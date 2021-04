Por: Ricardo Obando.

Fue uno de los valores más destacados en el último encuentro, solo le faltó el gol. Francisco Arancibia (24) está retomando el nivel que se le vio en temporadas anteriores y además es pieza fija en el once titular de Dalcio Giovagnoli. Es por eso que, el canterano, es voz autorizada para analizar el momento del equipo y también comentar lo que viene: Unión La Calera.

Respecto a cómo ha sido esta semana, pensando en el rival del sábado por la tarde, Arancibia sostuvo que “trabajamos muy bien y sabemos que nos vamos a enfrentar a un rival muy complicado, que es La Calera. Está en copa internacional y es un lindo desafío para nosotros, nos gusta jugar contra equipos así”.

Es más, añadió que pese a que se presume que vendrán a Rancagua con una mixtura entre titulares y suplentes, el delantero sostuvo que “Calera tiene un plantel grande por el tema de la Copa, el que juegue va a ser bueno igual. Para mi, equipo alternativo, es entre comillas. Va a ser difícil con cualquier equipo”.

Junto con ello, destacó que personalmente “me gusta jugar contra los equipos que están arriba, con los que hacen las cosas bien, porque ahí es donde uno se mide”.

Ahora bien, respecto a lo que ha visto de los caleranos en el torneo, dijo que, “es un equipo que ataca bastante, tiene muy buenos laterales, muy intensos y que van bastante al ataque. Es un equipo que se conoce muy bien, tiene dos 9 que son importantes, muy peligrosos y hay que tener cuidado con eso”.

Es por eso que, para vencerlos, tendrán que “hacer nuestro juego”, más cuando Dalcio está preparando el partido de tal forma que puedan al fin sacarse la mufa de no poder ganar en Rancagua.

LA LOCALÍA

En este campeonato, de los tres equipos que han jugado como dueños de casa en el estadio El Teniente, solo uno no ha sumado de a tres puntos: O’Higgins.

Al respecto, Francisco Arancibia puntualizó que la situación podría ser “una coincidencia, no es que nos cueste o nos sintamos mal. lamentablemente no hemos podido sumar de a tres, pero tampoco hemos perdido”.

En todo caso, aclaró que tampoco han pedido. “Hay que mirar el vaso medio lleno y destacar eso también. Obviamente queremos ganar todos los partidos, no nos gusta, y queremos sacarnos esa espina, ganar en casa”, aseguró.

En otro tema, el puntero que puede alternar tanto por derecha como por izquierda, comentó que respecto a las críticas por la falta de finiquito, especialmente en el duelo contra La Serena, “en algún momento tiene que salir, lo hicimos bien en el último partido en cuanto a crear ocasiones y falta la puntada final”. A su vez, expresó que “soy bien autocrítico y en alguna tengo que terminarla mejor, quizás ser un poco egoísta y terminarla yo”.

Finalmente, Arancibia manifestó que en este certamen van de menos a más y eso se ha notado en el rendimiento del equipo. “Fuimos de menos a más, en el último partido me gustó el funcionamiento. Lo que más tranquilo me tiene, es que vamos hacia adelante. Costó un poco al principio, pero con lo que hicimos en el último partido, me da mucha confianza para lo que viene”, cerró.