y especialmente recursos entregados a determinadas organizaciones. Estoy convencida que la entrega no puede depender del ánimo de la autoridad de turno. La pandemia afecta a todos y el municipio debe jugar un rol esencial en una buena gestión. El mejor caso de mala gestión, acompañada de una terrible pandemia, es lo que ocurrió a cientos de familias de calle Estado, que fueron obligadas a quebrar. La mejor garantía que pueden tener los vecinos es que durante mi gestión seremos 100% transparentes y haremos el máximo de los esfuerzos para acompañarlos, pero de verdad”.

– ¿Cómo definiría el sello de su gestión?

“Mi gestión será 100% transparente, de puertas abiertas y de cara a la ciudadanía. Estoy convencida que en tiempos donde la confianza pública está absolutamente quebrada, no es posible que siga en suspenso lo ocurrido con el Teatro Municipal. Los recursos de los rancagüinos deben ser ocupados de forma transparente y por ello mi primera gestión será solicitar una auditoria que nos permita saber en qué estado comenzaremos. Soy una mujer cercana y eso lo demuestra que durante 8 años atendí en jornada extendida todos los martes a mis vecinos, por lo que realizaré una gestión de puertas abierta. No creo que sea posible que en el año 2021, un adulto mayor invente que porta explosivos para que la primera autoridad comunal lo atienda. Eso no ocurrirá en mi gestión, porque mi compromiso es construir un municipio transparente y abierto, es lo mínimo que podemos hacer con nuestros vecinos”.

Roberto Villagra,

candidato independiente por el Frente Amplio

– ¿Cuáles considera son los dos principales problemas en la comuna y cómo los abordará?

“La desigualdad socioeconómica y cultural que conlleva la aplicación del modelo neoliberal, sin que el municipio haya actuado como el ente del Estado más cercano, que juegue un rol de igualador de derechos. Coexisten dos Rancagua, el que muestra el alcalde con sectores donde hay ciertos avances, donde florece el verde, bien iluminado. Como también sectores invisibles a la autoridad, con mucha escasez de servicios, áreas verdes, con vertederos ilegales, donde se sufre el día a día. En este último vive la mayoría, en una pobreza que se esconde y que se reproduce. Un municipio que juegue el rol de igualador de derechos podrá lograr un Rancagua más igual para todos.

Desde este aspecto derivan todas las problemáticas que se relacionan con salud, educación, seguridad ciudadana, conectividad, etc.

– ¿Cuál ha sido el peor efecto de la pandemia en la comuna y cómo pretende comenzar a enfrentarlo al asumir el cargo?

“La pandemia ha venido a desnudar un sistema que se ha aplicado por los mismos bloques políticos que por 30 años han administrado el modelo a nivel nacional y comunal, y que hoy pretenden seguir. En efecto, las peores consecuencias las sufre esa mayoría que se encuentra marginada, quienes viven de los trabajos informales, del sueldo mínimo y que son en general la mano de obra barata.

La pandemia ha permitido expresar muchas grandezas de mucha gente, de los más humildes, sin embargo, también ha permitido ver cómo en los peores momentos, en forma inescrupulosa, hay quienes haciendo uso de la caridad, porque no ha sido solidaridad, se han aprovechado muchas veces utilizando el dolor para hacer sus campañas. Se ha naturalizado la existencia de ollas comunes, como si fuera normal. Aquello no aparece en los spots pagados por el alcalde.

Una vez asumido, se ordenará una readecuación presupuestaria y un nuevo orden de funciones que irán directamente a definir apoyos reales en lo inmediato y en el corto y mediano plazo”.

– ¿Cómo definiría el sello de su gestión?

“Ha de caracterizarse por el cambio absoluto en la concepción de democracia comunal. Cambiaremos esta democracia representativa que solo pide el voto cada 4 años a una de participación y decisión real por parte de la soberanía ciudadana.

Ello representa un cambio profundo y necesario para avanzar con todos y todas hacia la construcción de soluciones colectivas.

Junto a ello, con toda claridad aplicaremos una lógica de gasto presupuestario muy distinta a los últimos años. Todo el presupuesto municipal quedará en Rancagua y para la ciudadanía, definiendo este gasto con participación de las comunidades involucradas.

Nuestro programa comienza con una declaración de principios clara: «Respeto absoluto de todos los derechos humanos». Eso involucra a todas y todos, en los diferentes grupos etarios y en cada ámbito de la vida”.

Marta González,

independiente por Ecologistas e Independientes

– ¿Cuáles considera son los dos principales problemas en la comuna y cómo los abordará?

“Los dos principales problemas de la comuna son estructurales y están presentes a lo largo de todo el país. El primero es el aumento de la delincuencia y el narcotráfico, situaciones que generan mucha inseguridad en la población. Este tema se debe abordar en conjunto con todos los organismos responsables, desde el municipio se creará la Dirección de Seguridad Municipal, junto con seguir fortaleciendo los comités de seguridad, trabajar en la recuperación de sitios eriazos, instalación de cámaras en sitios estratégicos. Otro punto que demandan los vecinos es mejorar la seguridad vial.

Por otro lado, el cuidado del medioambiente es una prioridad y en esto tenemos una tremenda responsabilidad y compromiso. Hemos visto la proliferación de microbasurales por todo Rancagua, entre otras problemáticas ambientales que debemos abordar con una estrategia ciudadana y participativa, además de reforzar la fiscalización ambiental a las empresas”.

– ¿Cuál ha sido el peor efecto de la pandemia en la comuna y cómo pretende comenzar a enfrentarlo al asumir el cargo?

“La pandemia nos ha afectado en varios ámbitos de la vida y en distintos grados. Nos ha mostrado en profundidad que este sistema no resguarda los derechos básicos, ha develado brutalmente las desigualdades sociales, la cesantía va en aumento, muchos comercios se han visto duramente afectados, las ollas comunes y comedores sociales han vuelto a funcionar. Por esto, debemos trabajar fuertemente en la protección y fomento al empleo mediante: Inversión en capacitación y desarrollo de habilidades laborales, facilitar la formalización de emprendimientos y microempresas, generar una vitrina digital para emprendedores, potenciar la creación de ferias en distintos lugares de Rancagua y sector rural, creación de proyectos para artistas locales, brigadas de apoyos para adultos mayores, personas con discapacidad y personas cuidadoras, destinaremos el 10% del presupuesto para generar bonos de apoyo a personas en situación de emergencia económica y/o social”.



– ¿Cómo definiría el sello de su gestión?

“El sello de nuestra gestión será una gestión transparente, un municipio abierto y cercano con la comunidad, una gestión comprometida con las transformaciones sociales, que tenga como eje central la participación activa, que considere a todos los involucrados en el desarrollo de las soluciones, un municipio dinámico que articule y motive a todos los actores sociales a trabajar por una mejor comuna, donde podamos construir un Rancagua más verde y sustentable, que cuide la infancia y acompañe a los adultos mayores, que resguarde los derechos los trabajadores, de las mujeres y del medio ambiente, que genere espacio para el deporte, las artes y la cultura, donde todos los barrios tengan acceso por igual”.

Raimundo Agliati,

candidato independiente

– ¿Cuáles considera son los dos principales problemas en la comuna y cómo los abordará?

“Una ciudad se construye de forma permanente y entre todos. Hace 2 años nadie esperaba una crisis sanitaria y social como la que estamos viviendo, y sin duda que, al igual como ocurre en Chile y el mundo, este es el principal desafío. Pero no es lo único. Tenemos enormes tareas y oportunidades; cambio climático, medio ambiente, seguridad, todos temas que tenemos desarrollados y que se pueden ver en nuestro programa raimundoalcalde.cl. Un alcalde debe tener la capacidad de gestionar distintos ámbitos a la vez y eso se hace con buenos equipos de trabajo y con un programa que se haga cargo de los temas ciudad. Debemos ir viendo cómo evoluciona lo sanitario y social, pero a la vez planificando y construyendo el Rancagua del futuro”.



– ¿Cuál ha sido el peor efecto de la pandemia en la comuna y cómo pretende comenzar a enfrentarlo al asumir el cargo?

“Sin duda que existe un gran impacto social y económico. En mi caso me tocó liderar un programa de sanitización y vi la realidad de muchas familias. Y sin duda que impacta, conmueve y eso mismo motiva a enfrentar nuevos desafíos. Es un conjunto de cosas que se deben aplicar, que van desde un Estado más presente, con políticas sociales, con más apoyo y más preocupado de la realidad del país. Como municipio y como alcalde, nuestra labor es acompañar y brindar ayuda a las familias que así lo requieran y no quepa ninguna duda que así será. Por otra parte, hay que reactivar la economía entregando apoyo a las Pymes y a la economía local y en ese ámbito tenemos un plan que hemos ido ya aplicando y que tiene que ver con el apoyo a emprendedores y comercio local”.



– ¿Cómo definiría el sello de su gestión?

“Tenemos un tremendo ejemplo que ha sido el actual alcalde. Y en este sentido, nuestro sello será el de un alcalde presente, cercano y de mucho terreno, proponiendo constante participación ciudadana. Por otro lado, tenemos el enorme desafío de que Rancagua siga creciendo, avanzando y se transforme en una ciudad referente en el cuidado del medio ambiente y en calidad de vida para las personas. Nuestro sello estará dado en estos ámbitos y en el de transformar a Rancagua en una ciudad del futuro”.

Ricardo Cerda,

candidato independiente por Dignidad Ahora

– ¿Cuáles considera son los dos principales problemas en la comuna y cómo los abordará?

La corrupción política es uno de los principales flagelos que afecta a nuestro país, desgraciadamente Rancagua no ha estado ajena; a causa de la corrupción, recursos que deben ir a dar solución a los problemas urgentes de los comuneros, van a parar a los bolsillos de inescrupulosos. Este problema será abordado con una profunda y exhaustiva auditoría externa al manejo financiero y de gestión. Para que esto no tenga posibilidad de volver a ocurrir se implementará una administración totalmente transparente, abierta y participativa.

La falta de participación ciudadana en las decisiones impiden que se aborden y solucionen los problemas reales que afectan a Rancagua, tanto en lo medioambiental, seguridad, cultura, arte, trabajo, juventud, deporte, género, tercera edad, etc.

Esto será abordado con la creación del “Concejo Social Municipal”, donde estarán los delegados de la comunidad organizada en sus estructuras funcionales y territoriales. El Rancagua real estará debidamente representado y sentado en la mesa del Concejo Social, para que el pueblo no solo sea escuchado sino que su mandato sea debidamente ejecutado”.



– ¿Cuál ha sido el peor efecto de la pandemia en la comuna y cómo pretende comenzar a enfrentarlo al asumir el cargo?

“El peor efecto de la pandemia ha sido sin duda la pérdida de vidas, lo que ocasiona dolor y desamparo a muchas familias; la alteración de la forma de vida acostumbrada en niños, jóvenes y ancianos es un gran problema que incide en el estado psicológico de todos; además de la grave situación que deben enfrentar miles de trabajadores y trabajadoras, quienes a causa del obligado encierro se les hace imposible sostener económicamente hasta en lo más básico sus hogares.

A contar del primer día en que asuma la alcaldía, se hará un catastro sobre la situación real de las familias; se fortalecerá la salud primaria, que será fundamental en la recuperación física y psicológica de nuestros comuneros, se implementará la Farmacia Popular para aminorar el gasto en medicamentos; se crearán huertos vecinales con apoyo técnico y de plantas de almácigos por parte del municipio, para que de manera asociativa entre vecinos puedan proveerse de sus propios alimentos; se entregará soporte técnico para la creación de microempresas barriales; se aplicarán de manera permanente protocolos de limpieza y desinfección en los barrios con elementos para combatir el Covid, se trabajará de manera ardua en las bolsas de trabajo, se fomentará de manera insistente el autocuidado para evitar contagios”.



– ¿Cómo definiría el sello de su gestión?

“Mi gestión será de concomitancia con el pueblo empoderado, como alcalde seré el puente hacia un municipio en el que se instaurará una democracia real, directa, paritaria y participativa, con un sello de estricto rigor en el cuidado y utilización de los recursos municipales, para que una vez por todas sean invertidos en otorgarle una mejor calidad de vida a los comuneros y no malgastarlos ni, peor aún, “perderlos”; un municipio que sabrá discriminar entre lo importante y lo urgente, porque seremos una municipalidad que pondrá como centro y razón de ser de la política y de la institución municipal, al ser humano y su entorno natural”.

Juan Ramón Godoy,

candidato por el Partido Socialista

– ¿Cuáles considera son los dos principales problemas en la comuna y cómo los abordará?

Uno es la seguridad pública, se debe crear con urgencia Departamento de Seguridad Pública Municipal que sea eficaz, para ejercer programas de participación ciudadana que permitan a vecinos y vecinas adquirir algún tipo de alarma comunitaria u otro tipo de mecanismo; instalar cámaras de televigilancia con reconocimiento facial especialmente en el centro de la ciudad; adquirir móviles municipales para rondas preventivas; una alianza con Carabineros para realizar charlas preventivas a las juntas de vecinos.

Trabajaremos en la prevención del uso de drogas en niños, niñas y adolescentes; un programa integral de seguridad que contará con la participación de los vecinos en un Consejo Ciudadano de Seguridad Comunitaria.

Otra problemática es la salud, muy dejada de lado en estos últimos 12 años, esto lleva a que exista escasa infraestructura en barrios nuevos o localidades rurales. De ahí la necesidad de realizar una auditoría de recursos que permitan establecer con cuánto contamos. Crearemos una Óptica Municipal y una Farmacia Popular; fortaleceremos el trabajo con el adulto mayor, serán nuestra prioridad. Hoy más que nunca necesitan un apoyo psicosocial, terapias y acompañamiento. Además, estudiaremos y mejoraremos los procesos de atención para ellos.

– ¿Cuál ha sido el peor efecto de la pandemia en la comuna y cómo pretende comenzar a enfrentarlo al asumir el cargo?

“El empleo y el emprendimiento. Aquí buscamos privilegiar el fortalecimiento y capacitación de emprendimientos locales, ya que en estos momentos es este tipo de comercio el que está dando sustento a la mayoría de nuestros vecinos y vecinas. Es necesario presentarle redes de apoyo y crear alianzas con el mundo privado, ya que de esta forma nuestros emprendedores tienen otra vitrina para mostrar sus productos. Tampoco debemos desconocer cada uno de los concursos que genera el gobierno para apoyar el emprendimiento, pero que no abarcan a toda la población que requiere ayuda, de ahí la necesidad que exista una Oficina de Fomento, que funcione de manera que entregue las herramientas necesarias para nuestros emprendedoras y emprendedores. Algo importante a destacar es que la mayoría de los emprendimientos en pandemia son femeninos y de ahí la importancia de apoyo y capacitación para ellas”.

– ¿Cómo definiría el sello de su gestión?

“La participación ciudadana, que será parte de mi gestión en cada una de las temáticas que se abordarán en el municipio. Para nosotros es de suma importancia contar con la retroalimentación de todos los vecinos y vecinas.

La transparencia, por algo que no se ha destacado el municipio de Rancagua. Es de suma importancia al momento de asumir, generar un estricto sistema de auditorías para transparentar la situación financiera del municipio. Instalaremos la transparencia como un valor fundamental.

La colaboración. El trabajo en equipo que incluye al mundo público, privado y universidades. Tenemos que reunirnos con clubes deportivos, juntas de vecinos y organizaciones comunitarias en general, porque un trabajo colaborativo permite que las ciudades crezcan, la gente se eduque y desarrolle.

El enfoque de género, hito fundamental para el desarrollo en sociedad, donde hombres y mujeres son iguales en su trabajo. Nos preocuparemos de generar espacios con equidad de género, aminorar la brecha salarial y que los y las profesionales puedan optar a cargos directivos”.

Danilo Jorquera,

candidato del Partido Comunista

– ¿Cuáles considera son los dos principales problemas en la comuna y cómo los abordará?

Seguridad pública y buen vivir. La ley nos permite solo realizar acciones preventivas por lo que ampliaremos la oficina de seguridad ciudadana que permita realizar un trabajo efectivo; acompañar a las victimas entregándoles orientación, según sea el caso; una oficina del defensor ciudadano; daremos la importancia que requiere a la oficina de resolución de conflictos; discusión de ordenanza que genere garantías a los vecinos sobre un buen vivir; ampliar convenios con centros de rehabilitación y apuntar a tener nuestro propio centro donde la comunidad local tenga acceso.

El otro problema es el ambiental. En Rancagua existen más de 100 microbasurales, no tenemos ninguna política de reciclaje ni punto limpio administrado por el municipio, no existe campaña de concientización ni educación medioambiental. Desarrollaremos un plan estratégico para eliminar microbasurales; reutilización y reciclaje de materiales inorgánicos (a través de puntos limpios); el lombricompostaje domiciliario y/o comunitario; la instalación de plantas de Gestión Integral de Residuos, estableceremos convenios con otros municipios líderes en estas materias; discusión de ordenanza que promueva e incentive el reciclaje, que castigue a quienes votan basuras y deshechos en lugares no habilitados; crearemos un fondo que promueva acciones ambientalistas; priorizaremos más y mejores pulmones verdes para Rancagua, recuperaremos el parque del antiguo balneario Cachapoal”.



– ¿Cuál ha sido el peor efecto de la pandemia en la comuna y cómo pretende comenzar a enfrentarlo al asumir el cargo?

“Claramente lo sanitario, la cantidad de personas enfermas y que han muerto y la grave crisis financiera, que ha afectado a miles de vecinos por la pérdida de sus trabajos y el encierro al que estamos obligados.

Redoblaremos los esfuerzos en la atención primaria, entregando más recursos para lograr una atención acorde a la situación que estamos viviendo, requerimos con urgencia atender los problemas de salud, sobre todo de nuestros adultos mayores y personas que vivan solas y con problemas de movilidad.

Realizaremos un programa que nos permita detectar a las familias que estén más complicadas producto de la pandemia, a través de un trabajo territorial incorporando a la sociedad civil a través de sus organizaciones sociales, concentrando recursos humanos y financiero con apoyo a entrega de cajas de mercadería y ollas comunes que están funcionando y facilitar espacios municipales para el desarrollo de otras ollas comunes para paliar en parte la tremenda necesidad que existe en muchos sectores de Rancagua por la falta de alimentos.



– ¿Cómo definiría el sello de su gestión?

“La participación real. Esa será nuestra forma de administrar nuestro mandato en el municipio, para terminar con el asistencialismo y el favoritismo de algunos sectores que hemos tenido hasta ahora.

En lo inmediato, revisaremos la ordenanza de participación ciudadana, garantizando la participación de los vecinos, mediante organizaciones sociales, en la confección de los planes de los más diversos temas que nos cruzan, como recursos humanos, salud, educación, medio ambiente, seguridad pública, infancia, adultos mayores, cultura, deporte, entre tantos temas que tenemos que ver.

Con la creación de mesas de trabajo y una participación activa del municipio, a través de sus diversos departamentos, orientando y asesorando la discusión, podremos lograr planes de trabajo e inversiones sectoriales mucho más consensuada y políticas sectoriales más representativas, lo que nos permitirá confeccionar un Pladeco participativo y real en la fecha que corresponda”.