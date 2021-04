Por Fernando Ávila F.

Este lunes, la comuna de Rengo cumple 66 días en cuarentena, más de dos meses, el segundo confinamiento que ha debido enfrentar, transformándose en una de las comunas que más días seguidos ha debido permanecer con esta medida sanitaria. Es por ello que quisimos conocer la realidad que se vive en algunos aspectos, al tener la mayoría del comercio cerrado, con consecuencias evidentes como los son la cesantía y comerciantes que incluso ya están pensando en cerrar de manera definitiva.

El vicepresidente de la Cámara de Comercio, Industrias, Servicios y Turismo de Rengo, Leonardo Lovazano, aseguró que, por ejemplo, el área restaurant y área turismo han perdido casi el 90 por ciento de su capital, mientras que el comercio establecido, entre el 50 al 60 por ciento de los asociados, de durar un par de semanas más la cuarentena, estarían penando en entregar locales y sencillamente quebrar.

Asegura que han tenido reuniones con el municipio, pero culpan de la situación por la falta de fiscalización que hubo finalizada la primera cuarentena, donde inmediatamente llegó el comercio ambulante, se aglomeró gente sin distanciamiento social, pagando consecuencias los comerciantes establecidos. Manifestó su reparo a lo que por ejemplo pasa con los locales comerciales “chinos”, algunos de ellos los que permanecen abiertos bajo la figura de ferretería, lo que se suma a su juicio a la falta de fiscalización.

Para el dirigente vecinal es carabineros quien hace su trabajo, pero los otros entes estatales no lo están haciendo, lo que está perjudicando a 300 socios, además de dos agrupaciones de artesanos, una con 30 y una segunda con 35 personas. Ellos se han visto afectados en su totalidad y el comercio establecido aduce que tampoco ha habido aplazamiento en el pago de patentes. “La situación es sumamente critica”, dijo el dirigente, quien incluso informó que se reunieron con el ministro, de Economía, Lucas Palacios, la semana pasada, donde expusieron la situación, junto a cámaras de Pichilemu, Rancagua, y Coinco. Durante la jornada se le pidieron que por último les coloquen exigencias más drásticas, pero puedan funcionar aunque sea en Fase 1, situación que quedó de estudiar, al igual que los restaurantes que están a orilla de carretera puedan operar, situación que debe ver la seremi de Salud. “Paciencia ya tuvimos más de un año. Nuestro rubro es el que más aporte hace a través de la recaudación de IVA y somos los que estamos al final de la cola en nivel de necesidades del Estado y el Gobierno. “Estamos en una desesperación real”; dijo el dirigente quien asegura que han tocado todas las puertas para hacer visible la situación que viven.

Por su parte, la dirigenta vecinal de Rengo, Matilde Céspedes, presidenta de la Junta de Vecinos de la Villa Los Huertos y quien además es directora de la Unión Comunal de Juntas de Vecinos, aseguró que la realidad de Rengo es “catastrófica”, ya que el gran porcentaje de los vecinos trabaja en forma temporal, por lo que se debe ver la realidad urbana y rural. Aduce que los permisos son sólo por 2 horas lo que genera un tremendo aislamiento de los sectores rurales, sin poder hacer trámites por los largos trayectos.

La extensa cuarentena que tiene al comercio cerrado ha provocado según la dirigenta cesantía, y asegura que hambre en diferentes sectores. Sobre la organización de los vecinos en diferentes villas y poblaciones, dio a conocer que en su momento hubo dos ollas comunes en la Villa San Benito y la Iglesia San Francisco de La Isla, a esta se suma una tercera que se a veces se mantiene en el sector Las Torres, la que funciona con colaboración de la comunidad.

La dirigenta vecinal asegura que la mayor problemática actual es que la gente está pasando hambre, debido a que no pueden comprar alimentos al no tener trabajo, no pueden ayudar a sus hijos por ejemplo para pagar el internet para sus clases, pagar arriendos, gastos comunes, entre otras problemáticas, por lo que espera que la ayuda pueda llegar también desde el municipio.

AYUDA SOCIAL

Hay personas que ante la realidad que se vive, se han organizado de manera espontánea para ir en ayuda de quienes más lo están necesitando. Una de estas agrupaciones es la Comunidad Solidaria de Rengo, “Dulce Angel Rengo”, el presidente de la agrupación, Dickson Villarroel explicó que se dedican a recolectar mercadería y ropa para quienes más lo necesitan. Asegura que fueron cinco amigos los que vieron la necesidad de entregar ayuda, por lo que se organizaron y comenzó todo con formar la directiva y hacer la difusión vía redes sociales.

Vía whatsapp reunieron a 140 personas, se abrió una cuenta Rut donde se reciben los aportes, más mercadería y ropa, confeccionando las respectivas cajas luego de levantar el catastro de donde existe más necesidad para llegar a diferentes puntos. Incluso asegura que se ha topado con casos con gente que sólo tomaba te por semanas. Agrega que hay sectores que necesitan mucha ayuda, por lo que todo lo que reciben es muy bien aceptado por la gente.

Quienes quieran participar deben ingresar al Facebook Comunidad Solidaria Rengo, lugar donde existe un teléfono para comunicarse por whatsapp, y luego ellos van a retirar la ayuda. El llamado es a donar ropa que se pueda seguir usando, comida con su fecha respectiva, ya que el objetivo es entregar dignidad a las personas. La ayuda se ha hecho llegar en sectores como La Isla, e incluso han llegado a otras comunas como San Vicente y Pelequén. Quienes quieran cooperar se pueden comunicar al whatsapp +56967191166, mientras que la cuenta Rut a nombre de la tesorera de la institución, es 16.223.160-K, Bianca Cajas.

“Derechamente es negligencia del Intendente”

Para el diputado, Raúl Soto, hay una situación crítica en Rengo por el tiempo que se lleva en cuarentena, asegurando que se está totalmente abandonados por la autoridad regional y nacional. Dice que se han hecho gestiones para que estas cuarentenas vayan acompañadas de ayuda social, medidas de mitigación, por lo que provocan en sectores vulnerables, emprendimientos y comercio, pero lamentablemente ha habido una indolencia de las autoridades.

Recordó que hubo un compromiso explícito del Intendente, Ricardo Guzmán, ya que junto al alcalde, Carlos Soto, se les dijo que habría ayuda ayuda social para comunas con cuarentena extendida más allá de un mes, fijando criterios mediante ayuda económica a municipios, ayuda social como cajas de mercaderías, situación que no ha ocurrido. “Acá hay una responsabilidad directa del Intendente regional, que no ha estado a la altura de liderazgo que se requiere para conducir una pandemia en una región tan importante y con comunas con vulnerabilidad como es la comuna de Rengo(…) Falta liderazgo, falta capacidad de redestinar recursos donde se requiere”, aseguró.

“Yo creo lamentablemente que en esa negligencia, incluso hay dolo detrás, porque cuando hay compromisos de por medio que no se cumplen, cuando hay recursos y no se quieren destinar para ayudar a las comunas, a veces uno termina creyendo que no se hace por motivaciones políticas, que hay intereses políticos electorales de ciertos sectores y que miran a las comunas según quienes las encabezan. Eso habla de una falta de humanidad tremenda, ya que no se puede castigar a una comuna y a su gente por criterios políticos, todos tenemos que poner de nuestra parte para que se den soluciones y eso no está ocurriendo”, acusó el diputado.

Carlos Soto, quien aspira a la reelección a la alcaldía de la comuna, ha hecho ver esta situación a nivel regional el pasado 12 de abril cuando llegó a la Intendencia a exigir ayudas sociales directas a las familias de las comunas afectadas por la cuarentena. Aseguraba que “ni los bonos con letra chica, ni las explicaciones sobre procesos administrativos mal hechos, llevarán comida a las personas”. Agregaba que lo que se está viviendo es algo que no se puede entender ni justificar con la nula ayuda que las comunas están recibiendo en esta emergencia sanitaria, pese que han mandado solicitudes, buscando respuestas y ayudas, situación que no se les respondió, asegurando que la gente no puede esperar, ya que están colaborando con el Gobierno en temas de salud y educación, pero en temas de ayuda social no existe nada.

INTEDENTE RESPONDE

Ante estos cuestionamientos, el Intendente de la región de O’Higgins, Ricardo Guzmán, dice que los cuestionamientos del diputado no corresponden y son falsos, debido a que a su juicio es el diputado quien ha tenido interés político por resolver algunas cosas, pidiendo ayuda sólo para Rengo.

Agrega que lo que están privilegiando es un trabajo consistente de fiscalización y de ayuda a partir de lo que precisamente él aprobó en el Congreso, con el tema del bono clase media, el Ingreso Familiar de Emergencia, IFE, y el bono Covid, donde indica que el mes pasado 29 mil personas de Rengo recibieron IFE, política que como Gobierno tienen presente para poder colaborar, ayudar y colaborar con las familias.

La autoridad añadió que con el IFE ampliado se llegara a casi 753 mil personas a la región de O’Higgins, con un porcentaje de 250 mil personas que deben postular, y dentro de ese sesgo político del que habla el diputado, según el Intendente, habrá un equipo de Desarrollo Social en el municipio de Rengo trabajando para poder postular a la mayor cantidad de personas. “El sigue señalando el tema de las cajas de mercadería, las que tienen un valor de 30 mil pesos. Estos 30 mil pesos tal como el año pasado fue segmentado o direccionado a las personas con 40 por ciento de vulnerabilidad respecto al registro social de hogares, que es el mismo porcentaje que a lo mejor va a llegar con el IFE o que debiera llegar con el bono clase media, por lo tanto, siempre la ayuda del bono clase media o IFE va a ser más importante que las propias cajas de mercadería”, dijo el Intendente.

Además, la autoridad regional indicó que la gran dificultad que existe con las cajas de mercadería es que hay una investigación por parte de la Contraloría respeto a como funcionaron los municipios respecto a eso, donde de las 33 comunas sólo siete han entregado los registros que tenían como obligación en 30 días a la Intendencia. En el caso de Rengo esta información no se ha entregado adujo Guzmán.

Para el Intendente lo importante es sacar a Rengo de la cuarentena, pero lamentó que los últimos días los números han estado subiendo, por lo que se debe reforzar la búsqueda activa, la trazabilidad, y generar un plan que es la búsqueda de antígenos en el trabajo agrícola, donde se están produciendo mayormente los contagios. “Lo que tenemos que hacer entre todos más allá de la discusión y la pelea, es buscar las fórmulas para que Rengo prontamente salga de esta cuarentena, esa es la solución absolutamente definitiva, entendiendo que las cuarentenas tienen un componente social más o menos grave y delicado y que en eso todos, entre la Intendencia, el municipio, Seremi de Salud, fiscalizaciones, debemos empujar este carro”, dijo el Intendente.