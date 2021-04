Por: Camila González Villarroel

Fotos: Nicolás Carrasco

A pesar de que el año pasado la celebración del día del trabajador se llevó a cabo en medio de la pandemia, las condiciones este 2020 han cambiado. Este año, se enfrenta luego de convivir con el virus Covid-19 por un año, lo que ha provocado estragos en diferentes sectores económicos, pero, lamentablemente dejando siempre a los trabajadores con las consecuencias más graves: sin empleo.

Según los datos entregados por el INE, durante el trimestre mayo-junio el desempleo en la región de O’Higgins alcanzó un nivel histórico llegando al 13,5%, porcentaje que superó el promedio nacional. En la actualidad, este número volvió a ser de una cifra, como comentó la Seremi del Trabajo, Pamela Medina.

La voz oficial

Pese a llevar poco tiempo en el cargo, Pamela Medina tiene amplios conocimientos de la realidad regional. Para la abogada de profesión, ha sido un lindo desafío el poder atender las necesidades de la comunidad y lograr crear una red de sustento para todos los trabajadores del país: “Nosotros como gobierno intentamos comprender las necesidades y aflicciones de tantas familias a lo largo de nuestro país, hemos tratado con los medios disponibles y no solamente económicos, ir constituyendo apoyo a través de diferentes mecanismos, ya sean diferentes subsidios, ley de protección al empleo y todo lo que venga a mejorar la situación en estas materias como el subsidio protege, los aumento de cobertura contrata y regresa y así, un sinfín más de medidas a favor de los trabajadores de nuestro país y que han ido contribuyendo un apoyo para ellos”.

De lo anterior, la Seremi destaca como todos han tenido que ir acomodándose a esta nueva realidad en todo sentido, ejemplificando como “probablemente hasta hace dos años atrás nadie consideraba como algo posible el teletrabajo o trabajo a distancia y es así como muchas empresas y trabajadores con todas las dificultades han tenido que modificar la forma de realizar el trabajo”.

Pese a las ayudas entregadas por el gobierno y los retiros de los ahorros previsionales, muchos siguen encontrando escasa la atención que se ha puesto a quienes se han quedado sin su fuente laboral, es en este punto que Medina sorprende con un adelanto de lo que pueda ocurrir este sábado: “Lo cierto es que hay que estar muy atento a lo que pueda ocurrir el día 1 de mayo. No puedo adelantar nada, pero sé que se está trabajando en una serie de apoyos para las pymes que son fuente y motor en la reactivación económica de un país. Las cifras que hoy día se manejan hoy son alentadoras”. Ante esta declaración, la abogada hizo hincapié en que “lo que yo les puedo decir es que se está trabajando y se van a venir anuncios, van a haber fortalecimientos”.

En cuanto al carácter especial que tiene esta conmemoración del Día del Trabajador, Medina realizó un llamado a hacer revisión de lo que estamos viviendo y, también, a ser menos críticos por parte de los políticos y entregar ideas que sean un aporte para la comunidad: “Yo diría que este 1 de mayo es especial, es en pandemia, lo que significa también, hacer una revisión a las autoridades y no solo las de gobierno, sino que en general a la política, porque es muy fácil cuando se está fuera del gobierno criticar, lo que es parte de la democracia, pero no se ven muchas iniciativas de cómo ir mejorando, sino que voces de crítica más que voces con propuestas concretas y que tengan un impacto directo en las familias. Por eso, hay que se cautos y responsables, teniendo una mirada un poquito a largo plazo y también teniendo la confianza en que las autoridades de este gobierno no están ajenas a lo que está pasando, sino que, todo lo contrario, están día a día puede haber un impacto directo a todas las familias que lo han pasado mal por el motivo que sea”.

Finalmente, la Seremi del Trabajo quiso entregar un mensaje a todos los ciudadanos que son parte de la fuerza laboral de la región y del país: “El día del trabajo es un hito no solo a nivel nacional, sino que internacional también. Primero como gobierno queremos mandarles un saludo cariñoso a tantos trabajadores de nuestra región que de una u otra manera contribuyen al desarrollo de nuestro país en cada uno de sus ámbitos, desde el trabajo más pesado como también a aquellos trabajos que son más intelectuales. Cada uno de ellos aporta al desarrollo de nuestro país”.

Central Unitaria de Trabajadores

Carlos Carrasco es parte del directorio de la CUT, que realizó un llamado a manifestarse este viernes 30 de abril a las 12:00 horas en la plaza de Los Héroes a través de un banderazo. Sumado a esto, como gremio organizaron un cacerolazo a las 20:00 horas para ya, el sábado 1 de mayo a eso de las 11:00 horas realizar una transmisión vía Facebook Live para debatir sobre la realidad del país y sus trabajadores, en este día del trabajador bajo esta situación sanitaria.

Sobre el llamado a esta huelga, Carrasco señaló que “nosotros como Central Unitaria de Trabajadores estamos llamando a esta huelga legal sanitaria a nivel nacional, básicamente porque creemos que es el momento de decir basta a esta situación que vivimos los trabajadores y trabajadoras en Chile, como es el hecho de que nosotros estamos pagando el costo de la pandemia”. Ante esto, uno de los directores de la multigremial, también mostró su descontento por las ayudas insuficientes recibidas por los asalariados del país: “Somos los trabajadores con nuestros tres retiros de fondos de AFP, fondos de cesantía los que hemos pagado el verdadero costo de esta pandemia y el gobierno ha tenido una respuesta bastante menor. Además de eso, nosotros estamos, obviamente, haciendo una tremenda crítica a lo que ha sido la gestión de la pandemia por parte del gobierno, la que hasta hoy ha sido una gestión fracasada(…)nosotros le hemos pedido al gobierno que aplique una serie de medidas que no han sido escuchadas. Desde el año pasado que planteamos una renta básica universal de emergencia, también planteamos un congelamiento de los precios en productos básicos y por último un sueldo mínimo de 500 mil pesos para ir en ayuda directa a las familias de los trabajadores que están sufriendo”.