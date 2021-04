Por: Fernando Ávila F.

Nuevamente personal del Cuerpo de Bomberos de la comuna de Pichilemu acudió a un rescate animal, procedimientos que son frecuentes en el principal balneario de la región. Esta vez fue una emergencia complicada, ya que se trató del rescate de un can adulto, el que había caído a un canal de aguas lluvias.

El hecho ocurrió en calle Manuel Rodríguez, entre Urriola y Ramón Freire, donde bomberos verificó que el can no podía salir por sus propios medos. Esto motivó un operativo riguroso por parte de los voluntarios de la Primera Compañía, quienes no dudaron en ningún momento de realizar el rescate.

Afortunadamente el animal fue sacado en buenas condiciones, trabajando en la emergencia Bomberos de la Primera Compañía con su unidad RX-1 y Seguridad Ciudadana. Se informó que a cargo de la emergencia estuvo el voluntario Francisco Calderón.