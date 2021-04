Por Fernando Ávila F.

En nuestra región existen nueve Oficinas de Integración Comunitaria, una por cada Comisaría, que tienen por misión estar al servicio de las personas, para que, en conjunto con los vecinos, municipio y otras organizaciones, se puedan encontrar soluciones a distintos problemas y de esa manera ayudar a mejorar la seguridad y bienestar de Chile.

Diariamente los Carabineros que pertenecen a estas oficinas, ponen en práctica su Rol de Solidaridad Social, al que dedican no solo su horario laboral por completo de trabajo comunitario, sino que, además, ponen todo su corazón y esfuerzo para ayudar especialmente a las personas más vulnerables, haciendo lo posible y muchas veces imposible por su bienestar y tranquilidad. Los Carabineros se relacionan directamente con los vecinos, mediante patrullajes, visitas, reuniones y otras actividades que les permiten especializarse en resolver conflictos y en prevenir.

El Suboficial, Daniel Candia Muñoz, con 50 años de edad, de los cuales ha pasado 28 prestando servicios en la institución, está a cargo de la Oficina de Integración Comunitaria de Chimbarongo y no duda en señalar que “una vez que se me otorgó la oportunidad de hacerme cargo de esta Oficina Comunitaria, no lo dudé y es por ello que asumí este compromiso como un gran desafío profesional y personal y con el tiempo he sentido que por cada ayuda brindada a esa persona que más lo necesita, termino con una alegría en el alma, siendo retribuido con una sonrisa y agradecimiento por lo que hacemos” y destaca “la importancia de hacer un trabajo mancomunado, junto a ellos y para ellos, para que la comunidad tenga la tranquilidad y los más importante, se sientan seguros. Cada día me siento más orgulloso de ser Carabinero y en especial del trabajo que desarrollo, me siento muy contento cuando le damos solución a los problemas de la comunidad y esta lo agradece con un simple “Gracias”.

Una de las labores dignas de destacar, que comenzó este 2020 gracias a un convenio de Colaboración entre el Ministerio de Desarrollo Social y Familia, la Junta Nacional de Auxilio Escolar y Becas (JUNAEB) y Carabineros de Chile, es la creación de un importante programa dirigido a las personas que viven en situación de calle y que son sin duda parte del Chile más olvidado, es el programa “Rutas Sociales” del Plan Invierno, que cuenta con una serie de medidas para prevenir contagios de Covid 19.

El año pasado, en nuestra región, los Carabineros de las 9 Oficinas Comunitarias, repartieron 28 mil 724 cajas de alimentación y de higiene, para colaborar en hacer menos ingrato el invierno, las carencias y la pandemia. Casi el 10% de las 290 mil cajas entregadas en todo el territorio nacional.

El trabajo consiste en que los Carabineros asignados a esta tarea en todo el país, cada mañana, inician su jornada ejecutando recorridos -Rutas Sociales- por los diferentes sectores de las comunas, encontrando a personas en situación de calle, quienes viven complejos entornos debido a las inclemencias del invierno y de la pandemia. Tal como lo hace cada día el Sargento 1ero Carlos Agurto Durán, cauquenino de 43 años de edad, de los cuales ha trabajado 20 años en la institución, quien con una hermosa familia que lo apoya y no exento de problemas personales, señala que “dentro de las obras sociales podemos destacar que constantemente se brinda ayuda a personas que se encuentran en mala situación económica, haciéndoles entrega de alimentos no perecibles, ropa de cama, entre otras cosas, siempre enfocados en poder ayudar en lo que más se pueda a las personas sobre todo en estos momentos difíciles que estamos viviendo con la pandemia, lo que me hace sentir muy feliz del trabajo que realizo, además de estar muy agradecido del cariño y aprecio entregado por los vecinos y dirigentes vecinales, este afecto es recíproco y me motivan a seguir trabajando con más afán en esta linda labor comunitaria”.

Termina destacando una característica de quienes integran las filas de la institución: “Para ser un buen Carabinero, se necesita ser una gran persona”.