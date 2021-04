Por: Gisella Abarca.

En la región de O’Higgins son 21 las comunas que se mantienen en cuarentena total.

Una de ellas, Rengo que lleva más de dos meses en la extrema medida que en esta segunda oportunidad la inició el 20 de febrero. Situación similar se replica en San Fernando que comenzó su confinamiento el 13 de marzo, completando ya más de un mes en el encierro forzoso.

Chimbarongo que empezó su cuarentena el 22 de marzo, este jueves cumplió su primer mes de confinamiento; mientras que Graneros va por el mismo camino, ya que desde el 25 de marzo cayó por segunda vez en la restrictiva media. Caso aparte para la comuna de San Vicente que el 27 de marzo inició su tercera cuarentena y ya está ad portas de cumplir un mes en este nuevo confinamiento.

Si bien uno de los comunes denominadores de estas cinco comunas que se mantienen en Fase 1, sus malos indicadores y altos contagios hacen que no se avizore prontamente un avance en el Plan Paso a Paso del Gobierno de Chile.

Y así lo dejó en claro el jueves recién pasado el Seremi de Salud de O’Higgins, Pablo Ortiz quien en el momento que llamó a las personas al autocuidado por la alta carga viral y gran diseminación del virus en muchos lugares de la región, enfatizó que particularmente Chimbarongo, San Fernando, Rengo y Graneros, son las comunas que presentan uno de los peores escenarios respecto a la pandemia en la región.

Para muestra un botón, este viernes 23 de abril, entre los nuevos casos con confirmados de Covid 19, Rancagua presentó 66 nuevos casos, San Fernando 41 casos, Rengo 26 casos

San Vicente 17 casos y Chimbarongo 16 casos, manteniendo así estas comunas un gran número de personas con la enfermedad en sus comunas. Y es que este viernes de Rancagua se informaron 416 personas con el virus, San Fernando cuenta con 260 personas activas, Chimbarongo tiene 130 personas enfermas de Covid, Graneros 128 vecinos contagiantes, Rengo 122 infectados con Covid y San Vicente 101 personas activas.

“SEGUIMOS CON ÍNDICE DE POSITIVIDAD DE DOS DÍGITOS”

Respecto a la situación regional y un posible cambio en el Plan Paso a Paso para estas comunas, consultamos a la Presidenta del Colegio Médico de O’Higgins (Colmed), Lesli Salvatierra quien argumentó “no ha habido mayor cambio, ha habido un mínimo descenso, pero no es un cambio significativo en la región. En general seguimos con índice de positividad de dos dígitos. La intención es que comience a mejorar este número de casos y que no tengamos tantos casos positivos”, sostuvo.

Y es que según expone la gremialista, la positividad regional aún se mantiene alta la que este viernes fue de 10,7% “cuando la positividad de la región es un poquito más baja es posterior a fin de semana que hubo menos testeo; pero todavía no hay un cambio sustantivo en los contagios, tenemos que esperar que estemos con menos de dos dígitos en positividad y que esas disminución sea constante y se mantenga”.

Teniendo en cuenta indicadores como estos que se conjugan con el número de ocupación camas, el RE (número de reproducción efectivo), entre otros, dan cuenta de la realidad comunal, describe Salvatierra.

Desde este punto de vista y con los números que presenta Rancagua, para la presidenta del Colegio Médico de O’Higgins aún es anticipado hablar de un movimiento de fase “todavía falta, creo que el próximo jueves recién podríamos estar hablando de una leve baja y empezando a avizorar algún cambio, si es que por estos días hay tendencia a eso. Por ahora no”, subraya.

“SI LOS CASOS NO BAJAN, SEGUIRÁN EN CUARENTENA”

Consultada por las otras cuatro comunas que indicó el Seremi de Salud, Pablo Ortiz en las que había que poner especial énfasis en materia de contagios e indicadores, Salvatierra declaró que “Rengo esperemos que comience a ver algún cambio, porque tiene mucho más tiempo en cuarentena, San Vicente también. La intención sería que esas comunas que están con más tiempo en confinamiento, sean las que salgan primero; pero eso depende de la comunidad y cómo estén con los casos, porque si estos no bajan, seguirán en cuarentena. Esto no es por antigüedad en el confinamiento, sino que sale el que mejor vaya con sus números”.

Si bien desde el Ministerio de Salud anunciaron que las cuarentenas no superarían las cuatro semanas, eso va de la mano con los índices presentados por cada comuna confinada “el ministro informó que las cuarentenas no serían por más de un mes, pero si esto no está relacionado con resultados positivos, sería irresponsable levantar una cuarentena cuando hay indicadores que no apoyan al avance de la comuna, sobre todo cuando la fase de Transición tiene algunas facilidades. Sería muy irresponsable que una comuna pida salir de cuarentena sin tener un cambio positivo en sus indicadores”, enfatizó.

La presidenta del Colegio Médico de O’Higgins añadió “Aún es muy prematuro hablar de avances para estas comunas, al menos una semana más seguirán en cuarentena porque no hay cambios significativos. Si alguna de las comunas estarían en posición de cambiar de fase, eso ayudaría al indicador global de la región y la región todavía está cerca del 13% de positividad que es alto”, remató Salvatierra.

En esta la línea explicó que son varios indicadores que van dando luces de la realidad de la comuna “Una comuna tiene que estar bajo el 10% de positividad para pensar salir de cuarentena, ese es un indicador; pero a nivel regional también tenemos número de ocupación camas donde el Hospital Regional está siempre cerca del 100%, porque a pesar que han aumentado las camas, éstas siguen ocupándose manteniendo la saturación hospitalaria, el RE que es la transmisión de casos tiene que ser menor de uno y todavía tenemos un indicador de transmisión alto”.

En palabras de la representante de Colmed O’Higgins las comunas debieran mantenerse en el paso en el que están “porque no es solamente una cosa, los indicadores que se evalúan deben estar en sintonía para poder avanzar”.