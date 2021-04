Desde el 29 de abril y hasta el 12 de mayo, la Universidad de O’Higgins emitirá a través de sus redes sociales el ciclo denominado Conversaciones Constituyentes, en donde candidatas y candidatos a la Convención Constitucional de los distritos 15 y 16 tendrán la oportunidad de exponer cuáles son sus ideas para lo que será la nueva carta fundamental de Chile. Se trata de nueve programas que vienen a complementar otras acciones en esta materia que la casa de estudios viene impulsando desde el 2019 en el marco de la campaña Yo Decido. Con la mayor parte de la ciudadanía confinada, la UOH se convierte así en una plaza pública virtual abriendo un foro de discusión que es difícil de mantener a nivel regional en estos momentos.

El vicerrector académico, Marcello Visconti, explicó que “la participación, la democracia y el pluralismo constituyen principios y valores que debemos profundizar en el Chile de hoy. Por ello en la Universidad de O’Higgins, desde el año pasado y con motivo del Plebiscito, estamos impulsando una serie de encuentros informativos que buscan motivar a la ciudadanía a que voten en las elecciones de manera informada, conociendo las posturas de quienes aspiran, en este caso, a ser parte de la Convención Constitucional”.

Visconti destacó que el ciclo, organizado por la Escuela de Ciencias Sociales, el Instituto de Ciencias Sociales, la Dirección de Gestión Comunitaria y la Dirección de Comunicaciones es “el esfuerzo más amplio, a nivel regional, en materia de debate de ideas con miras a la elección constituyente”.

Rocío Angulo, directora del Instituto de Ciencias Sociales, sostuvo que la importancia de estos conversatorios radica en que “la universidad tiene la doble función social de generar y transmitir conocimiento y ese conocimiento es fundamental para la toma de decisiones tan importantes como la elección de las personas que están llamadas a escribir una nueva Constitución para el país. En esta ocasión, no se trata tanto, al menos para muchos, de simplemente elegir el color de una camiseta de acuerdo a un supuesto ideario, sino que con las personas se eligen los temas fundamentales para la Constitución”.

Añadió que “la elección de constituyentes es algo tan importante para el desarrollo de una nueva Constitución y ésta va a tener un impacto tan grande en nuestras vidas, que no se puede hacer desde un conocimiento parcial y superficial de los candidatos y candidatas. El camino que nos ha llevado a esta oportunidad no ha sido fácil, y ahora que estamos aquí, no podemos ceder el mucho o poco poder que tenemos con nuestro voto a cualquiera. Debemos conocer lo mejor posible la propuesta de quien haya de representar nuestros objetivos e ideal de futuro”.

Álvaro Astudillo, director de la Escuela de Ciencias Sociales, sostuvo que “el actual proceso de cambio constitucional que está viviendo Chile, es un momento histórico, el cual definirá, en parte, el futuro de nuestro país por los próximos años”. Por ello “participamos activamente de la organización y realización del ciclo relacionado al proceso constituyente, invitando a estudiantes, docentes y personal tanto de la Escuela como de la comunidad universitaria. Además, para las carreras de Derecho y Administración Pública, es sumamente importante vincularse con este proceso, debido a que dentro de su formación se consideran aspectos relacionados con la constitución y los procesos democráticos”.

En esa línea, sostuvo que “es muy importante y un deber cívico el informarse debidamente antes de emitir un voto. Este ciclo de conversaciones constituyentes da la oportunidad de conocer las diversas posturas y visiones de país que los candidatos regionales a la Convención Constitucional tienen, facilitando, de esta manera, la toma de decisión al momento de votar, al permitir reconocer las diferencias y puntos de encuentro de estas visiones con las que cada persona tiene y anhela para nuestra nación”.

Este ciclo de Conversaciones Constituyentes se suma a otras iniciativas de carácter informativo que ha estado impulsando la UOH, como son los Miércoles Constituyentes (aún en desarrollo) y las Escuelas Constituyentes.

Fechas y horarios de emisión