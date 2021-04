Por Fernando Ávila F.

La Suboficial, Verónica Quiroz, Jefa del Retén Lo Miranda, nos cuenta que en agosto de 2020, logró uno de sus anhelos y desafíos personales más grandes, era ser Jefa de Retén, cuando sin imaginárselo la nombraron Jefa del Retén Lo Miranda y se hizo cargo de una unidad Policial con 11 hombres bajo su mando.

Uno de los mayores desafíos en sus 28 años y 4 meses de servicio, junto a criar prácticamente sola a dos hijos de 19 y 11 años, es ser la líder del Retén y tener un contacto cercano con los vecinos y vecinas del lugar. “Como mujer es doble el desafío, porque todo el mundo te está mirando. Lo más lindo del Retén en la calidad humana. Ser una familia, no que cada uno anduviera por su lado, si no que todos se han transformado en mis hijos y no hago diferencia por ninguno”, asegura la Suboficial.

Mientras en su casa, en Machalí a cerca de una hora de su unidad, debe ser madre y padre, “además de mi trabajo, cada noche llego a cocinar, limpiar y a regalonear a mis hijos y luchar día a día para sacarlos adelante”, una realidad que muchas chilenas deben enfrentar diariamente con coraje y optimismo”.

Con mucha emoción recuerda cuando era ‘tía’ en el Hogar ‘Cabo Luis Mora Suazo’ de niños y niñas en Rancagua cuando era civil y ya a sus cortos 19 años, sintió la vocación de servicio de ayudar a la comunidad y decidió entrar a Carabineros Chile.

Y aunque reconoce que no es fácil compatibilizar las labores de madre y Carabinera, no titubea en decir que el trabajo que más le ha gustado desempeñar, fue hacer guardia nocturna, por la cercanía con la comunidad. Trabajo que realizó durante 5 años en la 3ra Comisaría de Rancagua y que asegura le trajo muchas experiencias, hermosas y tristes pero que le han permitido ser la mujer en la que se ha transformado y tener la fortaleza y templanza para criar y transformar en hombres de bien a sus dos hijos”.

Cuando le preguntamos por el proceso de modernización que esta teniendo la institución, la Suboficial Quiroz, no duda en decir que “nosotros todos los días no entrenamos y estamos aprendiendo cosas nuevas. Hay cambios que se deben hacer, pero tenemos casi 100 años de historia y hemos sido el prestigio para nuestro país, por eso le pido a la comunidad ponerse en lugar de los funcionarios, porque nuestro trabajo no es fácil. Siempre nos exponemos en situaciones de riesgo y siempre detrás de cada uno de nosotros hay una familia esperándonos. Somos seres humanos que decidimos vestirnos de uniforme verde, por eso nos duele cuando nos humillan. Por eso cada día cuando termino mis labores, a veces muy tarde, me voy contenta con haber servido a la comunidad y saber que en casa están mis dos hijos esperándome, orgullosos de mi trabajo”.