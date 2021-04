La propuesta del tercer retiro presentada el domingo en la tarde por el Presidente Sebastián Piñera, hace que el gobierno retome la agenda. Es una propuesta mejor que el simple retiro del 10% pero parece haber llegado un poco tarde. Si esta misma propuesta se hubiese presentado hace un par de días, antes de que el proyecto del tercer retiro saliese del congreso, todo hubiese sido más fácil y más rápido para lo que finalmente importa, que quienes lo necesitan reciban ingresos.

Per existen bemoles, por ejemplo, el 1% extra de cotización de cargo al empleador. Alza que perfectamente pueden absorber las grandes empresas, pero que se puede volver en una carga muy pesada para quienes están apenas sobreviviendo la pandemia como muchas de las pymes de nuestro país. Así lo manifestó el presidente del Consejo Nacional de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa de Chile, CONAPYME, Héctor Sandoval “la gran mayoría de las Pymes están quebradas o apenas subsistiendo, por lo que proponer que el empleador imponga el 1% de las cotizaciones que se requieren aumentar para recuperar los dineros retirados de las AFP, es imposible para las Pymes, por cuanto a mayoría tiene sus negocios cerrados y no tienen ingresos. A pesar de ello siguen pagando las patentes, los gastos fijos, arriendo y cotizaciones previsionales”.

Pero por otra parte no se puede desconocer que reintegrar de alguna manera los fondos retirados es una necesidad, y que muchas personas que ya no tienen fondos podrán recibir 200 mil pesos y sus pensiones futuras no se verán tan desmejoradas, eso sí faltando aún discutir una profunda reforma al sistema de pensiones.

Es que el combate de la pandemia ha dejado muchos más heridos que quienes se han enfermado, o más allá incluso de quienes lamentablemente han perdido un ser querido en medio de esta pandemia que está atacando a nuestro mundo. Es que las medidas de confinamiento parecen ser necesarias, pero han significado un enorme perjuicio para todos, especialmente para la golpeada y generalmente olvidada clase media, normalmente demasiado rica para recibir subsidios o demasiado pobre para no pasar necesidades.

Con todo a la gran mayoría de los chilenos creemos que poco le importa que sea la propuesta del gobierno la que se apruebe, o se retire el requerimiento ante el TC, sino que lleguen prontamente estos y otros recursos para poder sobrevivir lo que esperamos sea el fin de la pandemia ante el rápido avance de los procesos de vacunación, pero falta aún un duro invierno.

Pero también es cierto que falta más empatía por la situación que se vive también de las grandes empresas y los bancos, al igual que el año pasado sería una muy buena medida la postergación por un par de meses del pago de créditos y falta que nuestra región de sus propios recursos vaya en ayuda de los vecinos que están pasando necesidad. No todo lo puede hacer el gobierno central.

Volviendo al tema de esta columna, lo único que parece medianamente seguro es que habrá un tercer retiro, el problema es cuando.

Luis Fernando González V.

Sub Director.