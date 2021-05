Este domingo arribaron al país 1.500.000 dosis de vacunas Sinovac. El envío fue recibido por el Ministro de Salud, Enrique Paris; el Embajador de China en Chile, Niu Qingbao, y el Subsecretario de Relaciones Económicas Internacionales, Rodrigo Yáñez.

“Como dijo el Presidente Piñera ayer, en las próximas 2 semanas avanzaremos rápidamente (en el proceso de vacunación) en poblaciones de 44 a 35 años. Hoy hemos recibido un millón y medio de vacunas Sinovac, con lo cual prácticamente hemos llegado a los 15 millones de dosis de esta vacuna”, dijo el ministro Enrique Paris.

Ésta es la novena partida de vacunas de este laboratorio, las que serán distribuidas a todo el país, permitiendo dar continuidad a la campaña de vacunación contra el COVID-19 dispuesta por el Gobierno de Chile. Con esto, sumando las vacunas de los laboratorios Pfizer-BioNTech, Sinovac, además de las 158 mil dosis de AstraZeneca adquiridas por medio del convenio Covax, el país ha recibido 17.719.476 dosis.

“Chile es uno de los países del mundo que ha recibido mayores cantidades de vacunas chinas, lo cual ha mostrado el apoyo especial por parte del gobierno y el pueblo de China a la lucha chilena contra el COVID-19. Y también es una forma de plasmar la alta confianza recíproca, la estrecha coordinación y eficientes gestiones entre ambas partes”, dijo el Embajador de China en Chile, Niu Qingbao.

Según los datos del Departamento de Estadística e Información de Salud, DEIS, a la fecha se han administrado 14.872.524 dosis, de las cuales 8.136.214 corresponden a personas con una dosis de la vacuna contra SARS-CoV-2 y 6.736.310 que ya completaron su esquema de vacunación, esto es 53,5% y 44,3%, de la población objetivo, respectivamente. Además, se contabilizan 2.993.773 personas mayores de 60 años y más vacunados.

Por su parte, el Subsecretario de Relaciones Económicas Internacionales, Rodrigo Yáñez, destacó que esto es parte de un esfuerzo que se inició tempranamente el año pasado, por medio de un trabajo coordinado entre ambos países. “Desde la Cancillería hemos trabajo muy fuertemente para poder traer vacunas a Chile y tener uno de los calendarios de vacunación más eficaces y ambiciosos en el mundo”, afirmó.

De acuerdo con el calendario de vacunación establecido por el Ministerio de Salud durante la semana del 3 al 9 de mayo, serán inoculadas las personas entre los 44 y 40 años; y en la siguiente, entre el 10 y el 16 de mayo, será el turno del grupo de los 39 a 35 años.

Finalmente, el ministro Enrique Paris recalcó que más allá del exitoso proceso de vacunación las medidas de autocuidado no deben ser dejadas de lado por la población. “Vacunar es una parte de la estrategia. No hay que olvidar y queremos repetir siempre, que lo más importante es mantener el uso de mascarilla, el distanciamiento físico, respetar el toque de queda, no hacer fiestas clandestinas, y además de eso, es la vacunación. Son cosas complementarias para detener el avance del coronavirus en Chile”, finalizó la autoridad.