Por: Camila González Villarroel

Son varias las comunas de nuestra región que llevan más de un mes en cuarentena, al mismo tiempo que -según señala el seremi de Salud- la situación regional sigue siendo critica. Ante esta situación ya son varias las voces que piden entregar ayuda social como cajas de mercadería y la fijación de criterios de ayuda económica a municipios, algo que hasta hoy no ocurre.

Es por esto, que los concejeros regionales Fernando Verdugo (PR), Monserrat Gallardo(RN) Mauricio Valderrama(PS) y Jorge Vargas(UDI) entregaron sus impresiones con respecto a la ayuda que necesita la ciudadanía.

Fernando Verdugo(PR): “Veo con decepción las palabras de parlamentarios”.

El Core perteneciente al Partido Radical Social Demócrata, no quiso quedar al margen de esta situación. Es por eso, que en primera instancia destaca que “la disposición y ayuda del Gobierno Regional ha estado desde el primer momento a inicios del año 2020 con la liberación de los $8.000 millones del acuerdo de programación con Salud O’Higgins que ayudarían a fortalecer en diversos ámbitos el sistema, para enfrentar la crisis por el Covid19”. Ante lo expuesto, también comentó lo que tiene que ver con las ayudas sociales y monetarias para la ciudadanía, pero no viniendo desde el mando central, sino que desde el gobierno regional: “El sentido del Fondo Nacional de Desarrollo Regional y su cuantía, no le hacen posible, ni con mucho, sostener el peso Regional de la crisis, ya que sólo alcanza aproximadamente al 10% del total de la inversión pública en la región. No obstante, hemos trabajado con las y los Intendentes para fortalecer la línea de apoyo a las y los emprendedores a través de financiamiento por Fosis, Sercotec, Corfo y Sernatur, además de haber sido la primera región en destinar un fondo de más de $400 millones para el mundo de la cultura Regional”.

Pese a no dar nombres, Verdugo, se expresó con respecto a lo publicado en redes sociales, puntualizando que “veo con decepción las palabras de parlamentarios y otros que desean figurar, haciendo llamados al Gobierno Regional, mostrando absoluta ignorancia de lo que se está haciendo en el territorio por todas nuestras comunidades representadas en el Consejo Regional”.

Monserrat Gallardo (RN): “El gobierno regional debe buscar todas las instancias para apoyar”.

“Mi postura es que el gobierno regional debe buscar todas las instancias para apoyar económicamente, tanto en ayuda social como en ayudas técnicas a la comunidad que nos eligió y que confió en nosotros, ya que somos el eslabón más cercano entre el gobierno y la realidad regional”, aseguró la consejera regional Monserrat Gallardo.

La Core, se mostró abierta a la comunidad comentando que “desde mi parte existe toda la voluntad de apoyar todos los proyectos vayan en beneficio de las personas que se han visto afectadas por la pandemia. Además de lo anterior, también es necesario entregar instrumentos de apoyo a las pymes, para recuperar los empleos perdidos y los sueldos que se han visto gratamente afectados por la pandemia. Sumado a lo anterior, creo indispensable comenzar a trabajar en proyectos de recuperación económica con miras a la situación que se generará post pandemia”.

Mauricio Valderrama (PS): “Hay que acelerar el concurso del 6% de cultura”

El ex Seremi de Gobierno y actual consejero regional, señaló que cree que los parlamentarios “deberían luchar por solicitar mayor cantidad de recursos para la región. Siento que conjuntamente, se deberían entregar más competencias para los consejos regionales”

Valderrama, va más allá, y recalca el trabajo de algunos olvidados en pandemia, como lo es el gremio de la cultura. Ante esto, el CORE puntualizó: “Me parece que hoy hay que acelerar el concurso del 6% de cultura, pues quedan destinados 300 millones de pesos para llegar con recursos frescos a las organizaciones culturales y sociales privadas lo antes posible”.

Para finalizar y complementar el tema de ayudas a quienes no han recibido ni una caja de alimentos, el periodista comentó que “es necesario revisar el Fondo de Apoyo a las Regiones (FAR) para inyectar fondos a sectores que quedan fuera de los bonos que exigen múltiples requisitos de acceso».

Jorge Vargas (UDI) “Hay que ir generando recursos para los emprendedores”

El consejero regional perteneciente a la UDI, comentó sobre las ayudas entregadas a la comunidad y el rol que han tenido los CORE en este proceso de pandemia. Sumado a esto, también explicó los compromisos asumidos por el intendente de la región: “El gobierno regional tiene que estar en una relación muy estrecha con el territorio que nos toca representar. Lo que hemos conversado con el señor intendente, Ricardo Guzmán, es poder recoger las diversas necesidades que presentan los vecinos, sobre todo los que por razones de pandemia no han podido trabajar. Es necesario crear un programa de apoyo que permita resolver estas problemáticas. También, desde el punto de vista social, si tenemos que volver a ayudar con alimentos, estar presentes, pero también desde el punto de vista de los empleos, porque de ser necesario implementamos un programa que genere nuevos puestos de trabajos para la ciudadanía”

En cuanto al llamado de las pymes y pequeños empresarios por ayuda, Vargas puntualizó que “desde el punto de vista del fomento, hay que ir generando recursos para los emprendedores y así entregarles un apoyo en esa línea. En resumen, creemos que como gobierno regional debemos hacernos carne e involucrarnos de forma estrecha con las necesidades de nuestra región y poder así, acercar más estas políticas que a veces se ven lejanas para el vecino común y corriente que hoy día confía en sus instituciones”.