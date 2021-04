Por: Ricardo Obando.

La victoria del lunes por la tarde en la capital, llenó de optimismo a las huestes de Deportes Santa Cruz. Un buen rendimiento en este comienzo de temporada, lo ha hecho obtener cuatro de seis puntos en disputa, un panorama muy distinto a lo que vivió esta escuadra en la temporada 2020.

En ese sentido, y pese al buen inicio, el DT Osvaldo Hurtado pone los pies en la tierra, indicando que el torneo de la Primera B recién está en sus partidos iniciales y que queda mucho por recorrer. “Hay que seguir en esta dinámica, en este trabajo, porque todavía queda mucho por recorrer”, indicó el experimentado entrenador.

Además, indicó que el encuentro del lunes, cuando vencieron a Santiago Morning por 1-3 en La Pintana, le trajo recuerdos. “Al comienzo me vino a la mente el partido en que perdimos y nos perdimos un penal y erramos varias ocasiones de gol. Pero se mantuvo el orden, y salvo un cabezazo llovido, no hubo mucho más. Eso me deja tranquilo”, dijo.

Junto con ello, expresó que pese a estar en ventaja, de igual forma hubo algunas desaplicaciones en retaguardia. “Generalmente cuando uno va ganando 2-0 y te cobran un penal, el rival tiene un segundo aire, pero mantuvimos la calma y pudimos manejar bien el partido”, expresó.

Tanto contra la Universidad de Concepción como contra los “Bohemio”, Santa Cruz mostró oficio para primero ir por un empate y luego para sostener los tres puntos. Al respecto, Hurtado añadió que esto se debe a que hay “oficio de jugadores que conocen la categoría, hay un buen pie y eso te lleva a tener un orden defensivo importante y los que están entrando lo hacen en la misma dinámica”.

En el último encuentro, uno de los goles santacruzanos fue concretado mediante una jugada preparada. La táctica fija se trabaja, pero no es común que salga a la perfección. Sobre eso, comentó que ahora “ahora hay que trabajar el doble, porque con los partidos televisados quedan registradas. Vamos viendo semana a semana, hay mucho trabajo de Guti (Jaime Gutiérrez, ayudante) hay mucha opinión en ese tipo de situaciones para poder concretarlas”.

LA VISIÓN DEL GOLEADOR

Cristian Duma apareció en el segundo partido. Un doblete frente a Santiago Morning lo hizo recordar sus mejores momentos tanto como cuando fue goleador de la Copa Argentina y cuando consiguió lo propio en la filial de Nacional de Uruguay.

En ese sentido, manifestó que “goles son amores, de puntín, de rodilla de cabeza… yo en el área tengo que generar peligro. El 9 tiene que ser fuerte en la altura y trato de hacerlo más que nada”.

Es más, recalcó que “mi trabajo es darle aire al equipo, aguantarla y dar pase a los puntas para aprovechar la banda, donde nos hacemos fuertes”.

De paso, Duma sostuvo que este Santa Cruz es “un equipo sólido, fuerte. Hay un grupo muy unido, muy bueno, tenemos claro lo que queremos, pelear lo más arriba posible y estamos todos enfocados”.

Finalmente, al ser consultado del porqué regresó desde España a su país y recalar finalmente en la provincia de Colchagua, dijo que se debió al actual momento sanitario que se vive. “Me pegué la vuelta por mis padres, por la pandemia, y se me dio esta oportunidad en Santa Cruz, mucho más cerca de casa”.