Por: Gisella Abarca.

Este jueves, de manera extraordinaria fue citada la comisión Mujer, Familia y Equidad de Género del Consejo Regional (CORE), presidida por Jacqueline Jorquera para abordar los hechos acaecidos el fin de semana recién pasado, así como un informe entregado por la Directora Regional de SENAME, Jessica Ponce y directora del centro Colaborador, residencia Catalina Kentenich, Joselyn Núñez.

Recordemos que la tarde del domingo, nueve niños saltando los muros, se escaparon de centro Catalina Kentenich, que es administrado por la Fundación María Ayuda en Rancagua. Los niños que salieron descalzos y semi desnudos, fueron encontrados por vecinos que los llevaron a sus casas, los alimentaron y denunciaron maltratos en el hogar que asiste al SENAME. La acción nuevamente se repitió el lunes, donde los menores se subieron a los techos, donde estuvieron prácticamente todo el día.

“Citamos a comisión extraordinaria para abordar la temática y que rindan cuentas la Directora Regional del Servicio Nacional de Menores y pero también a la directora de la entidad colaboradora Joselyn Núñez”, informó Jorquera.

“CREO QUE AQUÍ FALTAN LOS MEA CULPA”

La presidenta de la comisión Mujer, Familia y Equidad de Género del CORE argumentó que “Esto de la situación de los niños no es solamente ahora. Ellos fueron encontrados desnudos en la calle, descalzos, no en las mejores condiciones, y los niños declarando que han sido vulnerados en sus derechos. Estamos viendo que no están recibiendo los cuidados pertinentes”, subrayó.

Respecto a lo acontecido en la cita extraordinaria del CORE, quien dirige la comisión reveló que “La directora regional alude que se están haciendo todos los protocolos, que los niños tienen la vestimenta y que se le habían sacado en ese minuto y que ellos no tienen mayores inconvenientes. Creo que aquí faltan los mea culpa pertinentes que no se han hecho”, criticó.

En síntesis, en la cita del Consejo Regional se le solicitó a ambas directoras – de SENAME y de la residencia Catalina Kentenich- antecedentes de los niños al interior de los centros en O’Higgins, así como la brevedad a una próxima cita donde los colegiados cuenten con antecedentes en mano.

“Solicitamos entregar un informe completo y detallado de los niños en los centros que existen en la región, porque esto hay que abordarlo de manera integral, además de la presentación que expusieron y citar nuevamente esta vez con la presencia del Señor Intendente y que nos diga cómo va a ser trabajada esta problemática, si hay sumarios administrativos en esto y cuáles son las acciones que pudiéramos seguir en un futuro para próximamente no estar esperando que los niños salgan a la calle y les pase algo”, expuso Jorquera.

En la misma senda añadió “Solo por decir una cosa, los niños están con desnutrición o los moretones que presentaban es algo que está ahí. Por eso la solicitud que necesitamos un informe ahora y el Intendente tiene que decir algo respecto. Debemos terminar con esta situación aberrante que pasó en Rancagua”.

“AL CONSEJO REGIONAL EL SENAME NO LE HA SOLICITADO NINGÚN TIPO DE AYUDA”

Como dato anexo, Jorquera aseguró que “en los tres años que llevo de CORE, es primera vez que tenemos a la Directora Regional de SENAME. Jamás ha venido a presentar algún proyecto, alguna iniciativa para apalancar recursos frescos para mejorar la calidad de vida de esos niños y niña que hay en los centros. Con eso nos damos por aludidos que no les falta ningún recurso si no se pide”, finalizó.

En esta línea el CORE, Arturo Orellana dijo “Al Consejo Regional el SENAME no le ha solicitado ningún tipo de ayuda y me parece que los consejeros hoy en la comisión estuvieron a la altura para involucrase en trabajar para una propuesta que busque solución parcial a los problemas que hoy tenemos con la institucionalidad del SENAME mientras estos no se solucionen definitivamente”.

En tanto, la CORE, Monserrat Gallardo, apuntó “Ésta no es una situación apartada y ocurre en muchas ocasiones; por eso, el trabajo tiene que ser más profundo, más allá de lo que puede solucionarse con el dinero, también es importante la capacidad de entrega para darle una buena atención y generar instancias de vínculo con su entorno y asimismo brindar el apoyo que sea necesario a los profesionales que trabajan en esta complicada labor, con menores con carencias de distinta índoles”.

Por su parte, el CORE, Mauricio Valderrama, señaló “La realidad es muy distinta en comparación a lo que hemos podido apreciar por los medios de comunicación y mis preguntas en esta exposición van en el cómo podemos ayudar al SENAME y que estas situaciones no se vuelvan a repetir en ningún centro de menores. Creemos como Consejo Regional que es importante hacer un estudio que nos permita inyectar desde este cuerpo colegiado algunos recursos para afrontar esta problemática”, concluyó.

“Nos permitió explicar las acciones realizadas respecto a la situación de crisis en la residencia de María Ayuda”

Respecto a la cita, la directora Regional de Sename, Jessica Ponce, argumentó que “La citación a la reunión de Comisión Mujer, Familia y Equidad de Género del Consejo Regional, nos permitió explicar las acciones realizadas respecto a la situación de crisis ocurrida estos días en la residencia de María Ayuda. Además, dar a conocer el estado de salud de los niños y niñas y las medidas preventivas implementadas”, dijo.

La autoridad regional agregó “Continuaremos trabajando junto a los Tribunales de Familia y el Programa ‘Mi abogado’ para generar acciones que garanticen siempre el bien superior de cada uno de los niños, niñas y adolescentes”.

Cabe destacar que en la cita virtual respecto a las denuncias hechas por los niños, ambas directoras argumentaron que se ha cumplido con todos protocolos establecidos respecto a lo que se debe hacer con los menores. Mientras que respecto al paradero de los niños, se informó que algunos están con sus familias, mientras que otros se encuentran en otros centros de la región resguardados y monitoreados. Asimismo se señaló que dos menores continúan bajo la tutela de la fundación María Ayuda, pero que ningún niño volverá al lugar físico donde funcionaba el cuestionado centro.

Protestas a las afueras del Core

Mientras se llevaba a cabo la sesión extraordinaria por parte de la comisión Mujer, Familia y Equidad de Género del Consejo Regional (CORE), en las afueras del edificio público, activistas se manifestaban.

La directora de la organización Rancagua lucha contra el maltrato infantil, Alejandra Fuentes expuso “esto es una situación repetitiva, esto no es que se haya destapado una olla el hogar Catalina Kentenich, esto viene hace años. Esta señora Jéssica Ponce, está al tanto de cientos de denuncias, así como los anteriores directores. El desastre SENAME es de antes de pandemia, de antes del estallido social, es un problema de Estado, un problema de abandono, de falta de voluntad, un problema político de todos los gobiernos de turno. El SENAME debiera ser algo transversal, porque estamos hablando de niños, de niños inocentes que este Estado jamás ha protegido, al contrario, los ha violado, torturado, los ha vendido y los ha abandonado”.

A juicio de la activista social de Infancia “acá de deben agotar todas las instancias, trabajar con la familia principal, buscar familias extensas, tíos, familias, madrinas, y en el último de los casos, la familia de acogida y como lo último la adopción, pero siempre respetando la familia cuando son hermanos o mellizos, cosa que este Estado chileno jamás ha hecho”, finalizó Fuentes.