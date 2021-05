Si bien en promedio los casos nuevos de Covid 19 en nuestra región han presentado ya 3 semanas de disminución, según señala el seremi de Salud, no ha pasado lo mismo en la capital regional que esta semana incluso presenta una pequeña alza con respecto a la semana pasada en cuanto a casos nuevos, esta es una de las razones por la cual no la capital regional no ha avanzado en el plan paso a paso. A nivel regional, en las últimas dos semanas, ha existido una disminución del 20% en los casos totales. Este jueves se informaron 249 nuevos casos de Covid 19, con una positividad regional (cantidad de test positivos v/s total de test) del 10,9%

Por otra parte -según lo señalado desde el Minsal- este lunes las comunas de Chimbarongo y Placilla avanzaran a la etapa de 2 de transición, saliendo así de la cuarentena.

Así este lunes en nuestra región habrá 15 comunas en Cuarentena (fase 1) , 14 en Transición (fase 2) y 4 en Preparación (fase 3). En otras palabras, poco más del 60% de los habitantes de nuestra región estaremos en confinamiento este lunes.

Analizando la situación regional, el seremi de Salud Pablo Ortiz señaló que en estos primeros 6 días de mayo se han presentado mil 450 nuevos casos, mostrando una disminución paulatina de los casos nuevos por semana, tomando en cuenta que en abril se presentaron dos mil a dos mil 200 casos nuevos cada 7 días.

También detalló que un avance se ha visto en San Fernando, comuna que fue foco de preocupación por la gran cantidad de casos que presentaba hace algunas semanas. Aseguró que la capital de Colchagua llegó a tener más de 400 casos activos, hoy (jueves) tiene 162 personas con la patología activa, marcando una disminución paulatina pero sostenida. Sin embargo la autoridad sanitaria precisó que San Fernando aún presenta una tasa de incidencia sobre 200 y una positividad promedio de 11%, por lo que se mantiene en compas de espera.

En cuanto a la capital regional, si bien manifestó sentirse moderadamente optimista, ya que en las últimas 3 semanas Rancagua ha presentado una disminución de los casos nuevos, aseguró que esta tasa ha sido menor. De hecho aseguró que la semana pasada se aumentó el total de casos en comparación a la semana anterior. “Eso está acompañado con un aumento de las consultas y de la tasa de positividad que está en la capital regional por sobre el 12%”, aseguró.

EN EL PAIS

“La variación de nuevos de casos confirmados a nivel nacional es de -11% en los últimos siete días y de -17% en los últimos catorce días”, informó el ministro de Salud, Enrique Paris, durante el reporte de la situación nacional de la pandemia por COVID-19. Sobre estas cifras, el secretario de Estado sostuvo que “podemos hablar de una muy leve mejoría”.

No obstante, la autoridad se mostró preocupado por la situación epidemiológica de las regiones de Magallanes, Maule y La Araucanía, razón por la cual les pidió realizar «un esfuerzo importante para seguir batallando contra el coronavirus».

Según el reporte informado por el subsecretario de Redes Asistenciales, Alberto Dougnac, durante este jueves se registraron 6.202 casos nuevos de COVID-19, de los cuales, 4.291 son personas sintomáticas y 1.603 a personas asintomáticas.

La cifra total de personas diagnosticadas con COVID-19 en el país alcanza a las 1.229.248 de las cuales, 35.469 son activas. Los casos recuperados corresponden a 1.166.227 personas.