El candidato DC, Iván Acevedo Silva del pacto Unidos por la Dignidad, el independiente Joaquín Valenzuela Baeza y el independiente José Flores Osorio son los candidatos que aspiran a llegar a la alcaldía de la comuna de Codegua en las próximas elecciones que se realizarán el próximo sábado 15 y domingo 16 de mayo.

A ellos es consultamos las principales problemáticas de su comuna, algunas de sus propuestas y las razones por las que la comunidad debería votar por ellos. Aquí les dejamos sus respuestas.

Joaquín Valenzuela Baeza (Independiente), opción 252:

“Queremos ampliar la oferta educativa de Codegua, incorporando la formación técnico profesional en nuestro Liceo Municipal”

¿Cuáles son las principales problemáticas de su comuna?

R.- Los codeguanos, cada día nos sentimos inseguros ante los actos de delincuencia que ocurren en la zona urbana y rural, como resultado de una falta de preocupación municipal por la seguridad ciudadana. Del mismo modo, en temas de progreso nos falta una plaza comunal, somos la única comuna de Chile que no la tiene. Necesitamos una sucursal de banco, así como llevar agua potable, alcantarillado, alumbrado público y luz domiciliaria a muchos hogares que hoy no tienen. También faltan muchas calles, caminos y pasajes por pavimentar. En salud necesitamos mejorar la salud y contar con un médico en urgencia desde las 12 de la noche a las 8 de la mañana; más médicos y profesionales. No hay programas de apoyo con uso de medicina alternativa.

¿Qué propuestas de su campaña usted destacaría?

R.- Según las diversas necesidades identificadas, proponemos a la comunidad: vehículos de seguridad ciudadana con personal capacitado y proponemos la recuperación de plazas, multicanchas y otros espacios para el deporte y la cultura que mantengan a nuestros niños y jóvenes lejos de la droga, el alcohol y la delincuencia. Proponemos igualmente la creación de un Centro de Rehabilitación del consumo de drogas y alcohol. Impulsaremos la instalación y funcionamiento de una ‘Farmacia Popular’. Queremos ampliar la oferta educativa de Codegua, incorporando la formación técnico profesional en nuestro Liceo Municipal. Incorporaremos en enseñanza media, mediante un curso gratuito, la obtención de ‘Licencia de conducir’ clase B para los egresados de cuarto medio que aprueben dicho curso. Una Clínica Veterinaria Municipal Popular y muchas otras ideas que buscan mejorar la calidad de vida de nuestros vecinos colaborando en sus áreas de interés (deporte, turismo, cultura) y por supuesto en temas de participación ciudadana como Mujer, Adultos Mayores, Infancia, tenencia responsable, medio ambiente, etc.

¿Por qué se destaca usted frente a los otros candidatos?

R.- De principio a fin, he impulsado una campaña de ideas y proyectos para Codegua, no de amenazas o peleas como hemos visto los últimos meses. Nuestra gente quiere a sus autoridades trabajando y no peleando y hablando mal del otro. Puntos a favor de esta candidatura es la experiencia adquirida en diversos municipios y servicios públicos de la región. Además siempre estoy estudiando y capacitándome para servir mejor a la gente. Actualmente estoy en cuarto año de la carrera de Derecho en la Universidad Aconcagua, gracias a lo cual ya soy procurador. Es importante recordar que en la elección pasada obtuve casi el 47% de los votos, con una diferencia mínima con la alcaldesa y los dos candidatos actuales eran parte del equipo de ella, eran uno solo, pero hoy van divididos.

¿Por qué los vecinos deberían votar por usted?

R.- Porque soy un Codeguanos que he mostrado mi interés por sacar adelante la comuna, he demostrado que, aunque uno tenga un origen humilde y una infancia llena de dificultades, he podido salir adelante y si yo pude salir adelante, mi pueblo también lo hará con mi liderazgo.

Iván Acevedo Silva (DC, Unidos por la Dignidad) opción 250

“Mi experiencia en la administración pública la pongo a disposición de los vecinos para alcanzar todos nuestros anhelos”

¿Cuáles son las principales de su comuna?

R.- En Codegua se han hecho muchas cosas y estamos orgullosos de eso; pero al estar en terreno nos damos cuenta de que hay muchas opciones de mejora. En lo urgente está el tema de la seguridad. Lo clave es trabajar en equipo, en coordinación con todos los actores, principalmente con los vecinos que son el alma de nuestras responsabilidades y en este trabajo con ellos debemos reflexionar en torno al autocuidado que es el arma principal para combatir la delincuencia agregando más tecnología, infraestructura, equipamiento y también inteligencia. También tenemos otros desafíos. Necesitamos ser un referente de manera articulada para hacer una comuna de futuro en que siempre se viva la vida de barrio, pero a su vez seguir avanzando en servicios como una sucursal bancaria, entre otras. La conectividad y seguridad vial en zona urbana y rural es también una necesidad urgente. La congestión vehicular de puntos claves en horarios punta es un problema, incluso de seguridad. La pavimentación de calles y pasajes faltantes. Otra problemática es que aún existen familias en Codegua en sectores rurales que no tienen conexión a servicios básicos como el agua potable y eso no puede ser.

¿Qué propuestas de su campaña usted destacaría?

R.- Nuestra gestión estará basada en altos estándares y relacionada con las acciones que hemos desarrollado durante muchos meses de trabajo en terreno, que tiene que ver con procesos de participación ciudadana donde las iniciativas, propuestas y proyectos se originan de las necesidades de los codeguanos donde todos sean protagonistas y trabajen en la construcción de la comuna que todos anhelamos. Nos enfocaremos en el desarrollo permanente de una educación de calidad, desarrollo económico local, la generación de empleo, condiciones dignas de habitabilidad, masificaremos la cultura, el deporte a nuestros niños/as, jóvenes y adultos mayores. Proyectaremos afianzar la inclusión, la equidad de género, la seguridad pública inclusive seguridad vial. Nuestro Programa de trabajo prioriza Educación, Salud, Cultura, valor patrimonial, Vida Sana, Deporte, Recreación, Vivienda, Territorio, Protección Animal, Medio ambiente, Desarrollo Económico, Emprendimiento, Trabajo, Apoyo Social, Genero, Desarrollo Integral, Seguridad Pública, Organizaciones Sociales, Participación Ciudadana, Gobierno en Línea, Modernización, Movilidad, transporte, Comunicaciones, Transparencia, Migración, extranjería, Turismo, Desarrollo Social e Inclusión.

¿Por qué se destaca usted frente a los otros candidatos?

R.- Conozco mi comuna, conozco de cerca sus problemáticas, creo firmemente en que todos unidos podemos lograr grandes cosas, soy conciliador y respeto a todos sin distinción. La humildad y mi compromiso son absolutos para con Codegua, su presente y futuro. Una de mis fortalezas es mi conocimiento del territorio y su gente, mi experiencia en la administración pública, la pongo a disposición de los vecinos para alcanzar todos nuestros anhelos, y los sueños por construir sean nuestra más hermosa realidad.

¿Por qué los vecinos deberían votar por usted?

R.- Porque desde siempre he estado ligado al servicio a los demás, mis padres siempre han ayudado al prójimo y yo sigo manteniendo esa herencia, con valores positivos que ellos me han inculcado. Quiero que mi experiencia en el servicio público hable por sí solo, sumado a mi constante conexión y diálogo permanente con las personas. Creo en el trabajo en equipo y en la gestión como herramientas de progreso para todos y todas.

José Flores Osorio, Independiente, opción 251:

Otro de los nombres que saldrá en la papeleta en las próximas elecciones 2021 y que quiere quedarse con el cargo de alcalde por Codegua, es el candidato independiente José Alexander Flores Osorio.

El candidato de 43 años, actual concejal por Codegua, si bien agradeció la oportunidad a nuestro medio de comunicación de dar a conocer sus propuestas, desistió del espacio entregado por problemas personales.