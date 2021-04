La Convención sobre los Derechos del Niño fue aprobada el 20 de noviembre de 1989 por Naciones Unidas y busca promover en el mundo los derechos de los niños y niñas, cambiando definitivamente la concepción de la infancia. Chile ratificó este convenio internacional el 14 de agosto de 1990, el que se rige por cuatro principios fundamentales: la no discriminamación, el interés superior del niño, su supervivencia, desarrollo y protección, así como su participación en decisiones que les afecten. Esta es una declaración que realiza el Gobierno a través de una página del programa Crece Contigo, pero en el día lunes pasado muchos de estos conceptos no estuvieron presentes cuando entre 5 a 6 pequeños que no llegan en su mayoría a los 8 años pasaron 12 horas en el techo de la Residencia Catalina Kentenich de la Corporación María Ayuda.

Un llamado de atención de los menores, quienes no lo están pasando bien, ni por su condición familiar, ni por la protección que debe entregarles el Estado, ni por las problemáticas que agrega la actual pandemia a las dificultades de su situación.

Según la presidenta de la Corte de Apelaciones de Rancagua, Marcela de Orúe, en el hogar no se constataron maltratos, falta de alimentación o vestimenta, señalando que los niños tenían conductas autodestructivas debido al alejamiento de sus familiares producto de las cuarentenas… pero yo me hago una pregunta ¿acaso no es maltrato permitir que los niños pasen más de 10 horas en el tejado de la residencia, poniendo su vida en peligro?… ¿Cómo padres o responsables de un menor no es nuestro compromiso tomar medidas inmediatas cuando los menores están en peligro?, Si fuera su hijo de 6 años quien se subiera al tejado de la casa, ¿lo dejaría 10 horas ahí? ¿No nos acusarían de maltrato en forma particular?

La verdad que la reacción de las personas en llevar alimentos y vestimentas no era la mejor solución al problema, pero en esos instantes era lo único que encontraron estas personas para ayudar a los menores, quienes en su actuar pedían a gritos ayuda. Si las autoridades no entienden que ese actuar no se debe normalizar, que no son “descompensaciones” sino que es muestra de las falencias de los organismos que deben proporcionar un verdadero apoyo a los menores que son vulnerados.

La Residencia Catalina Kentenich, tenía varias falencias, esto se demostraba en un informe de febrero del 2020 de la defensoría de la niñez, y además el personal de la misma residencia señalaba que tenía un exceso de pequeños a su cuidado. Por otro lado, diversos organismos de ayuda a los niños, denunciaban constantemente que pequeños se escapan de los recintos de forma normal y periódica, vecinos del sector indicaban ayer que la imagen de los pequeños en el techo también era recurrente.

Si la problemática se arrastra desde hace tiempo, ¿Por qué la directora regional del Sename no hizo nada al respecto antes?, ¿Porqué los niños pasaron tantas horas en el techo?, ¿Cuáles eran los protocolos para estos casos y porqué no hicieron nada para contener la situación?

Ayer las autoridades con su silencio y falta de accionar, pusieron en peligro a los funcionarios del recinto, a los menores, y a las personas que por sus propios medios ayudaron a los pequeños. Las mismas personas que finalmente fueron quienes calmaron a los niños cerca de la medianoche. Fueron esas madres que no podían dejar solos a los niños durmiendo en el techo, quienes abrieron sus corazones y se ganaron la confianza de los pequeños para hacerlos bajar para llevarlos a diversas casas o al cuartel de la PDI cercano para pedir autorización para llevarlos a sus hogares.

En el día lunes vimos de todo menos los llamados PROTOCOLOS de contención, donde las responsabilidades no se cumplieron y las principales autoridades regionales, aparentemente buscaron más cuidar sus cargos, que la seguridad y protección de los menores.

Alejandra Sepúlveda

Jefe de Informaciones