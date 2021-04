Por Patricio Miranda H.

La decisión del gobierno de recurrir al Tribunal Constitucional para frenar el proyecto del tercer retiro de fondos previsionales sigue generando reacciones desde distintos grupos.

Al ya iniciado paro portuario, la mañana del jueves la Central Unitaria de Trabajadores (CUT), llamó también a un paro nacional para este 30 de abril.

“Como CUT rechazamos absolutamente la presentación al Tribunal Constitucional sobre el proyecto del tercer retiro”, afirma María Elizabeth Guzmán, presidenta de la CUT Rancagua. “Esto no se condice con las condiciones actuales del país. Sabemos que las medidas que ha tomado el gobierno en el tema económico no han legado a todos los ciudadanos y ciudadanas, por lo que se hace necesario promulgar este proyecto para solventar la emergencia económica que en este minuto tienen los trabajadores”.

En esa línea, la dirigenta señala que esperan que “una gran masa” de trabajadores se una a la paralización del 30 de abril. “Se espera que los trabajadores que están de forma presencial no concurran, los que trabajan vía internet que no se conecten y nosotros los dirigentes, de alguna forma en la calle, cumpliendo las normas sanitarias”, puntualiza Guzmán.

Carlos Carrasco, integrante del directorio de la CUT, en tanto, calificó como “deplorable” y una “falta de sensibilidad” la decisión de recurrir al TC por parte del gobierno. “Esto demuestra que tenemos un gobernante que ya no da el ancho para dirigir los destinos de la República y estamos pidiendo la renuncia del presidente Piñera”, señaló Carrasco. “Lo único que ha hecho ha sido inventar estos bonos que no llegan a nadie, porque nadie entiende los requisitos que deben tener las personas para recibir una ayuda que es urgente”.

Así, Carrasco plantea que los recursos que han ocupado los trabajadores para sobrellevar la crisis sanitaria han salido en su mayoría de sus propios bolsillos. “Hemos sido los trabajadores en Chile en este año y un poco más de pandemia, con nuestros propios fondos de los dos primeros retiros hemos inyectado US$32 mil millones, lo que ha movido la economía de este país”, asevera. “Estamos haciendo todos los esfuerzos y coordinaciones para que el 30 de abril el paro sea muy potente. Ya hemos tenido el apoyo de distintos gremios, como la ANEF, el Colegio de Profesores, los portuarios y los mineros del cobre que están manifestando que van a apoyar y respaldar al pueblo chileno”.

Por su parte, Jorge Pedreros, presidente regional de la ANEF, comentó que “negarle a la gente la posibilidad de tener recursos producto de esta pandemia no tiene ningún tipo de relación con la realidad y este gobierno así lo ha hecho desde un principio, no conversa, plantea cosas a última hora y tratan de hacernos creer que nosotros no entendemos nada”.

Y añadió: “Estamos haciendo el llamado para que el día 30 de abril los trabajadores no acudan de forma presencial o que no enciendan sus computadores”.

Desde el Colegio de Profesores, Nicolás Salgado, dirigente comunal de Rancagua, también fue crítico de la gestión del gobierno durante la pandemia. “Esto muestra una incapacidad e insensibilidad de parte del gobierno hacia los trabajadores, trabajadoras y la población en general”, postula. “Esto vuelve a ratificar constantemente la desconexión que tienen y nosotros en el plano educativo, por ejemplo, lo hemos dicho. No han presentado ninguna propuesta de conectividad o mayores recursos a los alumnos que lo necesitan. Acá ya no hablamos de una educación pública, sino una que ha estado sustentada por los mismos profesoras y profesores de nuestro país”, sentencia Salgado.