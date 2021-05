Un día 7 de mayo del 1917 se funda una institución deportiva tradicional de Graneros, un club deportivo que le ha dado al pueblo una historia deportiva de categoría superior. Hoy al cumplir 104 años de desarrollo institucional, quiero recordar con cariño y emoción a los que han formado parte de la historia de nuestro querido club deportivo.

Esta historia dice que en sus inicios se llamó Weir Scott, después Sonalegra, para finalmente llamarse Chiprodal. Esta institución siempre ha estado basada en fomentar el deporte entre sus socios y simpatizantes como un ente en lo participativo en la competencia propiamente tal, en lo social como una forma de desarrollar a sus socios y especialmente en lo familiar y la amistad de sus componentes.

En lo deportivo, mis recuerdos se remiten a su participación en el Regional Zona Central durante muchos años. Como no recordar que para la gente de Graneros su rutina dominical era ir al viejo estadio Chiprodal en el sector de la Corvi Norte, donde se enfrentaba a equipos tales como Bata de Peñaflor, Lan Chile, Mademsa, Aviación, Fatucen de Puente Alto, Lautaro de Buin, Tricolor Municipal de Paine, San Bernardo Central, Insa de Maipú, Aviación por nombrar algunos, más su tradicional rival el Guillermo Guzmán de Rengo. Ese era un clásico de aquellos que nadie quería perder de ver por la calidad de los equipos participantes. Fue la oportunidad de ver a ex jugadores del fútbol profesional mostrando su potencial deportivo. De los futbolistas de este tipo que pasaron por Chiprodal, mi memoria se remonta a algunos tales como el Cabezón Bustos, el Flaco Avilés, Corrada, Manuel Machuca, Juan Aranda, Domingo Araneda, Ricardo Cuevas, Copito Sánchez, Sergio Fuentealba, Juvenal González y muchos más que cuesta recordar, pero que están en la historia del club. Junto a ellos quisiera recordar con especial cariño a los granerinos que jugaron en ese tiempo, como Fernando Cochino Zúñiga, Raúl Rojas, Raúl Aliste, Darío Acuña, Carolo Pérez, Jaime Aliste, Miguel Cachito Sepúlveda, Luis Madrid, Chicho Acosta, Lucho Pérez, Enrique Osses, los hermanos Maldonado y tantos otros que también fueron importantes en esta etapa.

Después mis recuerdos se transportan al equipo campeón del Regional Zona Central con Salvador Rojas como entrenador y jugadores como Juan Giannini, Ramírez, el Flaco Álvarez en el arco, Herminio Leiva, Abraham Madrid, Wilfredo Barrientos, Segundo Pérez, Carburito Contreras, Mario Puelma, Osvaldo Salazar, Violante Latorre, Jaime Eloz, Moisés Berrios, Manuel Ibarra, Manuel Muñoz, el Flaco Carrasco, Juan Carlos Ahumada, Basilio Carvacho. Ese equipo fue campeón en una final en el Estadio Gasco en Santiago.

Con el tiempo este campeonato pasa a llamarse Cuarta División, llegando a ser campeón en 1991 con el equipo dirigido por Rosendo Espinoza y Nuno Lizana; con Rodrigo Ramírez en el arco, Campos, Francisco Fuentes, Luis Bravo, Cacharrita Aravena, León, Mauricio Donoso, Jaime Lobos, Pistola Espinoza, Marcelo Bravo, Claudio Betancourt, Luis Ariche Romo y Patricio González. Esa final se jugó a estadio lleno en el municipal de Graneros, ganando así el derecho a participar en la Tercera División del futbol chileno.

También recordar a muchos jugadores que se destacaron defendiendo la camiseta azul de Chiprodal, como Luis Sotelo, Francisco Fuentes, José Ávila, Pistola Vargas, Carlos Rubio, Juan Leiva, Claudio Leiva, Julio Segovia, Juan Domingo Valdés, René Campos (QEDP), Cristian Aliste (QEDP) y seguramente se quedan muchos en la memoria frágil.

Producto de la evolución del deporte a un fútbol más profesionalizado, el club sigue participando en su asociación de origen, en Graneros, y ha logrado varios títulos que le permiten, a través de los años, llegar a una Final Regional de Clubes Campeones. Ese equipo era dirigido por Miguel Riffo y tras tres partidos de definición pierde por penales -en un oscuro arbitraje por lo decir menos- titulándose vicecampeón. Allí se destacó a Basilio Vera, Roberto Gutiérrez, Eduardo Molina, Francisco Román, Payo Navarro. entre muchos que aportaron en esa campaña.

Tengo claro que esta reseña deja fuera muchos nombres importantes en la historia de este club, nuestro reconocimiento para cada uno de ellos.

Quisiera dedicar una parte de esta historia a la rama cadetes de nuestro club, con formadores de excepción. Mis recuerdos son para Julio Romero, un icono en los años ‘60, después de eso al señor Fernando Araya, que toma las riendas de esta rama y coloca su mejor esfuerzo en mantenerla en el sitial que tuvo. Después a Guillermo Devia, que toma el timón de esta serie y con profundo sacrificio y tenacidad mantiene el nombre del club en el tema de las series infantiles, para finalmente llegar a la actualidad con Luis Padilla. Quiero agradecer en estos nombres al sacrificio que han tenido para mantener con vida a la rama cadetes, pilar esencial de la existencia de nuestro querido club.

En lo social, nuestro club tiene una linda sede social propia, fruto del trabajo de dirigentes, socios y simpatizantes, que les permite funcionar con autonomía, financiar en parte y obtener recursos económicos para el desarrollo del club. Recordar con cariño a Horacio Acuña, Liborio Durán, Miguel Sepúlveda, José Córdova, Maximiliano Cáceres, Luis Madrid Reyes, Octavio Rojas, Sergio Pino, Luis Aliste, Salvador Pérez, Salvador Moreno (padre e hijo), Manuel Fuentes, Gustavo Espíndola, Carlos Rubio, Manuel Reyes, Renato Lobos, Andrés Ulloa, Viterbo Canales, Jorge Cáceres, Alejandro Ruz, René Campos Pozo, Edith Bravo, Ramón Vargas, el señor Contreras, Basilio Carvacho, Sergio Rodríguez, Jorge Piña, Claudio Correa, Luis Cabezas, el señor Díaz, Juan Aliste, Cristian Aliste y tantos otros que nos han enseñado a querer a este club. También saludar a aquellos que nos permiten cantar con mucha fuerza en cada fecha importante de nuestra institución, me refiero al autor del himno del club, don Jorge Flores y al interprete natural Cachito Sepúlveda.

Hoy los nuevos dirigentes comandados por Luis Sotelo, Rigoberto Moraga, Heriberto Silva, Pablo Jaramillo, Pablo Madrid, Gabriel Carreño, Claudio Madrid, Carlos Campos y otros han asumido con un trabajo no siempre reconocido con ecuanimidad en cuanto al sacrificio desarrollado por ellos, pero basado en el cariño que tienen al club que les permiten tener vigencia en este duro transitar para el desarrollo de esta institución. Su trabajo no tendrá los frutos deseados si no cuentan con el apoyo decidido de cada uno de nosotros, y aquellos que somos “chiprodalinos de corazón” honremos a aquellos que nos señalaron el camino.

Por eso esta historia tiene el titulo de “Rumbo a los 104 años”. Unámonos en torno a esta gran institución y llevemosla al sitial que se merece.

Feliz aniversario 104 a mi querido club, Chiprodal de Graneros. De un azul de corazón.

La opinión de Carlos Osses

Comentarista deportivo