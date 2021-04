Por Rodrigo Zúñiga Morales.

Presidente.

Cámara Regional de Comercio, Servicios y Turismo

Estimado Director, le escribo estas palabras para plantear un tema que en estos momentos, y hace algunas semanas ya, recorre el alma de los comerciantes.

En nuestro interior encontramos demasiada injusticia por lo que estamos presenciando como sector, puesto que la consecuencia que vemos por esta ya larga cuarentena, nos hace reflexionar en que estamos pagamos “justos por pecadores”, es tan real lo que sentimos que esta conocida frase ronda a diario nuestra mente, lamentablemente es lo que pensamos de cómo se encuentra nuestra sociedad hoy en día. Mientras hay grupos que se juntan descarada y clandestinamente a hacer juntas o fiestas; otros que no quieren vacunarse porque no creen en la eficacia de la vacuna ni en nada; el gobierno que no clarifica bien las medidas que está tomando; que no abre la puerta a la vacunación masiva o de cualquiera que lo desee (puesto que los últimos estudios indican que la vacuna es realmente efectiva); que además no fiscaliza los pagos de las multas cursadas a los infractores, puesto que, de no perseguirlos las medidas no sirven de nada, pues las seguirán infringiendo y por ende faltando el respeto a los demás.

Lo anterior descrito nos lleva a laaargas cuarentenas, lo que obviamente repercute en el comercio, o sea que los que pagamos el precio finalmente somos los que nos cuidamos y hacemos bien las cosas, que además brindamos el mejor servicio posible, entregando productos y bienes de buena calidad a la población. No olvidar que también somos los que finalmente recaudamos los impuestos para el fisco y que el estado necesita para ir en ayuda de los más necesitados, todo ello es un círculo, que si no es virtuoso se convierte en nefasto para la sociedad.

Pensamos que la fiscalización es vital para controlar las medidas que apuntan a evitar la propagación del virus, por ello invitamos a las autoridades regionales a que fiscalicen lo más posible, sobre todo las reuniones o juntas que excedan el número permitido, fiscalizar estrictamente los centros comerciales para disminuir la movilidad de tanta gente, recordar que toda medida tomada por la autoridad no sirve de nada si no existe una fuerte fiscalización detrás.

Si bien, estamos de acuerdo en que hay gente que necesita salir a trabajar para subsistir, hay otras que se pueden quedar en casa. Lo que pedimos es que cada persona sea criteriosa para decidir salir o no, no porque tengan 2 permisos a la semana haya que ocuparlos, si no es ultra necesario salir no lo hagamos, de manera que entre todos nos cuidemos cumpliendo lo mejor posible la cuarentena para salir lo más pronto de esta maldita pesadilla.