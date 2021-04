Por Fernando Ávila F.

Ser mujer, esposa y madre es un reto considerable, pero si a esto se suma ser mujer Carabinera, de seguro habla de una persona con gran coraje, porque cada una de ellas apuesta el todo por el todo, las 24 horas del día, para mantener el bienestar en su casa y también del país.

Cuando el 1 de agosto de 1993, su padre la fue a dejar orgulloso a la Escuela de Formación Policial en la Ciudad de los Andes, nunca imaginó la Suboficial, Rosa Elena Godoy Sequeida, la cantidad de vivencias, emociones y aprendizajes que tendría en los 28 años que lleva siendo parte de Carabineros de Chile y que su familia y la institución se transformarían en sus dos grandes amores.

La Suboficial Godoy que hoy se desempeña como supervisora y despachadora de la Central de comunicaciones en la Prefectura de Colchagua, ha sabido compatibilizar una exigente y demandante carrera profesional, con su familia y principalmente con la crianza de sus dos hijos de 25 y 18 años, en una sociedad que sobre exige a las mujeres, pero en una institución donde la carrera policial no tiene distinciones de género y hombres y mujeres se desempeñan por igual en las mismas funciones.

Sus primeros pasos como Carabinera fueron en la 1ra Comisaria de San Fernando en 1994, donde en dicha fecha fue una de las primeras mujeres Carabineras en la Provincia de Colchagua. Allí asumió diferentes funciones como Servicios de Guardias, Servicios de Población, estuvo en la Oficina de Órdenes Judiciales, en la Oficina de Operaciones y de Violencia Intrafamiliar, teniendo siempre una gran Interacción con la comunidad.

Más tarde, en 2004 como Cabo 2do, fue trasladada a la Tenencia de Nancagua donde fue la primera mujer conductora de carros policiales, ahí desarrolló una labor de seguimiento a los casos de violencia intrafamiliar de la comuna de Nancagua, recibiendo la piocha de Hija Ilustre de esa comuna, por su gran trabajo en los temas de género, sin perder nunca el cuidado de su esposo e hijos que en esa época tenían 8 y 1 año, con una gran demanda, especialmente del bebé.

En 2005, tuvo que trasladarse a Santiago para perfeccionarse a la Escuela de Formación, Suboficial Mayor Fabriciano González Urzúa, adquiriendo conocimientos para que en septiembre de ese año, fuera la encargada de implementar el plan Cuadrante en San Fernando en la 1ra Comisaría.

Permanentemente continuó estudiando y perfeccionándose, por eso, nuevamente dando muestra de gran coraje, postuló a la Especialidad de Inteligencia Policial de la Prefectura de Colchagua, donde estuvo realizando funciones por 10 años y regresó en el año 2016 a su querida Unidad, la 1ra Comisaria de San Fernando, como Sargento 1ero.

Fue allí donde como Jefa de los turnos y/o patrullajes recibió un reconocimiento de la Ilustre Municipalidad de San Fernando y hoy en dia sirviendo a la comunidad en CENCO, #133.

Al preguntarle cómo ha sido su trayectoria en la institución, rápidamente dice que “me apasiona ser Carabinera y recordar la senda que he tenido en esta gran Institución y también, detenerme y mirar la linda familia que tengo” y agrega, “con orgullo, cariño y pasión, recuerdo a cada jefe, compañero y amigo que ha pasado en mi trayectoria profesional. Por otra parte, como mamá estoy orgullosa del cariño y la educación de mis hijos y así como me gusta ser Carabinera, me encanta cocinar y preparar mermeladas caseras y conservas con frutos sembrados y cosechados en mi casa”.

Luego de sus 28 años de servicio, señaló que “agradezco siempre sentir el cariño y apoyo incondicional de mi familia, mis hijos, mi esposo, mis hermanos, los sobrinos y de mi madre”.

En este aniversario 94 son miles las mujeres que, con vocación de servicio, cumplen labores esenciales en las diversas áreas de la institución, comprometidas con la seguridad de las personas, sin descuidar a sus familias, demostrando con orgullo una característica del género, la multifuncionalidad.