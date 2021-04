Esperando que la pandemia lo permita el próximo 15 y 16 de mayo se deberían realizar las elecciones de alcaldes, concejales, constituyentes y gobernadores regionales.

En esa ocasión los habitantes de Graneros deberán decidir entre 4 opciones quien regirá por 4 años los destinos de la comuna, a continuación, les dejamos algunas preguntas que realizamos a los candidatos para dar a conocer cual es su visión del Graneros de mañana.

Claudio Segovia Cofré (Independiente) opción 253:

“Me comprometo a trabajar con todas mis fuerzas para levantar mi ciudad”

¿Cuáles son las principales problemáticas de su comuna?

R.- Dentro de las principales cosas que presentan un grave problema, está la salud, ha habido un plan de inversión que no se condice con la realidad en términos que el Gobierno Regional ha pretendido hacer un mejoramiento del Hospital que es prácticamente una mantención cuando lo que necesitamos es un nuevo hospital para el cono norte de la región. Tenemos una sola ambulancia, dependencias que están colapsadas y un hospital que quedó chico frente a la realidad de cantidad de requerimiento de salud que hay en la población.

Otro de los problemas es el trágico consumo de drogas donde necesitamos de parte del Ministerio del Interior un decidido combate al tráfico y consumo de droga en barrios y poblaciones para que reine el orden y no la pasta base, un tema muy grave que está presente y que ha generado un problema en nuestra juventud.

¿Qué propuestas de campaña que destacaría?

R.- Tenemos que comenzar a trabajar en el nuevo Hospital de Graneros junto con el Cesfam, un servicio de Salud dependiente de la municipalidad, pero si éste no tiene un hospital de mediana complejidad asociado es difícil. Hace falta que haya un nuevo Hospital par Graneros conjunto con el Cesfam que son necesarios e imprescindibles.

¿Por qué se destaca usted frente a los otros candidatos?

R.- Por mis ganas de trabajar, por el amor a mi pueblo, por la capacidad que he tenido en este tiempo de poder innovar en la gestión municipal con poca plata hacer muchas cosas, por reinstalar la ciudad como un referente a nivel regional, por tratar de preocuparnos por temáticas pendientes como el adulto mayor, la infancia, el trabajo de temporada y muchos otros temas que estaban pendientes y que no se habían resuelto por décadas, como el paso desnivelado.

¿Por qué los vecinos deberían votar por usted?

R.- Porque soy una persona que tengo amor a mi ciudad, porque no le rindo pleitesía a la política y porque mi pasión se llama Graneros, conmigo no va a haber complacencia con la izquierda o con la derecha, va a haber devoción por el pueblo y en eso me comprometo a trabajar con todas mis fuerzas para levantar mi ciudad.

Gabriel Mendoza Ibarra (Independiente por Chile Vamos) opción 251:

“Debemos enderezar la actual debacle financiera que tiene el municipio”

¿Cuáles son las principales problemáticas de su comuna?

R.- En estos momentos Graneros enfrenta serios problemas de seguridad. Trabajaré por proyectos que permitan que mi comuna cuente con un Plan Social de Seguridad Ciudadana. Esto junto con una Red de Seguridad Ciudadana con supervisión de Carabineros.

Otra problemática es mejorar la calidad de educación de nuestros hijos. Necesitamos que se comprenda que ésta es una importante inversión a futuro. Y finalmente, necesitamos mejorar la administración de los recursos municipales. Para ello, debemos enderezar la actual debacle financiera que tiene el municipio.

¿Qué propuesta de su campaña destacaría?

R.- En estos momentos Graneros cuenta con un deficitario sistema de salud municipal. Realizaré las gestiones correctas para que mi comuna cuente con un Cesfam a la brevedad. Esto será complementado con un Call Center para gestionar horas de salud; un Plan de Atención Móvil para adultos mayores y personas con limitaciones de desplazamiento; un Plan de salud para la obesidad infantil conectando la actividad física con la nutrición; y, un Plan de integración para personas con capacidades diferentes.

¿Por qué se destaca usted frente a los otros candidatos?

R.- Quisiera contar que cuento con las competencias necesarias para asumir este importante desafío. Mi experiencia de vida me entrega el bagaje necesario para estar a la altura de lo que Graneros necesita.

Además, trabajaré para que no sólo exista inversión pública, sino inversión de empresas privadas que permita generar los empleos que necesitamos para que nuestros jóvenes no busquen su futuro fuera de nuestra ciudad.

Finalmente, creo que Graneros debe convertirse en una comuna limpia, lo que también es llamado ciudad B. Esto a través de un triple impacto: financiero, social y medioambiental. Graneros será la comuna más limpia de la región.

¿Por qué los vecinos deberían votar por usted?

R.- Graneros debe mejorar el rumbo que se perdió el último tiempo. Necesitamos que nuestro pueblo vuelva a sentirse ganador y para ello, quiero que los vecinos de Graneros, sus hijos y sus nietos vivan en paz, sean felices y cuenten con un mejor mañana.

Jorge González Farías (Independiente) opción 253:

“Trabajaré junto a la comunidad en el diseño de un Graneros en el que un buen vivir sea la norma y no la excepción”

¿Cuáles son las principales problemáticas de su comuna?

R.- Las principales problemáticas de nuestra comuna están ligadas a la Seguridad Pública, que muestra malos índices en cuanto a delitos contra la propiedad (robos), violencia (intrafamiliar) y delitos ligados al tráfico y consumo de drogas. En Salud, contamos con una hospital que es administrado por el Servicio de Salud de O’Higgins, que data de 1938 y que no logra dar respuesta oportuna a las necesidades de la población en esta vital área, por lo que se requiere con urgencia no solo de un Cesfam; sino que también de la creación – por Decreto- de un Departamento de Salud Municipal que permita realizar Gestión Municipal en Salud reconocida por dicho Ministerio, para así avanzar con paso firme en la mejora de la calidad de vida de nuestra población. En Educación, a nivel regional presentamos pésimos resultados en el SIMCE, lo que demuestra una mala gestión del DAEM y el no cumplimiento del rol formador de las nuevas generaciones que acceden a la Educación Pública. Todas estas carencias afectan directamente el desarrollo y calidad de vida de nuestras vecinas, vecinos, nuestras familias y comunidades, situación que juntos podremos revertir para lograr “Un Buen Vivir para Graneros y su Gente”.

¿Qué propuestas de su campaña usted destacaría?

R.- Nuestra propuesta de campaña destaca la puesta en marcha de un “Modelo de Gestión Municipal Participativo”, que pondrá la opinión de nuestras vecinas y vecinos en el centro del diseño de todos los proyectos de infraestructura y programa sociales, a partir de la participación permanente y activa en consultas ciudadanas y acciones en las que unidos, municipio y comunidad, generemos empleo, recuperaremos lo perdido y fortaleceremos que hemos logrado. Además, nuestra propuesta de “Alcaldía Ciudadana y Constituyente”, busca responder a los tiempos y requerimiento que la sociedad viene impulsando a partir del estallido social, donde nos proponemos ser la voz del sentir granerino y su territorio durante el proceso de redacción de nuestra futura nueva constitución. Nuestro llamado es a formar un Gobierno Local en el que se destaque la suma de la voluntad personal y desinteresada de quienes aman esta tierra y quieran heredar a las futuras generaciones, instituciones que promuevan el fortalecimiento del ser humano, la vida en familia, la vida en comunidad y el respeto y preservación de nuestro ecosistema como espacio en el que hagamos sustentable nuestra débil existencia como especie.

¿Por qué se destaca usted frente a los otros candidatos?

R.- Destaca ser un candidato independiente de verdad, sin militancia actual ni histórica, el tener las manos limpias y esencialmente, mi formación profesional (Sociólogo) y experiencia en el diseño y ejecución de políticas públicas en Seguridad Ciudadana, Superación de la Pobreza, emprendimiento y la generación de empleo. Además de mi experiencia en el diseño y ejecución de Programas de Habilitación Social de fortalecimiento de la Vida en Familia y la Vida en Comunidad, Recuperación de Barrios, Protección a la Infancia, Adolescencia, Juventud y Adultos Mayores en situación de vulnerabilidad social y Campamentos a nivel local y regional.

¿Por qué los vecinos deberían votar por usted?

R.- Porque nuestra propuesta de manos limpias llama a la Participación Ciudadana, a partir de la cual lograremos recuperar la confianza en la gestión municipal, transparentando todas sus acciones, desde la contratación de personal, hasta las compras que el municipio realiza. Profesionalizar los equipos en todas áreas (Salud, Educación, Seguridad Pública, etc.) para trabajar junto a la comunidad en el diseño de un Graneros en el que “Un Buen Vivir» sea la norma y no la excepción

Teresa Elgueta, (Radical, Unidad por el Apruebo) opción 250:

“Tengo las capacidades de administrar una comuna con igualdad y transparencia”

¿Cuáles son las principales problemáticas de su comuna?

R.- Delincuencia, drogadicción, falta de oportunidades laborales, falta de proyectos importantes que desarrollen la comuna, desarrollo autosustentable.

¿Qué propuestas de su campaña usted destacaría?

– Consolidar un Cesfam.

– Educación y una mesa tripartita de trabajo.

– Seguridad y lograr la construcción de una segunda comisaria.

-La creación de un Centro de Desarrollo del Adulto Mayor y personas con capacidades diferentes.

– Deporte y Recreación, Desarrollo de todas las disciplinas deportivas.

– Consolidación de una Oficina de Planificación y desarrollo vial.

– Juntas de Vecinos

– Cultura y patrimonio.

– Temporeros y agricultura.

¿Por qué se destaca usted frente a los otros candidatos?

R.- Por ser una mujer honesta, allegada a la gente, sencilla, trabajadora, con un gran sentido del deber, porque miro al prójimo con igualdad y no como una oportunidad.

¿Por qué los vecinos deberían votar por usted?

R.- Porque soy Mujer de palabra, que quiere el bienestar para todos, porque tengo las capacidades de administrar una comuna con igualdad y transparencia.

Porque como mujer, conozco las necesidades y carencias, pero también conozco el potencial humano que Graneros tiene y ellos necesitan una oportunidad que yo podría y quiero dárselas.