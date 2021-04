Tras darse a conocer que el juez que ejercía en Rancagua, fue suspendido de sus labores por encontrarse imputado por acoso sexual reiterado a sus subalternas, esta semana se conoció que fue reintegrado en un nuevo tribunal agrupación de señaló que la medida es “una burla”.

Por: Camila González Villarroel

En octubre del 2020 fueron ingresadas las denuncias por abuso sexual reiterado al Ministerio Público, en contra del juez del Poder Judicial, Luis Barría. Esto, luego de que las víctimas se decidieran a hablar, ya que tenían miedo a perder su trabajo. El camino fue arduo, ya que además de estar siendo vulneradas por este “hombre” que ejercía sobre ellas su derecho jerárquico y patriarcal en su trabajo, nadie quería representarlas, es así como llegaron a Katherine Villagra.

Lamentablemente, esta pesadilla está lejos de terminar para estas mujeres que alzaron la voz y dijeron no más abusos, porque esta semana se conoció que el cuestionado juez retomaría sus funciones, pero esta vez en los juzgados de familia de la comuna de San Fernando.

Abogadas O’Higgins

Esta situación es desconcertante, ya que según menciona Consuelo Martínez, una de las asociadas de Abogadas O’Higgins, es irregular, ya que en contra de Barría hay una investigación. A medida que la conversación avanza con Consuelo, me doy cuenta de cómo cree en la justicia, pero también se siente profundamente enojada y decepcionada por cómo ésta le está fallando al grupo de mujeres víctimas de acoso sexual. Ante la reincorporación del juez, la abogada es clara “nos parece insólito este tema, porque si la Corte Suprema aplicó alguna sanción es porque algo hay y se amerita castigo”, añadiendo que “la sanción que se le aplicó al juez Barría fue de tres meses, pero luego de esto se le reincorpora a un tribunal que decide temas tan sensibles, que justamente tienen relación con esta cultura patriarcal, que es la que envuelve los hechos que a él se le acusan”.

En cuanto al cese de su suspensión y el retomar su condición de juez en los juzgados de familia, Martínez comparte su pensamiento y el de toda la agrupación indicando que “nosotras como Abogadas O’Higgins en primera instancia habíamos decidido inhabilitarlo, si presentábamos algo al tribunal, de inmediato pedíamos la inhabilitación del juez porque no confiamos en su criterio”. Esta decisión fue modificada debido a la declaración pública que hicieron con respecto al tema, pero de no dar frutos esto, las abogadas pertenecientes a la agrupación “vamos a inhabilitar en bloque. Causa que se vea en San Fernando, nosotras de inmediato vamos a pedir la inhabilidad del juez porque ese tipo de personas no pueden impartir justicia, porque no conocen ese concepto”

Finalmente, Consuelo Martínez se refirió a la declaración pública que hicieron como agrupación antes de recurrir a la inhabilitación, puntualizando que: “cambiamos de parecer porque presentamos esta declaración pública para hacer ruido, porque nosotras no somos las víctimas, pero sí nos interesa que el poder judicial funcione bien, porque al final, como abogadas nosotras creemos en el, una cree en su trabajo. Creemos que se debe mantener suspendido, porque justamente hay una investigación en curso en su contra”

La voz de las víctimas

Katherine Villagra es la abogada defensora en la causa de acoso sexual en contra del juez Luis Barría. La profesional, no quiso mantenerse al margen de esta situación que, según comenta, vuelve a abrir una herida en sus representadas, las que no entienden cómo pudo ser reincorporado a sus funciones, más aún, porque desde los altos mandos se solicitan reuniones de todo el Poder Judicial, se cita y ahí, tendrán que volver a verse las caras, ya que son parte de la misma jurisdicción.

La opinión de las victimas en cuanto a la reincorporación del juez al juzgado de familia de San Fernando es clara: “aparte de tomarlo como un insulto, da la sensación de que la justicia no es tal porque al final es una persona que ha sido sancionada por cometer conductas impropias que atentan directamente con la dignidad de las personas y mayormente contra las mujeres. Él ejerció violencia sexual, discriminación también y les arruinó la vida. Ellas están con tratamiento psicológico y que él vaya a ejercer administración de justicia cuando en realidad dicta mucho de lo que debe proyectar un juez”, puntualizó.

Algo que también preocupa fuertemente a Villagra, es que una persona que está siendo investigada por acoso sexual tendrá que tratar y definir en su corte sobre esta misma temática, una situación inentendible, según relató: “Frente a él se van a someter asuntos importantes, muchos que tendrán que ver con materias de violencia de género, lo que en realidad es lo que ve bastante el tribunal de familia y también muchas medidas de protección relacionadas con vulneración de la integridad sexual, entonces, es casi paradojal y tragicómico que el juez Barría sea parte de eso. No tiene un sentido”

Las víctimas de Luis Barría necesitan alzar su voz y dar a conocer como se sienten a raíz de esta decisión del Poder Judicial, y es por medio de su abogad que señalan lo siguiente: “Mis defendidas sienten que, aparte de revictimizadas, también son víctimas del sistema judicial en sí. Al final, abren todo este protocolo, pero no llegan a medidas que erradiquen las conductas de acoso sexual al interior del Poder Judicial. Al final, las exponen un montón, es un camino muy duro para sostener una denuncia porque todas las puertas están abiertas, pero para el juez y a ellas, aparte de que él se ha dedicado a desprestigiarlas por todos lados, es aberrante, se sienten dejadas de lado”

Sin duda que esta situación va mucho más allá de lo que podemos o no comprender, y, es en este punto que Katherine quiere dejar muy en claro que estas conductas se repiten y que debemos estar alerta, porque “si tu me preguntas, yo no creo que él se demore en hacer algo igual con otras mujeres, porque es algo casi patológico. Hay muchas personas que no denunciaron, pero que fueron parte de sus acosos, que eran una conducta recurrente”, finalizó.