Por: Ximena Mella Urra.

En marzo del próximo año abrirá sus puertas el nuevo Centro de Formación Técnica (CFT) Estatal de la Región de O’Higgins en la comuna de San Vicente de Tagua Tagua. Es que la Ley 20.910-promulgada en 2016- creaba 15 Centros de Formación Técnica Estatales a lo largo del país, por lo que este nuevo centro educacional se encuentra este año en proceso de instalación. Solo el pasado 1 de marzo pasado tomó las riendas de este proyecto su rector, Octaviano Torres.

Conversamos con el nuevo representante de este proyecto educacional para saber más detalles acerca de su proceder, su trabajo, los avances hasta hoy y lo que vendrá. Él mismo nos explicó que en agosto próximo debería ser la primera reunión del directorio de este CFT, fecha en que Torres espera que el organismo ya esté plenamente funcionando con una sede física, más personal y esparciendo ya el proceso de admisión 2022.

“Tengo un desafío muy fuerte que espero cumplir y para eso es crucial contar pronto con un equipo de trabajo. Yo soy de la región y conozco la realidad y las expectativas que hay”, comentó a #DiarioElRancagüino. “Esto no es el desafío de una sola persona o autoridad, es un desafío de la región completa que debemos llevar a cabo”, insistió.

-¿Tienen definido ya qué carreras impartirán desde el próximo año?

Es una pregunta que ha surgido en todas las reuniones que he sostenido. Los informes y estudios realizados por la UOH definieron las áreas de desarrollo regional, que responden a una realidad y necesidad local. Lo más seguro es que el CFT parta con dos o tres carreras con una integración paulatina. Pero esto será a largo plazo y en un plazo de 4 a 6 años se van a ir incorporando distintas áreas y carreras. En agosto próximo, que es cuando debería reunirse el directorio, se debería definir cuáles serán las carreras que abrirán el 2022, para que en septiembre y octubre comenzar con el proceso de admisión.

-Las expectativas puestas en CFT Estatal de O’Higgins son altas, especialmente por su ubicación, ¿ya está definida dónde estará su sede?

Aún no se define el lugar exacto dentro de San Vicente donde se emplazará. Aún se está definiendo preliminarmente, pero está en consideración que sea donde actualmente está el Instituto San Vicente en la calle José Miguel Carrera. Aún no me reúno con las autoridades de dicha comuna para definir el lugar, es una tarea que queda pendiente por resolver. Puede que recién en tres o cuatro años tengamos un edificio institucional permanente.

Además, hay estudios de factibilidad para abrir una sede en la provincia de Cardenal Caro. Eso está muy avanzado y seguiré con ello y con las conversaciones respectivas. Pero siempre he estado convencido que San Vicente es un territorio que está al centro de la región y colinda con otras seis comunas por lo que hay una factibilidad de llegar.

-A casi dos meses desde que tomó este cargo, ¿qué es lo que ha realizado hasta ahora y qué es lo que se viene técnicamente para este proyecto?

Respecto de las reuniones con los principales actores regionales, la primera fue con el Intendente Regional Ricardo Guzmán, donde me acompañó el seremi de Educación, Felipe Muñoz, y la Jefa de División de Educación Superior Técnico Profesional del Ministerio de Educación, Mónica Brevis. También me reuní con directores representantes de al menos 50 liceos técnicos profesionales de educación media de la región y con el gerente de Pro O’Higgins, Braulio Guzmán.

Ahora luego del gran trabajo realizado con la UOH(entidad que elaboró este proyecto), lamento mucho que finalmente no sea la entidad tutora de este CFT, porque aún no puede estar acreditada(a partir del sexto año puede entrar a este proceso). La Universidad de Santiago es hoy la entidad tutora. En tanto, la UOH nos ha facilitado contar con los distintos estamentos de esta universidad, he estado trabajando con ellos. Es una relación muy fuerte que existe con ellos.

-Mirando al futuro, ¿cómo vislumbra UD. que será este CFT estatal?

Soy un ingeniero en Informática con más de 20 años de experiencia en Educación Superior en la región. Quiero que este CFT tenga un sello tecnológico. Todas las áreas están viviendo y desarrollándose con tecnología. Por eso sueño con tener una torre eólica y paneles solares en nuestra sede futura porque es un ícono arquitectónico donde nuestros alumnos van a desarrollar sus elementos técnicos y podrán ejercer a cabalidad lo que es la realidad del terreno laboral. Que incluso autogenere toda la energía necesaria para su desarrollo, que sea autosustentable.