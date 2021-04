Un difícil momento vive el plan de vacunación que Coltauco lleva a cabo en la comuna, la Seremi de Salud O¨Higgins ha dejado de enviar la cantidad de vacunas que frecuentemente enviaba, denuncian desde el municipio local, esto ha ocasionado una serie de inconvenientes en los usuarios de segundas y primeras dosis. Aseguran que esta situación no permite organizarse con el debido tiempo para realizar la vacunación extramural, además de la generar molestia en los usuarios.

“No sabemos qué es lo que está pasando a nivel central, no sabemos si hay o no hay vacunas, tanto Pfizer como Sinovac, hoy exigimos una aclaración por parte de las autoridades regionales de salud, la comuna debe organizarse en la inoculación a sus usuarios y este tipo de inconvenientes no aporta”, señaló Rubén Jorquera Vidal, alcalde de Coltauco.

Esta problemática ha generado molestia entre vecinas y vecinos que se acercaron hasta el gimnasio municipal, principal punto de vacunación de la comuna, en los que, según lo informado por ellos mismos, no habrían podido ser inoculados.

El Cesfam comunal informó que tuvieron que incluir al personal de OIRS en el equipo de trabajo de vacunación, además de la encargada, para así informar diariamente a la unión comunal de JJ.VV. la disponibilidad de vacunas.