Por: Ricardo Obando.

Era uno de los pocos clubes de la Segunda División del cual no se conocía noticia alguna. Con la tradicional pausa que los caracteriza, Colchagua CD informó en las últimas horas que volverá a confiar en Francisco Arrué para dirigir al primer equipo de la institución.

El DT, que ya estuvo en la escuadra blanca en la temporada 2019 y parte del 2020, iniciará el próximo 26 de abril su tercer período al mando, pero esta será la segunda oportunidad en que comande el buque desde el inicio de la competencia.

En 2019, el conjunto de Arrué quedó a un punto de ascender a Primera B, ya que debido al estallido social no se pudo disputar el último partido que restaba, justamente frente a quien se vio beneficiado: San Marcos de Arica.

El año pasado, él no continuó a cargo y Jorge Salazar y su directiva lo reemplazaron por René Curaz, pero al poco andar la escuadra no rindió y Arrué tuvo que volver, pero no fue lo mismo. Los colchagüinos zafaron con lo justo del descenso y el ex volante nunca pudo dar con un equipo base que le permitiera exponer su idea de fútbol en cancha.

Pero ahora, todo comenzará desde cero. Junto a sus ayudantes, Gerardo Febrero, Braulio Valdés y Diego Meneses, están abocados a la conformación del plantel 2021, pues el torneo ya tiene fecha de inicio: 22 de mayo.