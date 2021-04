Ximena Mella Urra

Los índices de actividad física en niños y adolescentes en la actualidad son muy bajos en nuestro país, lo cual explican los altos índices de obesidad en este grupo etario. De ahí que nace la necesidad de promover el movimiento desde edad temprana pero sobretodo, una correcta prescripción del ejercicio para todos ellos.

El joven rancagüino Eugenio Fierro Guerra tomó esta misión como propia publicando recientemente su primer libro llamado “High Fitness Kids” de la editorial rancagüina “Primeros Pasos”. El autor egresó el 2016 de la carrera de Preparador Físico de la sede de Santo Tomás Rancagua y hoy se dedica a la divulgación de las ciencias de la actividad física abarcando el tema del fitness infanto-juvenil así como el entrena miento funcional de alta intensidad dentro del equipo del High Fitness de donde es integrante y Trainer. A ello se suma también que cuenta con un diplomado en ciencias de la actividad física y salud en niños y adolescentes en la Universidad Finis Terrae. Es divulgador bajo el método científico en distintas plataformas de redes sociales así como también en otros países como por ejemplo, México, Argentina o Bolivia, a donde le tocó viajar a dictar charlas sobre el tema.

Su texto de más de 200 páginas, incluye además fotos y gráficos para una mejor lectura y comprensión de este método fitness para niños y jóvenes. Entre los temas que aborda está el Entrenamiento de fuerza en niños y adolescentes, entrenamiento pliométrico, desarrollo atlético a largo plazo, triada de inactivad física, alfabetismo físico, actividad física en casa y entorno escolar, videojuegos activos “Exergames”, recomendaciones en la prescripción del ejercicio físico, por nombrar algunos.

Para iniciar su proyecto, Eugenio buscó en forma autodidacta, diversos estudios para contar así con información científica sobre esta temática. “Pertenezco a la entidad divulgadora de ejercicios físicos High Fitness, de ahí el nombre del libro. Me di cuenta que había un nicho, que no se estaba hablando de entrenamiento en niños y había que derrumbar ciertos mitos. Por eso me animé a compartir información sobre esta temática por eso tiene evidencia muy actual ya que tengo buena llegada con otros investigadores que han hecho otros libros”.

Sin lugar a dudas es un libro pionero en su tema. Fierro explica que su publicación derriba muchos mitos que incluso los mismos profesionales de la actividad física y de la salud han propagado. “Han dicho que el entrenamiento de fuerza es dañino para los niños, relato que no tiene sustento. Por eso el texto tiene mucho que aportar a los padres también ya que hay capítulos que hablan de la actividad física y de movimiento en casa, especialmente para este tiempo con el fin de abordar estrategias en el entorno familiar. De igual manera ofrece un apartado para las clases escolares para que este grupo se pueda mover en otras cátedras como Matemática o Lenguaje y no solo Educación Física, con los denominados descansos activos”. Por ejemplo destaca la tecnología del movimiento que los videos juegos pueden lograr como los desplazamientos que se requieren en el Pokemón Go o el Nintendo Wii con juegos de deportes en los que hay que moverse”, manifiesta el profesional.

En síntesis-asegura su autor- “este es un libro para todos, si bien se puede entender que tiene un lenguaje muy complejo, puede llegar a padres, tutores y todos aquellos que quieren saber un poco más, aunque el público objetivo son los profesores y entrenadores de Educación Física, e incluso profesionales de la salud”.

