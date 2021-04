Por: Patricio Miranda Humeres.

Fueron más de 67 mil personas a nivel nacional las que participaron de la Segunda Consulta de Discriminación, elaborada por el Observatorio de Participación Ciudadana y No Discriminación, del Ministerio Secretaría General de Gobierno (Segegob).

El período de consulta abarcó entre diciembre 2019 y enero 2020 y entre quienes fueron consultados, un 48% declaró haberse sentido discriminados.

En la región de O’Higgins, el panorama no fue muy diferente, con 47% de los consultados que señalaron haber sido vulnerados.

“Es preocupante para nosotros, como gobierno, que casi la mitad de las personas consultadas haya vivido un momento o experiencia en materia de discriminación”, afirma Alejandro Álvarez, seremi de Gobierno de O’Higgins. “Creo que esto efectivamente demuestra que más que nunca necesitamos enfocarnos en una sociedad que incentive desde pequeños a una sociedad mucho más integrada, con diferencias, pero con respeto”.

Con todo y a pesar de la gran cantidad de participantes en la consulta, Nicolás Muñoz, subdirector de Investigación Aplicada del Centro de Políticas Públicas UC, es claro al señalar que la consulta no es representativa, por no contar con un diseño muestral y tratarse de una encuesta abierta que cualquiera podía o no responder. “Igual es importante la masividad que tuvo y además tratamos de mitigar esta debilidad comparando con otras encuestas que sí fueron representativas”, añade.

Discriminación en el servicio público

Uno de los contrastes que evidenció la consulta, es que a pesar de que casi la mitad de las personas encuestadas en O’Higgins señaló haberse sentido discriminada, solo un 18% reconoció haber vulnerado a alguien arbitrariamente.

“Creo que esto tiene un relato un poco más psicológico, que en el fondo la persona está generando una situación de discriminación sin ser consciente de ello”, advierte Muñoz, del Centro de Políticas Públicas de la UC. “Uno quisiera tener un nivel con bajos niveles de discriminación y esto es una barrea importante. Es distinto si quienes discriminan fueran conscientes de ello, porque así se pueden detectar y estudiar mejor para abordar una política pública, pero como no es así, cambiar este comportamiento es mucho más difícil”, apunta el experto.

El seremi Álvarez coincide y apunta que a pesar de que existe legislación al respecto (la Ley 20.609, que establece medidas contra la discriminación, también conocida como “Ley Zamudio”), aún hay confusión frente al tema.

“Muchas veces pasa que ciertos actos no se consideran discriminatorios, como por ejemplo algunas ‘bromas’ entre compañeros de trabajo, donde puede haber personas que sí se sientan ofendidas”, postula la autoridad. “El desconocimiento de las diferencias, de orientaciones sexuales, idiomas, lenguaje, incluso de otras culturas evidentemente cala profundo”.

Entre los motivos por lo que los consultados fueron discriminados, en O’Higgins 44% señaló que fue por su apariencia personal, 24% por ideología u opinión política y 17% por situación socioeconómica. Además 33% dijo que se sintió discriminado en algún servicio público.

“La visión de la política pública del usuario debiese estar volcada en entender al usuario y a partir de ahí construir la provisión del servicio. Entonces nosotros vemos en contrapartida que primero hay un alto nivel de discriminación y ojo con otro factor: la salud y la educación públicas en nuestro país es donde acceden los ciudadanos con mayor vulnerabilidad”, asevera Muñoz.

El detalle de las cifras regionales, en ese sentido, no es alentador. 57% de los encuestados afirmó haberse sentido vulnerado en establecimientos públicos de salud, 29% en las municipalidades y 27% en establecimientos educacionales públicos. Las tres más altas mayorías.

Lo que más se denuncia, en general, es un mal trato de parte de las instituciones públicas (80%).

“Creo que también a raíz del estallido social muchos se han hecho más conscientes de que existe otro sistema de educación, particular pagado si nos vamos al otro extremo, donde se paga y no se discriminan. Para qué hablar de la calidad. Ahí hay otro factor, que es bastante dramático”, añade Muñoz.

Por su parte, el seremi de Gobierno reconoce que “esto es una alarma, que nos pone a tiempo para enfrentar como Estado este tipo de prácticas, que no pueden tener lugar alguna. En el Estado no puede existir ningún tipo de discriminación, a ninguna persona que se encuentre en territorio nacional, porque el Estado es para todos, independiente de la condición sexual, laboral, color de piel, forma de vestir”.

Círculo cercano y lugares cotidianos

Los números de los encuestados a nivel nacional también evidenciaron que las situaciones de discriminación se dan, principalmente, con compañeros de trabajo o estudio (38%), desconocidos (38%) y conocidos o amigos (22%).

Respecto de los espacios donde ocurren estos episodios, el trabajo se perfila como el principal lugar (40%), seguido de la calle (30%) e instituciones educacionales (27%).

Es decir, la discriminación se sufre más de manos de personas del entorno cercano o inmediato y en los lugares donde las personas pasan la mayor parte del tiempo, por lo que es difícil escapar de ella.

Para Muñoz, del Centro de Políticas Públicas de la UC, el panorama es especialmente dramático y señala que a pesar de que existan diversas leyes que puedan apuntar a la no discriminación o a la inclusión “la política pública no tiene la solución a todo, sino que hay un tema cultural también y hay que ser proactivo”.

En ese sentido, el economista apunta que “si hay personas que están siendo constantemente discriminadas, esto puede tener consecuencias devastadoras en la salud mental, por ejemplo, que van a derivar también en lo económico. Hay personas que tienen problemas de endeudamiento y que no van a tener accesos a tratamientos para enfermedades de salud mental o medicamentos, y se transforma en un espiral vicioso”, advierte el investigador.

“Esto afecta también a la dignidad de las personas. Se puede tener las provisiones económicas. Una persona quizás va a un trabajo, recibe una remuneración y quizás puede sustentar un nivel de vida con consumo de bienes básicos, pero si eso está acompañado de una constante discriminación, la persona no es plena y se está afectando directamente su dignidad y eso como país no se puede aceptar”.

Un desafío

Tanto el informe elaborado por el Centro de Políticas Públicas de la UC, como la consulta misma, no dejaron indiferente a las autoridades. Al menos así lo asegura el seremi Álvarez.

“Esta consulta nos va a proveer de insumos para poder trabajar de forma sectorial, respecto de mejorar prácticas en materia de discriminación. Pero también trabajar un currículum educacional, que se está elaborando, con respecto a cómo incentivamos desde pequeños cómo formar a nuestros futuros ciudadanos con respecto a la discriminación”, afirma.

“Creo que hemos ido avanzando en materia de tolerancia, pero esta consulta nos demuestra, entre otros temas, que en esas dos áreas hay que hacer un trabajo profundo con respecto a las instituciones, que han permitido durante este tiempo que se desarrollen ciertas conductas que no son absolutamente tolerables”, puntualiza Álvarez.