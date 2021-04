Ya llevamos más de un año de pandemia, muchos de nosotros mes encerrados, no podemos salir, ir a restaurantes o visitar amigos o por lo menos así lo viven quienes con responsabilidad hemos adoptados las medidas sugeridas por las autoridades de salud, pero será materia de otra columna hablar de aquellos que egoístamente han hecho caso omiso de la situación en que vivimos, o también de aquellas buenas personas que por no tener las condiciones no pueden quedarse en sus casas obligados a salir a buscar el sustento diario.

Hablemos entonces de esta mayoría que enfrenta en su casa la cuarentena, más allá del tamaño de nuestra vivienda lo cierto es que el tiempo ha pasado. Estamos incomodos, no solo físicamente por el encierro sino más que nada por la incertidumbre ante lo que vendrá.

Pero de alguna manera nos acomodamos, seguimos adelante, anhelando que todo esto termine.

Tiempo que ha servido para valorar lo que dábamos por sentado, el valor de un beso, de una caricia, de una conversación que hoy extrañamos. Pero es precisamente evitar lo anterior la mayor muestra de amor. El someternos a esta incomodidad por el bien mayor, todo por una pandemia que ha sacado lo mejor y lo peor de nosotros.

Que lo mejor sea lo que quede cuando esto pase, porque pasará.

Luis Fernando González

Sub Director