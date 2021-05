Por: Ximena Mella Urra

Fotos: Comunicaciones División El Teniente.

La minería es hoy una de las principales actividades económicas de nuestro país, pero en gran parte de su existencia fue vista como una actividad solo para hombres. Sin embargo, en la División El Teniente de Codelco, las féminas progresivamente están cada vez más presentes, ocupando su espacio propio en cada una de las actividades de la cuprífera. Esta reducción en la brecha ha permitido que en la actualidad más de un millar de mujeres estén entre sus filas.

Recordemos que dicha división posee certificación en la Norma 3262 sobre Igualdad de Género y Conciliación de la Vida Laboral, Familiar y Personal. Pese al entusiasmo, la dotación de féminas solo representa el 5,8% del total de trabajadores. Para este año El Teniente busca aumentar esta cifra a 10% para contar con más mujeres en cargos operativos, de mantenimiento y de supervisión, a través de tres programas de captación: Graduados, Aprendices y los concursos abiertos al mercado. El primero de ellos convoca cada año para atraer a jóvenes profesionales -egresados o recién titulados- con buen rendimiento académico, habilidades de liderazgo y un alto compromiso con el progreso del país.

Asimismo, la empresa desarrolla una estrategia de captación de mujeres para la minería, a través del programa Operadoras y mantenedoras en formación (Programa Aprendices), que tiene una duración de 14 meses en los cuales se les entrega una completa capacitación. Es la gerencia de Recursos Humanos de la División, en conjunto con la Dirección de Desarrollo Comunitario, las que llevan adelante esta iniciativa para contar con mujeres de las ciudades y localidades vecinas. Para eso ellas cuentan con dos meses iniciales de nivelación, una segunda etapa de 6 meses para la formación y otros 6 meses de plazo fijo como operadoras y mantenedoras. “Esto nos permite cumplir con el objetivo estratégico de sustentabilidad, al incluir a la comunidad, y fomentar la inclusión femenina para alcanzar la meta de 10% a fines de 2021”, destacó Claudio Urtubia, consultor de la Gerencia de Recursos Humanos.

EL “MOLINO LILA”

Además, trabajadoras y trabajadores de la Molienda Convencional le cambiaron la cara a sus instalaciones y transformaron al molino 8(de un total de 12) en un hito de la diversidad pintándolo de lila-color elegido por ellas- en reconocimiento a la integración femenina en dicho sector.

“Quisimos estandarizar la Planta y destacarnos a nivel corporativo como la mejor molienda desde el punto de vista de mantención, productivo y de orden y aseo. Esto va de la mano con la transformación cultural y destacamos el aporte femenino, la inclusión laboral y diversidad de género que existe en el área”, explicó en su oportunidad Alberto Aguilera, jefe de Unidad Mantenimiento Molienda Convencional.

Paula Zamorano es operadora y una de las mujeres que se desempeña en Molienda Convencional y le cuesta contener las lágrimas al ver la nueva cara de su área de trabajo. “Para nosotros es genial. Acá pasamos todo el día y me emociona ver el reconocimiento que están haciendo a nuestro aporte. Esto es algo histórico para nosotras”, dijo.

Carolina Orellana, operadora Planta de Tratamiento de Relaves:

“La minería te obliga a tomar la iniciativa”

La minería es una pasión para Carolina Orellana, operadora de la planta de Tratamiento de Relaves. Estudió para ser técnico y la práctica profesional en Interior Mina, en 2015, iluminó sus ganas para continuar desarrollándose. “La minería es siempre una experiencia desafiante que te obliga a tomar la iniciativa, a ser proactiva y buscar la mejora continua”, asegura.

“La inclusión de la mujer en la minería ha sido una bonita experiencia. Queremos demostrar nuestros talentos y nuestras cualidades. Aportamos al trabajo en equipo, en el orden, en la forma de comunicarnos con los colegas, en planificaciones más ordenadas y estructuradas”, agrega.

Cabe destacar que en 2018 Carolina impulsó una mejora para utilizar energía neumática en válvulas que pesaban 200 kilos y necesitaban de dos personas para ser abiertas o cerradas. Gracias a eso obtuvo el segundo lugar en el concurso Crea en El Teniente en la categoría Diversidad.

Karen Araya González, mantenedora de Filtros de El Teniente:

“Como mujeres hacemos un aporte y no pasamos inadvertidas”

Karen Araya González es mantenedora mecánica de la Planta de Filtros, donde ha destacado por sumarse de lleno a una actividad nominalmente masculina. “Me recibieron muy bien y se dieron el tiempo de enseñarme. Hoy llevo más de un año en Filtros, donde no hay diferencias con los hombres y todos somos un equipo”, acota.

Y opina: “No somos el lado débil. Como mujeres tenemos otra visión, no usamos la misma fuerza pero aportamos de igual manera. Por ejemplo, en seguridad, ya que siempre vemos peligro donde no lo hay y de esa manera podemos detectar falencias y ayudar a corregirlas. Y somos más metódicas para cumplir y ayudar a que se cumplan los protocolos Covid”.

Cree que el equipo y la jefatura en general, “se dan cuenta que nosotras hacemos un aporte y no pasamos inadvertidas. Me gusta lo que hago. Y si sigo haciendo bien las cosas me proyecto en El Teniente, quizás no en lo mismo cuando ya esté viejita”, concluye.