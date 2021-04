Desde el inicio de la pandemia las “clases online” se volvieron un tema importante, no porque fueran buenas o malas, sino porque fue la única manera en la cual se pudo seguir adelante con el proceso educativo de los estudiantes de colegios y universidades. Esto significó que, para muchos, íbamos a estar obligados a hacer las clases de una manera que “se sabe que no son efectivas”; frase acuñada con firmeza por algunos apoderados y profesores, la cual no comparto del todo.

Claro que una clase online podría no ser efectiva si se trata de hacer como una clase presencial, pero bien planificada y con nuevas estrategias, podría ser incluso más exitosa de lo que se imaginan todos.

Hay que comenzar destacando que una clase online tiene una dinámica muy diferente, no mejor ni peor, diferente. Al ser otro tipo de clase se rige por otros estilos, reglas, requisitos para estudiantes y condiciones para profesores; entonces debemos adaptarnos, evolucionar y crecer.

A continuación compartiré algunos de los enfoques que hemos puesto en Academia Narvezzi bajo esta modalidad:

Participación

En una clase virtual, cada estudiante se siente ajeno y poco incluido. Los jóvenes están muy acostumbrados a ver videos en decenas de redes sociales y si no participan de una clase, se quedarán con la misma sensación de ver un video en internet y le darán el mismo valor: casi cero. Es de suma importancia que en la planificación de una clase online se tengan preguntas para que los estudiantes, nombrados individualmente, deban responder. Debe haber siempre una parte de la clase en la que ellos tengan que hablar, si el grupo es pequeño, todos juntos; y si el grupo es muy numeroso se deben separar en sub grupos de clase más pequeños.

Material físico

El hecho de estar frente al computador hace creer (por error) que todo se debe hacer a través del computador; ejercicios, evaluaciones, etc.

Todo educador conoce la importancia del desarrollo de la lectoescritura y sabe lo valioso que es escribir en un papel en ciertas etapas del aprendizaje para fijar contenidos en la memoria. Por esta razón es muy importante que los estudiantes sigan teniendo acceso a documentos impresos, que puedan resolver ejercicios y aplicar sus conocimientos en papel, ya sea que impriman en sus casas o que cada institución les facilite este recurso.

Seguimiento

En una modalidad presencial es muy fácil acceder a un estudiante, a sus registros, a ver sus cuadernos, a verificar si trajo los materiales correspondientes en su mochila, si llegó a la hora, y decenas de datos más que día a día los profesores pueden testear fácilmente en la sala de clases. ¿Cómo se hace todo esto de manera remota entonces? Simple, no se puede hacer.

Por lo tanto es imprescindible que las instituciones definan nuevos parámetros de seguimiento y tengan registros tecnológicos de esto; hora de ingreso a la clase online, cámara encendida, informes semanales de cumplimiento de tareas, registros de progreso, entre otras. Esta información debe estar al acceso de apoderados y profesores, pues el trabajo en equipo de estas partes será clave para el éxito académico de cada estudiante.

Finalmente hay que mencionar que el trabajo docente debe cambiar para clases en esta modalidad, hay que aprender a utilizar nuevos recursos tecnológicos, desarrollar nuevas estrategias de aprendizaje y por supuesto contemplar el respeto a los tiempos de trabajo. Hay que enseñar a directivos, profesores, estudiantes y apoderados, que existe tiempos definidos para todo, para una clase, para enviar una tarea, para hacer una planificación, para resolver dudas, etc. En la medida que esos tiempos se respetan, se crea disciplina, mejoran los aprendizajes y se reduce el estrés de los profesores.

Juan Narváez Ortiz

Director

Academia Narvezzi