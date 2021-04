Por: Camila González Villarroel

Luego de semanas de negociaciones, los profesores y funcionarios del colegio La Cruz de Machalí decidieron acogerse a su derecho de una huelga legal tras no llegar a acuerdo en su primer proceso de negociación colectiva. Paralización que es la primera que enfrenta alguno de los colegios de la red de instituciones educacionales de los Legionarios de Cristo.

. Desde el colegio particular, mediante un comunicado de prensa señalaron que: “Como colegio hemos realizado todos los esfuerzos para llegar a una resolución definitiva, sin comprometer la sustentabilidad futura del establecimiento y el cumplimiento del Proyecto Educativo. Sin embargo, no hemos logrado un acuerdo con el Sindicato”.

A su vez, en el escrito se puntualiza que: La preocupación por todas las personas que componen nuestra comunidad es un eje central de nuestro Proyecto Educativo Institucional, razón por la cual nos hemos esforzado por lograr un acuerdo dentro de las posibilidades que el colegio responsablemente pueda comprometer. Lamentamos profundamente haber llegado a esta situación, más aún en un contexto complejo como el que hemos enfrentado en pandemia y esperamos, especialmente por nuestros alumnos y alumnas, poder retomar las actividades regulares lo antes que sea posible”.

Por su parte, el Sindicato de Trabajadores del Colegio La Cruz también hizo público un escrito en el que exponen su parte del conflicto. En este, se señala como la huelga llevada a cabo este viernes fue aprobada por un 100% de los sindicados, es decir, por 74 personas, las que se desglosan en 70 profesores y 4 administrativos.

Gabriel Chacón es presidente del Sindicato de Trabajadores del establecimiento educacional nos comentó cuales habían sido los puntos que los habían llevado a tomar la determinación que califica como histórica para la red .“La diferencia en los puntos que nosotros planteamos como asamblea y lo ofrecido por el colegio dictaba mucho, entonces nosotros fuimos accediendo y bajando artículos de nuestro contrato colectivo, sin embargo, el colegio siempre dio a conocer que no tenía plata por lo tanto no podía otorgar más beneficios. Nosotros como asamblea decidimos que no podíamos aceptar estas condiciones(…) hasta ayer mantuvimos contacto con la directiva del colegio. Nos presentamos a una reunión en la que teníamos que decirles si aprobábamos su oferta o no. Ellos nos indicaron que estaban haciendo todos los esfuerzos posibles y que no podían dar más, asique quedaba como decisión de nosotros (…) Entre otras cosas que nos mencionaron es que como institución les salía más barato irnos a huelga que pagar el convenio colectivo”.

Finalmente, el profesor puntualizó como sindicato “están abiertos a nuevas propuestas y negociaciones por parte del colegio. Estamos dispuestos a sentarnos a conversar, pero con ideas concretas y no con cosas al vuelo”, agregando que “nuestro afán en lo absoluto es destruir la imagen del colegio, jamás hemos querido dañar el sistema educacional que se vive día a día y menos romper la relación que se vive con nuestros alumnos y apoderados, sin embargo, sentimos que, con la oferta tan baja en relación a nuestras peticiones, no nos dejaron otra opción”.

Por otra parte desde el colegio aseguran que «con el objetivo de enfrentar este periodo, el Colegio desarrolló un plan de contingencia que permitirá continuar atendiendo a los estudiantes y seguir adelante con el servicio educativo respetando lo establecido por la legislación laboral».