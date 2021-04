Las largas cuarentenas que marcan esta segunda ola de la pandemia en nuestro país parecen no tener un fin inmediato, mientras por un lado se señala que mientras no llegue la ansiada inmunidad de rebaño las medidas de confinamiento deberán seguir, también es cierto que no es sostenible mantener todo cerrado, especialmente para quienes viven de su trabajo que se encuentra congelado. Rengo, como una de las comunas que más tiempo lleva en cuarentena del país, es un triste ejemplo de lo anterior. No tenemos la respuesta a esta compleja ecuación, una larga cuarentena que sin embargo no parece tener los efectos deseados en cuanto a la disminución de los casos se esperaban, pero también es cierto que el cansancio, la incredulidad, la necesidad o la simple irresponsabilidad hacen que los movimientos en las ciudades no hayan bajado considerablemente. Siguen existiendo por ejemplo muchos accidentes de transito que no debiesen ser al quedarnos todos en casa.

Pero lo más complejo para cumplir con este llamado esta en la necesidad que ya es real en muchos hogares, al tiempo que comienzan a multiplicarse las ollas comunes.

No queremos desconocer la gran cantidad de recursos que el Estado de Chile ha destinado en ayudas para tratar de paliar esta angustiante situación, pero parece no ser suficiente. Pero este esfuerzo al menos este año ha sido del aparato central, falta que la región con su propio presupuesto pueda entregar ayudas sociales a quienes más lo necesiten. Si bien es cierto que existen incumplimientos administrativos de varios municipios con respecto a las ayudas del año pasado, eso no debe significar no buscar los mecanismos y no hacer nada este año. La necesidad es ahora, no cuando la burocracia lo defina.

Luis Fernando González

Sub Director.