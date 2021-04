El presidente del Consejo Nacional de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa de Chile, CONAPYME, Héctor Sandoval señaló que “el gobierno sigue tomando medidas de acuerdo a su criterio o análisis o a la presión que tiene de algunos sectores”.

Aseguró que “la gran mayoría de las Pymes están quebradas o apenas subsistiendo, por lo que proponer que el empleador imponga el 1% de las cotizaciones que se requieren aumentar para recuperar los dineros retirados de las AFP, es imposible para las Pymes, por cuanto a mayoría tiene sus negocios cerrados y no tienen ingresos. A pesar de ello siguen pagando las patentes, los gastos fijos, arriendo y cotizaciones previsionales”

Sandoval confirmó que el viernes hubo muchas llamadas telefónicas desde la Moneda. “Nosotros mandamos las propuestas del gremio al gobierno, tomando en cuenta lo heterogéneo que es este sector y efectivamente tenemos empresas que simplemente necesitan subsidio porque no hay ninguna otra posibilidad para que subsistan y otras pequeñas empresas a las que les ha ido un poco mejor, necesitan otro trato. Esto no tiene que ver con suspender los pagos sino con condonarle los pagos en el lapsus de tiempo que no han funcionado. Muchas Pymes no pueden seguir pagando las patentes, los impuestos si no siguen funcionando”

“Por eso pedimos sentarnos en una mesa para conversar y buscar una salida acorde a la realidad, pero lo único que escuchamos anoche que se va a analizar y entregar propuestas para las Pymes, pero de lo que nosotros planteamos hasta el día de hoy no nos responden nada. Pedimos que se tomen medidas con cierto grado de universalidad”, enfatizó

El dirigente gremial, precisó que “si el estado chileno una vez salvó a toda la banca chilena en los años 1982-84 con una deuda a 20 y 30 años, porque la economía estaba haciendo crisis, hoy las Pymes se están muriendo y cerrando (más de 300 mil ya no volverán a abrir), NECESITAN una ayuda real y efectiva (tal como se hizo con los bancos en 1984) con un análisis de lo que está ocurriendo en el sector y no con estas medidas populares que no tienen gran sustento”.

Respecto a que el estado chileno recurra a los bonos soberanos para salvar a las Pymes, Sandoval indicó que “Cuando se dice que el subsidio a la clase media le costó al estado 6 mil millones de dólares y que el gobierno le dice a las Pymes dispongo de 200-400 millones de dólares ya está actuando con mucha irresponsabilidad. Nosotros le hemos dicho al gobierno que si no tiene una disponibilidad de 4 o 5 mil millones de dólares no nos sentemos a conversar. Entregar ayuda a un 10% y dejar a un 90% desprotegido, no es la solución. Si para llegar a los 4 o 5 mil millones de dólares el estado debe endeudarse o echar manos a los bonos soberanos, que lo haga, al final la cuenta la vamos a pagar todos los chilenos”. “Las Pymes necesitan ayuda hoy. No necesitan discutir más el tema ni darle más vueltas.

Con respecto al tercer retiro del 10% anunciado ayer se tomó una medida popular, pero de pasadita dijeron peguémosle otra puñalada a las Pymes, que paguen la cuenta, que pongan el 1% para reponer fondos del trabajador en las AFP. Esta no es una medida responsable, no tiene ninguna lógica, si ud tiene la mala idea de ser responsable, de cotizar y tener una pensión a los 65 años de 410 mil pesos, no toca nada, no toca ni siquiera el bono clase media, está fuera de todo, y el que gana 1,2 millones Le dan el bono clase media”, puntualizó.