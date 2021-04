Por: Ricardo Obando.

El partido de este sábado a las 18 horas en el estadio El Teniente de Rancagua será complejo. O’Higgins tiene que sumar tres puntos en casa para cortar la racha de empates en condición de local, pero enfrente tendrá a un equipo competitivo, que la noche del miércoles mostró mucho frente a la Liga de Quito por la Copa Libertadores.

En ese sentido, el DT celeste, Dalcio Giovagnoli, aseguró sobre el rival que “no creo que venga a hacer un planteo austero, pero sí inteligente de acuerdo a la seguidilla de partidos. Lo que más incomoda y lo que más desgasta, son los viajes. El próximo martes van a Brasil. Por eso dudamos de la formación y de cómo se pueden llegar a parar”.

Y claro, es probable que el equipo que dirige Luca Marcoguiseppe proponga una mixtura entre titulares y suplentes para evitar un desgaste mayor considerando el cruce contra Flamengo, o derechamente no dar minutos a sus estelares y si otorgarle la opción de jugar a toda la plantilla alternativa.

Sobre eso, Dalcio manifestó que los cementeros, “es uno de los equipos que mejor ha compensando el famoso dos puestos por cada posición. Si me dices, tiene plantel para armar otro equipo totalmente competitivo. Me da la impresión que puede llegar a ser una mixtura para no descompensar la base del equipo”. Es más, si no juegan con el doble 9 que lo hicieron contra Liga, podrían variar a un solo eje de ataque colmando el medio terreno. “Ellos han trabajado en los primeros partidos 1-4-2-3-1. Eso lo hemos hablado y trabajado”, dijo.

Un ejemplo de aquello, sostuvo Giovagnoli, lo dio el propio O’Higgins en diciembre pasado cuando ganó en el estadio Nicolás Chahuán. “Con nosotros, para hacer un análisis muy cercano, pasó lo mismo que cuando fuimos a La Calera que tuvimos que hacer variantes sobre la maratónica cantidad de partidos que teníamos”. Aquella vez, jugó un conjunto prácticamente alternativo y se impuso.

Pero también el DT añadió que “desde una cuestión táctica, cuando nos juegan con rombo, nos provocan superioridad numérica desde el sector interno, entonces, ¿Qué estamos tratando de hacer? Cerrar los extremos desde una cuestión táctica y que trabajen con libertad a la hora del posicionamiento del balón. Pero, cuando juegan con un rombo, en lo externo les cuesta mucho y ahí queremos hacer el 2-1”.

VUELVE BATALLA

Para este sábado, al menos una variante respecto al once titular que igualó frente a Deportes La Serena. El portero Augusto Batalla está recuperado y será de la partida. “El equipo va a ser la misma base que jugó el último partido, pero retornando Augusto”, sostuvo Dalcio.

En ese sentido, la única duda pasa por la banda lateral derecha, eso mirando al rival. “Tenemos dudas respecto a la parte derecha por la altura que puede llegar a tener La Calera, si es que juega con los dos ejes (dos nueves)”, aseguró.

Finalmente, sobre el hecho que de local les cuesta mucho sumar, comentó que “más allá del tabú, del mito de que no se gana de local, me parece que pasa por una cuestión de mejora nuestra. En balones detenidos estamos bien, de la parte táctica estamos bien, en cuanto al rendimiento individual se va elevando y creo que tenemos que elevar el rendimiento colectivo y ahí estaremos mucho más cerca de ganar los partidos”, y que además, “tenemos que desmitificar el hecho de que no podemos ganar de local, es una responsabilidad nuestra, pero tenemos que lograr eso e imponernos. Confío en el grupo, en el equipo, de que lo vamos a volver a instalar”.