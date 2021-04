Varios son quienes aspiran a conseguir el sillón de la alcaldía de Coltauco. Cada uno con visiones diferentes de lo que debiera ser el futuro y desarrollo de la comuna. Es por ello que quisimos conocer algunas de sus propuestas.

Pilar Abarca: Candidatura Independiente

¿Por qué cree que se destaca ante sus contendores?

Destaco dos razones que hacen diferenciar mi candidatura. Por mi vocación de servicio público. He sido enfermera en la salud municipal durante estos últimos años, por lo que conozco el pulso de los centros asistenciales y los usuarios, el personal y los pacientes. Soy una mujer independiente y sin color político.

¿Cuáles son los problemas que aprecia en la comuna?

Mejorar la calidad de la salud, es sin duda de los desafíos más importantes para el futuro gobierno comunal. En esa línea, quiero destacar dos grandes problemas, la escasez de profesionales y especialistas y los evidentes problemas de infraestructura, que en ocasiones obligan a coltauquinos a trasladarse a otras comunas, incluso otras regiones para recibir atención médica, debido a la falta de espacios de atención e incluso algunos centros cerrados o con atención parcializada.

En otra arista, la pandemia nos ha demostrado la urgente necesidad de mejorar la conectividad de Coltauco. Existen sectores que no cuentan con acceso a internet, donde pequeños negocios, obligados este año a emitir boletas electrónicas, ven limitado e incluso suspendido su funcionamiento; donde estudiantes no pueden acceder a sus clases, donde incluso los trámites, como la postulación a subsidios estatales, la tramitación de los permisos de movilidad en pandemia u otros no pueden efectuarse. También existen sectores que no cuentan con servicios básicos ni accesos viales. Asimismo, existen localidades donde simplemente no llega el transporte y donde el auto no es una opción para los vecinos.

¿Cuáles son las propuestas de su programa?

Son cinco importantes propuestas para alcanzar el sueño de un mejor Coltauco para todas y todos. Reforzaremos el sistema de salud municipal. En primer lugar gestionaremos los recursos para fortalecer la infraestructura en salud, que nos permitirá aumentar la dotación profesional y de especialistas en Coltauco. Asimismo, implementaremos un Programa de cuidado integral de la salud con énfasis en salud mental, que también nos permitirá reforzar la atención a los grupos vulnerables, las mujeres, niñas, niños, jóvenes, personas en situación de discapacidad y adultos mayores. Finalmente, destaco en nuestra propuesta, la implementación del primer Centro Diurno del Adulto Mayor que ayudará a la independencia de las personas mayores de Coltauco y entregará la alimentación y medicamentos necesarios para su salud.

Coltauco cuenta con un tejido emprendedor en crecimiento, por lo que implementaremos la primera Red de emprendedores de Coltauco, la que permitirá al municipio impulsar el potencial emprendedor de nuestra comuna, apoyar el escalamiento de nuevas ideas de negocios y emprendimientos en funcionamiento. Implementaremos la Dirección de Seguridad Ciudadana que nos permitirá ejecutar el Plan de seguridad pública para Coltauco bajo estrecha colaboración con las unidades de seguridad y emergencia para garantizar una vida segura a nuestros vecinos y vecinas. En materia de conectividad, gestionaremos un trabajo colaborativo con las autoridades regionales.

Félix Sánchez: Chile Vamos Renovación Nacional

¿Cuáles son las razones por las que cree se destaca frente al resto de los candidatos?

Esta candidatura al sillón edilicio de la comuna de Coltauco, es el resultado de un arduo trabajo realizado a lo largo de mi formación académica como Administrador Público, y posteriormente en mi desempeño profesional, en mi trabajo desde distintos estamentos públicos y privados, en donde aprendí que lo más importante para realizar una gestión exitosa, es saber escuchar, saber observar, empatizar, registrar y conocer desde las bases la realidad, bases activas, lugares con historia, con relatos, con aromas con presencia. Sin duda creo que esta experiencia y estar en terreno conectado con los problemas de cada uno de los vecinos y vecinas de Coltauco es lo que más destaco.

¿Cuáles cree que son las problemáticas más importantes que presenta la comuna?

Para mí, según la experiencia adquirida recorriendo la comuna, siento que los problemas más importantes a solucionar en nuestra gestión serán, primero, el agua potable. Es inconcebible que en pleno año 2020 sectores aledaños al centro comunal no cuenten con servicios básicos para el bienestar de los vecinos. En segundo lugar, la dignidad de las viviendas, y por último, si hay algo que evidenció esta pandemia, sobre todo en nuestra comuna, es la falta de conectividad que nos afectó duramente. Esto último es algo que nos debe preocupar como autoridad, ya que estas deficiencias profundizan de sobremanera las desigualdades y las brechas en educación y acceso a la salud.

¿Cuáles son las propuestas de su programa?

Los Emprendedores, ellos son el corazón de la economía nacional, regional y comunal por lo que dotarlos de herramientas de cooperativismo moderno se hace indispensable para seguir apoyando a las familias de nuestra comuna, en la actualidad Coltauco cuenta con poco más de mil micros y pequeños empresarios que movilizan grandes flujos de comercio. Es por esto, que este programa de gestión municipal, en un contexto de pandemia y crisis global se coloca el desafío de articular y diversificar la oferta programática de emprendimientos en turismo, nano-economías y espacios urbanos activos para el desarrollo integro de nuestra economía local.

Asimismo, este desarrollo económico no puede ir en desmedro de nuestro medio ambiente. Por lo tanto, esta institucionalidad municipal tiene el deber moral de satisfacer sus necesidades presentes sin comprometer la de generaciones futuras. Es por lo anterior, que esta administración contará con un ambicioso plan de conservación del patrimonio natural con activa participación ciudadana en los distintos niveles de gobernanza local.

Por su parte, el municipio estará al servicio de la comunidad, de manera tal de propender al desarrollo armónico de cada uno de los proyectos vitales de todos nuestros vecinos y vecinas. Esta gestión, será a través de una reestructuración municipal completa que se implementará mediante certificaciones de calidad, desarrollo de políticas, planes, programas y proyectos en cada área de desarrollo que irán en directo beneficio de la comuna.

Jemael Pérez: Ecologistas e Independientes

¿Cuáles son las razones por las que cree se destaca frente al resto de los candidatos?

Soy Ingeniero Civil Metalúrgico. Mi propuesta es una comuna con sello verde, basada en el desarrollo sostenible, que sea un ejemplo de sistema de gobernanza territorial participativo, que permita el bienestar de la sociedad y el ecosistema que nos rodea.

La construcción de un modelo de desarrollo Sostenible, busca incorporar la participación de su gente a través de procesos de gobernanza desde lo local. Sus principales ejes transversales son, el respeto a la naturaleza que permite la vida, el respeto mutuo, la colaboración en los procesos de transformación del entorno mediante agroecología, energías renovables y turismo.

¿Cuáles son las problemáticas que aprecia en la comuna?

Debe haber un reconocimiento del valor patrimonial cultural y biodiversidad con fuerte énfasis en la educación, el rescate de bosque esclerófilo y su medicina ancestral asociada. Mi idea es potenciar los procesos productivos del campo, no solo vender materias primas, en base a energías renovables generadas en la propia comuna, con fuerte componente agroecológico que aumente el valor de los productos. También fomentar el deporte y competencias interescolares como también sectoriales para mejorar salud, y apartar del flagelo del consumo de sustancias nocivas.

¿Cuáles son las propuestas de su programa?

Mi idea es generar redes de comercialización tanto nacional como internacional, reciclaje de plásticos para producir materiales con geometrías aptas para la buena distribución del agua, y un crecimiento demográfico vertical en terrenos firmes, permitiendo grandes áreas verdes, sin perder componentes de actividad campesina.

Trabajar con Monocultivos con corredores biológicos en sus deslindes, y uso de fertilizantes orgánicos que den valor agregado a los productos. Reducción de olores en aplicación de guano, utilizando tecnología de biodigestión. Protección de humedales y riberas del río, generando reservas de biodiversidad.

Debemos tener mayor conectividad de sectores de la comuna, erradicar la pobreza generando condiciones de entorno prósperas para el buen desarrollo humano y tener una comuna completa como un atractivo turístico de nivel mundial.

Jonathan Vásquez: Unidad por el Apruebo Independientes

¿Cuáles son las razones por las que cree se destaca frente al resto de los candidatos?

Por la sensibilidad que tengo ante las personas por las distintas dificultades que tienen ellos, y por la vocación de servicio que tengo durante años, ya que fui funcionario municipal y desde ahí pude trabajar de raíz junto a las familias con apoyo constante. Desde niño que tengo esta vocación de servicio, que la voy a seguir teniendo. Por eso es que tengo este desafío como candidato a alcalde para ser el representante de toda la comunidad dejando de lado los colores políticos y poniéndonos a trabajar de una vez por todas en beneficio de las familias.

¿Cuáles son las propuestas de su programa?

Una de las propuestas es la creación del proyecto de ambulancias móviles el cual va estar recorriendo permanentemente todos los sectores de la comuna para descentralizar la atención y atochamiento en el consultorio central de la comuna de Coltauco.

Además la creación del Departamento de Seguridad recorriendo los siete días de la semana, las 24 horas del día los distintos sectores. Se va a crear una unidad de seguridad donde vamos a tener personal capacitado en seguridad y vamos a tener una central telefónica donde vamos a estar en contacto con las diferentes familias resolviendo las anomalías en el ámbito de seguridad. Vamos a crear el Departamento de aseo y Ornato que vienen a generar puestos de trabajo en la comuna, forestación, y mantención en áreas públicas y limpieza de los diferentes sectores de la comuna.

¿Cuáles son los problemas que existen en la comuna?

En la comuna se debe crear el programa Egis para las viviendas de Coltauco y trabajar con los comités y las familias que aún no cumplen con el sueño de la casa propia, a quienes les cierran las puertas. Nosotros los vamos a acompañar y asesorar y en conjunto vamos a sacar adelante los distintos comités de vivienda y los subsidios habitacionales que las familias por años llevan esperando.

En la comuna existe la falta de dignidad y respeto hacia las familias, eso es lo que hace falta en Coltauco, que toda familia sea tomada en cuenta, sea respetada, sea valorada no por su condición social, sino que como persona. Esa es la gran falencia que considero hay en la comuna de Coltauco.

Jorge Cerda: Candidatura Independiente

¿Cuáles son las razones por las que cree se destaca frente al resto de los candidatos?

La principal virtud que tengo es la experiencia, he sido tres veces consecutiva concejal, este último período con primera mayoría y creo que eso me da la fortaleza por sobre los demás candidatos, entendiendo que los demás candidatos también tienen sus propias fortalezas. Queremos generar y poner en el circuito regional a la comuna de Coltauco a través de diferentes temas como la identidad, creando un centro interactivo regional que no existe. En la sexta región no tenemos una comuna interactiva, un museo interactivo regional para que tengamos la visita de todos los alumnos de la sexta región y lleguen a Coltauco. Es financiable por la ley SEP, y totalmente funcional.

¿Cuáles son los problemas que existen en la comuna?

La seguridad es un tema principal a nivel, país y Coltauco no está ajeno a eso. Tráfico, microtráfico, narcotráfico, somos una carretera, en este caso la columna vertebral desde Rancagua hacia la costa y esta carretera también nos da una inseguridad vial. Es una carretera que tienen muchísimos accidentes. Hay una situación principal en cultura, ya que no tenemos identidad. Cuando yo te hablo a ti de chamanto, se te viene a la mente Doñihue, te hablo de mimbre se te viene a la mete Chimbarongo. Pero si te hablo de algún producto o algo de Coltauco, no hay nada. Tenemos que trabajar en el tema de identidad cultural para que seamos conocidos y nos puedan visitar. Hay mucha gente que es emprendedor en el mundo turístico que necesita que la gente venga a conocer la comuna para poder vender sus productos.

¿Cuáles son las propuestas de su programa?

Hay Que dar identidad con el tema del caballo cuévano que le dio origen a la raza del caballo criollo y corralero, De esa mirada también queremos dar una identidad para que Coltauco sea reconocido como la cuna del caballo corralero. Queremos dar una identidad a la comuna, pero generar las instancias de colocar a Coltauco en el circuito regional para que seamos reconocidos. Coltauco no tiene nada que mostrar, y de esa manera tenemos que generar la instancia para que nos visiten, para crear identidad. Hay que sentar las bases con el tema del caballo corralero para colocar a la comuna en el circuito regional y nacional.

Cristopher Vidal: Candidatura Independiente

¿Cuáles son las razones por las que cree se destaca frente al resto de los candidatos?

Soy concejal hace cuatro años en la comuna de Coltauco y mi principal labor ha sido siempre estar en terreno. Desde el primer día que salí como concejal electo me dediqué a trabajar en terreno en la calle con la gente. Conozco la realidad de nuestra comuna de punta a punta. Si bien es muy extensa, tenemos muchos rincones, es una comuna netamente rural y necesitamos un alcalde que esté conectado con la realidad de la comuna. Soy un candidato joven, como concejal soy el segundo más joven del país y estaría dentro de los alcaldes más jóvenes del país. Eso nos da un plus de que tenemos grandes ideas y podemos concretarlas.

¿Cuáles son las propuestas de su programa?

Dentro de nuestras propuestas está el poder crear un centro de adultos mayores para nuestra comuna, no contamos con uno y tenemos una cantidad enorme de adultos mayores que se encuentran solos y sin red de apoyo, que no tienen familiares y no tienen nada. Queremos crear una veterinaria municipal donde podamos atender todo lo que es tenencia responsable de mascotas, y también darles la facilidad a la gente a que puedan tener una atención a bajo costo en esta clínica veterinaria municipal. Queremos poder implementar de lleno la tenencia responsable en nuestra comuna. También queremos ampliar las matrices de agua potable en nuestra comuna, ya que tenemos gran cantidad de población que aún carece de este servicio tan esencial. Sabemos que tenemos que llegar a estos vecinos que no cuentan con agua potable y queremos poder ampliar las redes de agua que son de Essbio, y poder ayudar de cierta manera a los Comités de Agua Potable Rural que puedan hacer ampliación de sus matrices.

¿Cuáles son los problemas que existen en la comuna?

Tenemos dos problemas súper grandes, uno es la conectividad, ya que tenemos pésima señal de internet. La pandemia ha dejado a la vista que en este caso es un elemento esencial y no tenemos buena conexión para la gente que trabaja por teletrabajo y para los niños que están haciendo sus clases virtuales. Lo otro va de la mano con que queremos romper la brecha de personas que carecen de servicios básicos en nuestra comuna.