Por: Fernando Ávila F.

La madrugada del miércoles 14 de abril, bomberos de Pichilemu trabajó en un incendio estructural en calle Comercio con calle Caren en el sector de Playa Hermosa.

Producto de este incendio y a pesar del trabajo realizado por los voluntarios, resultaron afectadas 3 viviendas y una cuarta con daños de consideración. Se podría tratar de una emergencia más, sin embargo, hechos de este tipo se han seguido repitiendo en el principal balneario de la región.

Fue así como este último fin de semana hubo otro llamado de incendio estructural de una vivienda de madera, la que resultó con daño mayor no habitable. En la vivienda no había moradores y se ubica en el mismo pasaje de un incendio ocurrido la noche anterior, por lo que se presume que dichos incendios podrían ser intencionales.

Se informó que las causas del incendio serán investigadas por Labocar de Carabineros, trabajando en la emergencia, bomberos de la Primera Compañía de Pichilemu con sus unidades B-1, BF-1 y K-1y la Segunda Compañía de Cáhuil con su unidad B-2, Carabineros, CGE, y Seguridad Ciudadana.

Como se dijo anteriormente, la noche anterior a este incendio hubo un llamado estructural que afectó a una vivienda de madera, la que resultó con daño mayor no habitable. En la vivienda tampoco había moradores y se está investigando la causa del siniestro. Trabajaron en la emergencia, bomberos de la Primera y Segunda Compañía, con sus unidades B-1, BF-1, R-1 y J-1, Carabineros, CGE, Seguridad Ciudadana, más dos camiones aljibe municipales.

Según señaló el Mayor de Carabineros, Ítalo Roco, se esté trabajando con Fiscalía, investigando los hechos también personal de la SIP, junto a los peritajes de Labocar.

Hasta el momento no hay resultados de dichos peritajes, siendo todo materia de investigación, por lo que no se ha descartado ninguna teoría del origen del fuego, trabajando en varias líneas investigativas para determinar causas y establecer si hubo o no participación de terceras personas.

El Mayor sostuvo que están atentos a todos los canales de información incluidas las redes sociales, doblando servicios y coordinando con Seguridad Ciudadana, también a través de la Gobernación con la PDI para que exista mayor resguardo policial. En el caso de carabineros existe un servicio exclusivo para el sector de Playa Hermosa en horario nocturno desde la madrugada del lunes.

Por su parte, el Comandante del Cuerpo de Bomberos de Pichilemu, Francisco Carreño, aseguró que la situación les preocupa, ya que todo comenzó el día miércoles, para seguir viernes y sábado, horario de las emergencias que fluctúan entre las 02:00 a las 03:00 de la madrugada en el sector de Playa Hermosa, incluso los dos últimos fueron en el mismo pasaje a pocos metros de distancia uno del otro.

Se trata de casas de veraneo, sin moradores, por lo que la intencionalidad no está descartada. Para el comandante llama la atención la situación, debido a que asegura no poseer antecedentes concretos de él o los responsables, agregando que acuden a las emergencias con alrededor de 25 voluntarios de la Primera y Segunda Compañías, donde pese a que existen voluntarios que viven cerca del lugar de los sinestros, al ser casas construidas con material ligero, es poco lo que se puede hacer al estar en fase de libre combustión.