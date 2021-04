De local, en este torneo, O’Higgins está invicto. Empató contra La Serena y Audax Italiano, y derrotó a Unión La Calera. En cinco encuentros, sumando la victoria e igualdad como forastero en el estadio Monumental y en Viña del Mar, el equipo esté cuarto con 9 unidades. Es por eso que, el panorama, es muy distinto al año 2020.

Pero, para varios forofos celestes, en casa este equipo está en deuda. ¿Qué dice Cahais al respecto? “Por ahí se dieron mejores resultados de visitantes, pero hace bastante tiempo que el equipo no pierde de local. Muchas veces los equipos se hacen fuertes como local, pero nosotros tenemos que sumar en todas las canchas. No sé si es una cuenta pendiente, pero no tenemos que crear una nube o un problema”, comenta.

Es más, el defensor agrega que “la localía hoy, al no haber gente, es un poco subjetiva. Nosotros no tenemos la suerte de entrenar durante la semana en el estadio y hoy Audax también es local en esa cancha. Hoy en el fútbol la localía está sobrevalorada. Uno conoce el recinto, con tantos partidos el césped no es el mismo”.