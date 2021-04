Hace 16 años mis hijos “jugaban a la pelota” en el parque y alguien se acercó a invitarlos a jugar en un club de fútbol de un lugar llamado La Punta de San Francisco de Mostazal, mis hijos tenías 9 y 10 años y me pareció atractiva la idea y el sábado los llevé, con su carnet y el entusiasmo de mis hijos por ser parte de un equipo. Ese día el club jugaba de visita y nos dirigimos a una cancha ubicada en tres caminos. Llegamos y nos recibieron con mucho cariño, a mis hijos les entregaron camisetas y muy sorprendido por la gran organización de ese club, más aún cuando ingresaron al club y les entregaron un buzo verde con el cóndor en el pecho. En ese entonces vivía en Machalí, pero el panorama infaltable de los sábados era ir en familia, no sólo a que mis hijos disfrutaran del deporte, también a compartir con gente linda de la localidad de la Punta de San Francisco de Mostazal. Fue en estos viajes que conocí a Don Pablo Garrido y su familia, el gran responsable de la organización de ese humilde club, porque entendía muy bien que a través del deporte se podía enfrentar distintas tentaciones que hacen tanto daño a nuestros niños y jóvenes, el poder de organización era impresionante, con campeonatos nocturnos donde el frío se combinaba con una linda conversación y se pasaba rápido la noche. Así logró realizar un viaje a la playa por una semana yo creo que con la excusa de hacer una pre temporada para los niños, pero eran verdadera vacaciones junto al mar que seguramente eran un sueño para muchos de estos niños. En esa ocasión fueron 2 buses llenos de alegría y ansias por conocer Pichilemu. Luego se ingresó al campeonato sub 13 para ir al nacional, se avanzó hasta llegar a la final, los niños vivían un sueño, jugar una final y lamentablemente la perdieron, pero sin duda una experiencia que trajo muchos beneficios a estos niños. Este club fue forjando amistades y lazos que hasta hoy se mantienen.

Hoy supimos que Don Pablo partió y quise dejar estas palabras para un hombre que entregó todo por la comunidad, un ejemplo de servicio a su pueblo y a los niños y jóvenes, siempre solidario y dispuesto a ayudar, a tender una mano; a su casa siempre todos eran bienvenidos, muy hospitalario y amigo de sus amigos. Quise entregar estas palabras en agradecimiento y homenaje por el legado de Don Pablo, un Hombre Bueno, sencillo y con mucho carácter a la hora de defender lo que consideraba injusto.

Adiós al Dirigente, al servidor público, al padre, al abuelo, al esposo, al hermano, Adió al Amigo…

Manuel Olmos.