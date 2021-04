Por Fernando Ávila F.

El jefe de la Sexta Zona de carabineros, general, Edson Carrasco, dio a conocer este miércoles que se será riguroso en lo que respecta a la organización de fiestas clandestinas y actividades deportivas fuera de norma, donde se concentran una gran cantidad de personas. Es por ello que informó que se seguirán realizando los controles preventivos y detenciones si es que corresponde, recordando que el último fin de semana hubo 749 detenidos, lo que demuestra que se realizan las fiscalizaciones y planificaciones correspondientes.

Agregó que seguirán trabajando en la prevención junto al Ejército, PDI y personal de salud, enfatizando que la gente que es fiscalizada y detenida por lo general transita sin los permisos correspondientes, pero le llama la atención la realización de fiestas clandestinas y actividades deportivas, como la ocurrida el último fin de semana, donde en carreras a la chilena hubo cerca de 30 detenidos en la comuna de Santa Cruz. “Cuesta comprender que la gente no haga caso y se congregue para actividades que no se pueden realizar”, dijo el general, quien agregó que parte de la comunidad no le ha tomado el valor a lo que es vivir en medio de una pandemia, con conductas irresponsables que harán que costará poder salir de esto.

Según la autoridad policial, quienes mayormente no respetan las normativas son los jóvenes, los que a su juicio deberían tener mayores resguardos, al ser un grupo etario de preocupación, por lo que no deben pensar que la situación está pasando. Añadió que la idea es seguir respetando las normas que se disponen.