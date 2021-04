Por Fernando Ávila F.

Fotos Héctor Vargas

Los masivos allanamientos que este jueves informamos en nuestra edición no fue uno más de los que realiza carabineros con sus secciones especializadas del GOPE, Fuerzas Especiales y OS-7. La población Manuel Rodríguez de la capital regional es una de las declaradas prioritarias por las policías.

Muchas veces el temor de los vecinos ante la situación que se vive dificulta poder recabar información de lo que sucede. Es ahí donde las diferentes técnicas de investigación que se llevan a cabo como seguimientos, agentes encubiertos, y la propia información anónima de personas permiten que operativos de este tipo tengan éxito.

De ahí que resulta impactante para vecinos que muchas veces no están insertos en este ambiente, ver como el personal especializado realiza estos allanamientos, incluso escalando las techumbres con el fin de que los posibles implicados no logren escapar y poder encontrar, como fue en este caso, droga, armas de fuego y dinero en efectivo.

Un barrio prioritario es donde ocurren conductas antisociales y condiciones de violencia que emergen de alta complejidad, mediante el fortalecimiento de la gestión local e institucional en seguridad; la inversión en prevención del delito y la violencia; y el control y coordinación policial, se pretende erradicar esta problemática.

Lo que se busca es recuperar viviendas y el entorno urbano, articular las políticas sociales en el territorio y potenciar el fortalecimiento de organizaciones sociales.

En el caso de este operativo, se logró tener conocimiento de la existencia de una organización criminal, la que logró ser desarticulada gracias a información anónima. Es así cuando personal del OS-7 toma conocimientos de los hechos que ocurrían en la población, logrando allanar 11 domicilios y la detención de 14 personas.

La colaboración de la comunidad es fundamental dice sobre el operativo el jefe de la Sexta Zona de Carabineros, General Edson Carrasco. Este tipo de procedimientos permite poder ir recuperando barrios, ya que queda en evidencia que la cooperación de la comunidad denunciando estos hechos, es porque necesitan vivir en sectores tranquilos alejados del flagelo de la droga, aseguró.

Recuperar la tranquilidad del barrio es fundamental para el Intendente, Ricardo Guzmán, pero destacó las denuncias realizadas, donde se llegó a resultados positivos. “El que sean allanadas once casas en un barrio, significa que quienes viven ahí no están tranquilos. No pueden estar tranquilos cuando el tráfico de drogas está cerca y cuando quienes se dedican a esto también manejan armas que pueden ser letales”, dijo el Intendente.

Según el fiscal, Lucio Ugas, de a Fiscalía de Rancagua, la droga sería distribuida entre adictos del sector, aseguró que lo que calificó como organización criminal sería liderada por una o dos personas, clan familiar, quienes poseen a los denominados “soldados”, los que se dedicaban a vender la droga, y captaban consumidores, antecedentes que aún están en desarrollo, no descartándose que podría tratarse de una asociación ilícita. Además, existirían personas que podrían ser detenidas en los próximos días, los que son también son blanco de la investigación.

INCAUTAN HASTA FUEGOS DE ARTIFICIO

El operativo se desarrolló en 11 domicilios dejando a 14 personas detenidas, donde se incautó 1 kilo 312 gramos de marihuana elaborada, cuatro plantas de marihuana, 2.883 envoltorios de pasta base de cocaína y una bandeja con de 773 gramos con la misma droga, 5 gramos 200 miligramos de clorhidrato de cocaína, 5 millones 952 mil pesos en dinero en efectivo, tres vehículos cuyo origen está siendo investigado, una pistola adaptada para el disparo, dos pistolas a balines, un cartucho calibre 9 milímetros, y dos cartuchos balísticos calibre 7.62, 296 unidades de fuegos artificiales, 9 teléfonos celulares, 5 pesas digitales y bolsas para dosificar la droga.

De los detenidos 12, pasarían al control respectivo para su formalización y dos de ellos quedaron apercibidos al artículo 26 del Código Procesal Penal. Tras la audiencia de formalización realizada este jueves, se determinó que dos de los sujetos quedaran en prisión preventiva, cinco con arraigo nacional y firma mensual, cuatro con arresto domiciliario nocturno, y un menor a sujeción del Sename, situación a la que apeló la Fiscalía quienes piden la internación provisoria, situación que será vista este viernes por la Corte de Rancagua. Se dio un plazo de 90 días para investigar los hechos.